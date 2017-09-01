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Все про:завод (336) задержание (6173) Луганск (3484) СБУ (14825)

 Задержана сепаратистка, бывший "директор Луганского патронного завода", - СБУ. ФОТО

Сотрудники Главного следственного управления СБУ совместно с контрразведкой Службы задержали сепаратистского "экс-директора" ЗАО "Луганский патронный завод".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что в июня 2014 года приказом так называемого "премьер-министра" террористической организации "ЛНР", гражданка Украины была назначена на должность исполняющего обязанности директора завода.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленница, выполняя незаконные указания главарей "ДНР / ЛНР", в частности Болотова и Стрелкова, провела инвентаризацию более четырнадцати миллионов патронов к огнестрельному оружию, которые хранились на предприятии.

Она также организовала на мощностях завода изготовления еще почти двух миллионов патронов различного калибра. Боеприпасы "директор" передала "для нужд армии "Новороссии" представителям террористических организаций, которые использовали их во время боевых действий против сил антитеррористической операции.

После очередной смены "руководства" террористической организации "ЛНР", злоумышленница была освобождена от должности и длительное время скрывалась от украинского правосудия на временно оккупированных территориях Донбасса и в России.

Сотрудники спецслужбы задержали женщину в городе Кременчуг Полтавской области, куда она прибыла с "деловым визитом".

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие".

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Задержана сепаратистка, бывший директор Луганского патронного завода, - СБУ 01

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Её выманили и ждали в месте встречи. А как она линию разграничения переходила, одному Богу известно. Там дыр тоже хватает.
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Дира в нас сама велика в кабінетів Голови СБУ! Ось що говорять про це навіть старі КДБшники!

Станислав Речинский
Yesterday at 1:49pm ·

Попался на глаза отчет "еврооптимистов" по поводу похода к Грицаку насчет газа. "По скрапленому газу і наїздах на бізнес
Сергій Лещенко детально розказав пану Грицаку про зачищення ринку під Медведчука. У мене склалося враження, що голова СБУ не в темі багатьох аспектів цієї теми. Так само, як і про інші випадки, особливо в регіонах."
Тут есть два варианта. Или Грицак тупо развел "еврооптимистов" и они всерьез поверили, что Председатель СБУ не в курсе всех аспектов скандального газового дела, о котором уже шумят пару недель. Или второй, еще более печальный -- Грицак действительно не в курсе, что творит Демчина. И в таком случае речь идет о полном служебном несоответствии занимаемой должности Председателя СБУ и его увольнении. А также -- о публичном разбирательстве насчет существования внутри СБУ некой тайной организации СБУ (б)(бизнес), неподотчетной Председателю СБУ, а руководимой напрямую Президентом Украины. В любом случае Грицак хорошо устроился. Типа я руковожу СБУ, которая шпионов ловит и Родину защищает, а по бизнесу -- все вопросы к Демчине, который руководит СБУ (б) и подчиняется напрямую Президенту. Но если бы Грицак действительно занимался нацбезопасностью, то первым делом не стал бы мириться с существованием такого фактически заговора внутри подчиненной ему структуре. И, в конце концов, это просто позорно, иметь заместителя, который тебе не подчиняется и творит черти что
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может шыкаладная гэбня ее вела, чтобы одним скопом взять за хобот этот руснявый гадюшник.
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Чому ж тоді крім неї нікого не затримали? А може просто виманювали в неї гроші, а потім коли гроші закнічились - затримали!
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А чего лицо в квадратиках? Это что бы потом можно было на любую женщину пальцем ткнуть?...
Боже а патронов то сколько... Даже из рашки ничего завозить не нужно)
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Назначили, деловой визит, до просто заставили, а как прожить, что вешаться?
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вонючая орда в своем москальском репертуаре крадунов... луганский патронный завод вывезли в свою парашию, а экс-директоршу "забыли", одноразовая оказалась, по принципу презерватива
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ТО есть главный враг уже задержан. Так она просто инвентаризацию сделала.. Бред какой-то.. Нет слов - одни выражения
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Ага, інвентаризацію... А могла відмовитися, чи диверсію вчинити, але ні, співпрацювала, зарплату брала, а тим часом ті мільйони патронів, які вона "благословила", вбивали і вбивають людей.
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Луганский патронный завод вывезли фиг знает когда. Про ее зарплату ничего не знаем. Ну отказалась бы, а не расстреляли бы на месте? И был бы кто-то другой вместо нее. Вечно ищут козла отпущения, соринку в глазу, а слоны толпами гуляют безнаказанно
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Хоча б статю прочитали би, написано же що в червні 2014 року організувала виробництво набоїв .
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организовала на мощностях завода изготовления еще почти двух миллионов патронов различного калибра Источник: https://censor.net.ua/p453738
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То есть если бы лично эта тетя рванула на себе рубашку и закричала в лучших коммунистических традициях:"Стреляйте, гады! " , то этих миллионов патронов бы не было в природе? Не надо из тети монстра делать. Она - жертва, монстров хватает, но их не арестовывают
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та ваще не надо никого трогать,
они ж все заменимы.

и генерал, который отдавал приказ стрелять из Градов по Украине
и операторы того самого БУКа...

так получается?
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Понятно, если вам скажут стрелять в детей то будете, ведь иначе это сделает кто то другой . Получила преступный приказ, на следующий день руки в ноги и вперед .
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А в России всегда так - попользовались и выбросили...Пусть скажет "Спасибо", что не грохнули, а то была бы посмертно причислена к "Героям Новороссии"...
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Это какие надо иметь мозги, чтобы после сепарской деятельности и уклонений от правосудия вот просто так взять и приехать в Кременчуг. Не иначе как духовные скрепы мозг разлагают!
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Вот не могу понять, как только встают с колен, сразу едут к Хунте!
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Теперь будет "бригадиром" в женской исправительной колонии и ближайшие лет 8 будет рукавицы и спецодежду шить!
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Более 30 детей сотрудников "Свердловантрацита" получили канцнаборы в День знаний новости на первой полосе Луганск
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если смотреть на размазанное фото, то по косе выглядит что люльку арестовали, мда, все иногда выдит то что желает видеть.
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Новости

сегодня, 16:25

Более 30 детей сотрудников "Свердловантрацита" получили канцнаборы в День знаний (ФОТО)

Более 30 детей сотрудников перешедшего под внешнее управление совместного предприятия (СП) "Свердловантрацит" ЗАО "Внешторгсервис", являющихся участниками общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", сегодня получили канцелярские наборы. Об этом сообщили в администрации Свердловска.
"Сейчас у нас более 30 человек получили канцелярские наборы от общественного движения "Мир Луганщине". Дети получили фломастеры, карандаши, ручки, тетради, цветной картон, пластилин, краски и альбомы для рисования и другую канцелярию", - рассказали в горадминистрации.
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Ну і ? Це якесь досягнення ? В школах багато чого роздають дітям .
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...предатель , не жди пощады от УКРАИНСКОГО НАРОДА !!!!
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"Задержана сепаратистка, бывший "директор Луганского патронного завода", - СБУ" - эту колаборантку надо посадить в вольер к гориллам, пусть ихние пацаны развлекаются с этой прошмандовкой. .
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Невиноватаяона! Она только патроны подносила!
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Да она только бумажки подписывала,отпустить по программе,тебя ждет соевый."Наши" люди,понять и простить)))
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Да какой Стрелков?! Гиркин он,терроририст Гиркин,пособник путина,убийца украинцев и который сбил самолёт МН 17! Не вводите людей в заблуждение!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержана сепаратистка, бывший "директор Луганского патронного завода", - СБУ. ФОТО
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