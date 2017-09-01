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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (2012) Одесса (5875) оружие (4091) СБУ (14829)

 Попытка организации канала контрабанды стрелкового оружия предотвращена в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду из Украины снайперского и стрелкового оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель Одессы скупал в нескольких областях Украины вывезенное из района проведения антитеррористической операции огнестрельное оружие. Через Интернет он подыскивал клиентов в странах Западной Европы и Северной Америки. Злоумышленник планировал отправлять оружие по почте в разобранном виде. Сотрудники спецслужбы задокументировали и заблокировали несколько попыток отправлений адресатам частей для пистолетов, стрелкового оружия и снайперских винтовок.

Оперативники СБУ задержали нелегального торговца в одном из одесских почтовых отделений при очередной попытке отправить "посылку" с деталями оружия.

Попытка организации канала контрабанды стрелкового оружия предотвращена в Одессе, - СБУ 01
Попытка организации канала контрабанды стрелкового оружия предотвращена в Одессе, - СБУ 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В схроне на Киевщине правоохранители обнаружили арсенал оружия, - прокуратура. ФОТО

Попытка организации канала контрабанды стрелкового оружия предотвращена в Одессе, - СБУ 03
Попытка организации канала контрабанды стрелкового оружия предотвращена в Одессе, - СБУ 04

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли немало огнестрельного оружия и комплектующих к нему, которые переданы на экспертизу.

Попытка организации канала контрабанды стрелкового оружия предотвращена в Одессе, - СБУ 05
Попытка организации канала контрабанды стрелкового оружия предотвращена в Одессе, - СБУ 06

Смотрите также: Житель Донетчины откопал в огороде мешок с оружием, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Попытка организации канала контрабанды стрелкового оружия предотвращена в Одессе, - СБУ 07

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: СБУ обнаружила у жителя Одесчины тайник с оружием, вывезенным из зоны АТО. ФОТО
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О чем новость-то? Продажа оружия через интернет??? Так этой новости уже стока лет, скока и интернету
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А оружие собственно где? Это макеты судя по деактивированным затворам.
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Дебіли , якісь - на фото навіть сертефікат потрапив , що ця "зброя" - всього лише ммг ...
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уже просто смешно читать о таких "находках" СБУ)))человек отправлял за границу ммг(макет масо габаритный)а это не запрещено никакими законами Украины.В зоне АТО используется автомат Томпсона???)))))Короче,СБУ идите занимайтесь тем,что у вас лучше всего получается-охраной частного бизнеса рошен)))служба занятости у нас частная,соцзахыст-частный,похоже и СБУ уже зарегистрировано на частное лицо
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ахахахааа томсон ))) епать, чикаго 30ых ))) ганстеры с томсонами, бутлегеры, костюмы от бриони, аль капоне ))) суко до слез )))
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Йдемо на світовий рекорд по кількості успішно проведенних реформ, а запровадженя формули "Роттердам+" найуспішніша реформа в світі!!!

Попытка организации канала контрабанды стрелкового оружия предотвращена в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 6582
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правильно! надо реформировать все коррупционные схемы!
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Автомат Томпсон -не очень точное оружие но,если попадёт! скажу я вам .очень высокая эффективность.В хорошем состоянии .Где его надыбали?
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Також на фотках спочатку побачив круглий магазин для набоїв.. Подумав - ППШ. Дивлюсь нижче - Томсон..Ну хоч не дуельний пістоль, часів Сашка Гарматного - і то добре..
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посты в ленте новостей так специально подбираются чт оили много на одну и ту же тему или мало интересные?(
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Опять чекисты херней маются,запчасти от макетов,человека помытарят и отстанут и нервы потреплят,зато борьба с терроризмом на высоте.Недавно срок впаяли охраннику свинофермы за попытку продать россиянину сталинский пятак и тоже чекисты отличились..
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На фото - сертифікати на деактивовані макети !
Попытка организации канала контрабанды стрелкового оружия предотвращена в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 2357
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПопытка организации канала контрабанды стрелкового оружия предотвращена в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж
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