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Все про:СБУ (14827) фальшивомонетчики (69)

 Реализатор фальшивой валюты задержан в Киеве - он хотел продать сто тысяч поддельных долларов, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Киеве реализатора фальшивых долларов США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что делец планировал продать почти сто тысяч поддельных долларов США за половину их стоимости. Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в одном из кафе в Оболонском районе столицы при попытке сбыта очередной партии высококачественных фальшивок на сумму три с половиной тысячи долларов США.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ обезвредила межрегиональную сеть фальшивомонетчиков. ФОТОрепортаж

По информации спецслужбы поддельные купюры контрабандно переправлялись в Украину с одной из стран Западной Европы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия".

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Реализатор фальшивой валюты задержан в Киеве - он хотел продать сто тысяч поддельных долларов, - СБУ 01

Реализатор фальшивой валюты задержан в Киеве - он хотел продать сто тысяч поддельных долларов, - СБУ 02

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На фото - старі сотки. Нові ніби ще не підробляють.
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Это как поддельные елочные игрушки - на вид такие же, но не радуют
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