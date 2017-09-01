 Попытка организации канала контрабанды стрелкового оружия предотвращена в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что житель Одессы скупал в нескольких областях Украины вывезенное из района проведения антитеррористической операции огнестрельное оружие. Через Интернет он подыскивал клиентов в странах Западной Европы и Северной Америки. Злоумышленник планировал отправлять оружие по почте в разобранном виде. Сотрудники спецслужбы задокументировали и заблокировали несколько попыток отправлений адресатам частей для пистолетов, стрелкового оружия и снайперских винтовок.
Оперативники СБУ задержали нелегального торговца в одном из одесских почтовых отделений при очередной попытке отправить "посылку" с деталями оружия.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли немало огнестрельного оружия и комплектующих к нему, которые переданы на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.
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