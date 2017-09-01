 Задержана сепаратистка, бывший "директор Луганского патронного завода", - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что в июня 2014 года приказом так называемого "премьер-министра" террористической организации "ЛНР", гражданка Украины была назначена на должность исполняющего обязанности директора завода.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленница, выполняя незаконные указания главарей "ДНР / ЛНР", в частности Болотова и Стрелкова, провела инвентаризацию более четырнадцати миллионов патронов к огнестрельному оружию, которые хранились на предприятии.
Она также организовала на мощностях завода изготовления еще почти двух миллионов патронов различного калибра. Боеприпасы "директор" передала "для нужд армии "Новороссии" представителям террористических организаций, которые использовали их во время боевых действий против сил антитеррористической операции.
После очередной смены "руководства" террористической организации "ЛНР", злоумышленница была освобождена от должности и длительное время скрывалась от украинского правосудия на временно оккупированных территориях Донбасса и в России.
Сотрудники спецслужбы задержали женщину в городе Кременчуг Полтавской области, куда она прибыла с "деловым визитом".
Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие".
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Станислав Речинский
Yesterday at 1:49pm ·
Попался на глаза отчет "еврооптимистов" по поводу похода к Грицаку насчет газа. "По скрапленому газу і наїздах на бізнес
Сергій Лещенко детально розказав пану Грицаку про зачищення ринку під Медведчука. У мене склалося враження, що голова СБУ не в темі багатьох аспектів цієї теми. Так само, як і про інші випадки, особливо в регіонах."
Тут есть два варианта. Или Грицак тупо развел "еврооптимистов" и они всерьез поверили, что Председатель СБУ не в курсе всех аспектов скандального газового дела, о котором уже шумят пару недель. Или второй, еще более печальный -- Грицак действительно не в курсе, что творит Демчина. И в таком случае речь идет о полном служебном несоответствии занимаемой должности Председателя СБУ и его увольнении. А также -- о публичном разбирательстве насчет существования внутри СБУ некой тайной организации СБУ (б)(бизнес), неподотчетной Председателю СБУ, а руководимой напрямую Президентом Украины. В любом случае Грицак хорошо устроился. Типа я руковожу СБУ, которая шпионов ловит и Родину защищает, а по бизнесу -- все вопросы к Демчине, который руководит СБУ (б) и подчиняется напрямую Президенту. Но если бы Грицак действительно занимался нацбезопасностью, то первым делом не стал бы мириться с существованием такого фактически заговора внутри подчиненной ему структуре. И, в конце концов, это просто позорно, иметь заместителя, который тебе не подчиняется и творит черти что
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Боже а патронов то сколько... Даже из рашки ничего завозить не нужно)
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они ж все заменимы.
и генерал, который отдавал приказ стрелять из Градов по Украине
и операторы того самого БУКа...
так получается?
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сегодня, 16:25
Более 30 детей сотрудников "Свердловантрацита" получили канцнаборы в День знаний (ФОТО)
Более 30 детей сотрудников перешедшего под внешнее управление совместного предприятия (СП) "Свердловантрацит" ЗАО "Внешторгсервис", являющихся участниками общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", сегодня получили канцелярские наборы. Об этом сообщили в администрации Свердловска.
"Сейчас у нас более 30 человек получили канцелярские наборы от общественного движения "Мир Луганщине". Дети получили фломастеры, карандаши, ручки, тетради, цветной картон, пластилин, краски и альбомы для рисования и другую канцелярию", - рассказали в горадминистрации.
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