 Реализатор фальшивой валюты задержан в Киеве - он хотел продать сто тысяч поддельных долларов, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что делец планировал продать почти сто тысяч поддельных долларов США за половину их стоимости. Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в одном из кафе в Оболонском районе столицы при попытке сбыта очередной партии высококачественных фальшивок на сумму три с половиной тысячи долларов США.
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По информации спецслужбы поддельные купюры контрабандно переправлялись в Украину с одной из стран Западной Европы.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия".
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