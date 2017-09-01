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Все про:Белая_Церковь (95) школа (1809) Воробьев (9)

 Школе в Белой Церкви присвоено имя генерала Воробьева. ФОТОрепортаж

Сегодня, 1 сентября, во время торжественной линейки по случаю Дня знаний, школа № 7 Белой Церкви получила почетное имя бывшего начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского генерал-полковника Геннадия Воробьева. Именно в этой школе в свое время учился будущий военный.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

В сообщении отмечается: "Была открыта мемориальная доска в честь выдающегося командира, военного стратега и ученого, руководителя ведущего высшего военного учебного заведения. Кроме коллег из университета в торжествах приняли участие представители Министерства обороны, Генерального штаба ВС Украины, Командования Сухопутных войск, оперативного командования "Север", военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады, городской голова, представители общественности.

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Много теплых трогательных слов высказали присутствовавшие на церемонии. Друзья и сослуживцы делились дорогими для них воспоминаниями о своем боевом собрата. Гости праздника вспоминали и чествовали память генерала Воробьева.

С началом агрессии против Украины генерал-полковник Воробьев участвовал в разработке многих военных операций. Во время проведения антитеррористической операции на Востоке Украины в 2014 году занимал должность первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины - руководителя АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

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Последние месяцы своей жизни генерал-полковник Воробьев передавал боевой опыт следующему поколению военных, управляя Национальным университетом обороны имени Ивана Черняховского.

Остановилось сердце Геннадия Петровича на рабочем месте".

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Школе в Белой Церкви присвоено имя генерала Воробьева 02

Школе в Белой Церкви присвоено имя генерала Воробьева 03

Школе в Белой Церкви присвоено имя генерала Воробьева 04



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ЦИТАТА:*Много теплых трогательных слов высказали присутствовавшие на церемонии. Друзья и сослуживцы делились дорогими для них воспоминаниями о своем боевом собрата. Гости праздника вспоминали и чествовали память генерала Воробьева.*___хорошо написали. Спасибо ЦЕНЗОР - мне понравилось
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там выше -"В сообщении отмечается" и дальше по тексту
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У нас школам имена героев присваивают. А кацапы именем чуркина называют
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Геннадий Петрович Воробьев - вел нас в 2014 году к победе - Он был настоящий патриот Украины и настоящий офицер которого уважали все бойцы... Но "кому-то" это сильно не понравилось и его отстранили и перевели директором какого-то военного ВУЗа, и ввели первое перемирие и т.д. и т.п.....
...а год назад его убили(сердечный приступ), видать очень много знал о делах верхушки ГШ ..

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Цензор.НЕТФотоОбществоШколе в Белой Церкви присвоено имя генерала Воробьева. ФОТОрепортаж
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