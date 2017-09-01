 Школе в Белой Церкви присвоено имя генерала Воробьева. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.
В сообщении отмечается: "Была открыта мемориальная доска в честь выдающегося командира, военного стратега и ученого, руководителя ведущего высшего военного учебного заведения. Кроме коллег из университета в торжествах приняли участие представители Министерства обороны, Генерального штаба ВС Украины, Командования Сухопутных войск, оперативного командования "Север", военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады, городской голова, представители общественности.
Много теплых трогательных слов высказали присутствовавшие на церемонии. Друзья и сослуживцы делились дорогими для них воспоминаниями о своем боевом собрата. Гости праздника вспоминали и чествовали память генерала Воробьева.
С началом агрессии против Украины генерал-полковник Воробьев участвовал в разработке многих военных операций. Во время проведения антитеррористической операции на Востоке Украины в 2014 году занимал должность первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины - руководителя АТО на территории Донецкой и Луганской областей.
Последние месяцы своей жизни генерал-полковник Воробьев передавал боевой опыт следующему поколению военных, управляя Национальным университетом обороны имени Ивана Черняховского.
Остановилось сердце Геннадия Петровича на рабочем месте".
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...а год назад его убили(сердечный приступ), видать очень много знал о делах верхушки ГШ ..
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