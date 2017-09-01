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 В Киеве разоблачена схема по незаконному формированию налогового кредита и прикрытию бестоварных операций, изъято 2,8 млн грн, - ГФС. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции в г. Киев раскрыли схему по незаконному формированию налогового кредита по НДС, прикрытию бестоварных операций и реализации товаров без отражения данных операций в налоговом учете.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что на территории Киева и Днепропетровской области действует группа лиц, которые контролируют предприятия, используемые в схеме документального прикрытия бестоварных операций по поставке импортируемой фурнитуры и ДСП для компаний, работающих на мебельном рынке Украины.

Кроме того, злоумышленники оказывали услуги по незаконному формированию налогового кредита по НДС для различных транзитно- конвертационных групп и реализации ДСП и импортируемой фурнитуры за наличный расчет без отражения этих операций в официальном налоговом учете.

В ходе проведенных в Киеве, Кривом Роге и Киевской области 12 обысков было обнаружено и изъято более 2,8 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 26 печатей транзитных предприятий, компьютерная техника, финансово - хозяйственные документы и черновые записи.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается".

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В Киеве разоблачена схема по незаконному формированию налогового кредита и прикрытию бестоварных операций, изъято 2,8 млн грн, - ГФС 01

В Киеве разоблачена схема по незаконному формированию налогового кредита и прикрытию бестоварных операций, изъято 2,8 млн грн, - ГФС 02

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В Киеве разоблачена схема по незаконному формированию налогового кредита и прикрытию бестоварных операций, изъято 2,8 млн грн, - ГФС 03

В Киеве разоблачена схема по незаконному формированию налогового кредита и прикрытию бестоварных операций, изъято 2,8 млн грн, - ГФС 04

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве разоблачена схема по незаконному формированию налогового кредита и прикрытию бестоварных операций, изъято 2,8 млн грн, - ГФС. ФОТОрепортаж
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