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Все про:Подмосковье (27) Янукович (32597)

 Янукович проживает на бывшей даче маршала Буденного, а не в доме супруги экс-министра финансов РФ, - росСМИ. ФОТОрепортаж

Журналисты выяснили, что, судя по всему, Янукович живет на государственной даче, принадлежащей одному из подразделений МВД РФ.

Соседями бывшего украинского политика являются Валентин Юдашкин, Юлия Латынина и патриарх Кирилл, передает "Медуза", информирует Цензор.НЕТ.

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25 августа место жительства Януковича "рассекретил" российский певец Иосиф Кобзон, проживающий в подмосковном поселке Баковка: "Забор к забору со мной - мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" - сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович".

После этого в Баковку приехали украинские журналисты. Они пришли к выводу, что Янукович живет в доме номер 21а по улице Лесной - и даже сняли этот дом с высоты птичьего полета.

По мнению издания, украинские СМИ, судя по всему, ошиблись в своих расчетах - дом, в котором, скорее всего, живет Янукович, находится рядом, но по другому адресу.

По данным Единого государственного реестра недвижимости РФ, участок 21б по Лесной улице площадью 8 400 квадратных метров последние тринадцать лет принадлежит Ирине Тинтяковой - супруге бывшего министра финансов и создателя Комитета гражданских инициатив РФ Алексея Кудрина.

Янукович проживает на бывшей даче маршала Буденного, а не в доме супруги экс-министра финансов РФ, - росСМИ 01
Дача, принадлежащая жене политика Алексея Кудрина

Соседним участком (Лесная, 21а) владеет семья Ваге Енгибаряна, который в 2000-х годах возглавлял консульство России в Нью-Йорке, став одним из самых молодых консулов в истории России.

Янукович проживает на бывшей даче маршала Буденного, а не в доме супруги экс-министра финансов РФ, - росСМИ 02
Забор территории дома приемов "Русичи", далее - забор участка, принадлежащего семье Ваге Енгибаряна

"На самом деле упомянутая Кобзоном "Китайская стена" - массивный кирпичный забор - разделяет владения певца не с участками Тинтяковой и Енгибаряна, а с отдельным земельным наделом площадью чуть более 4 гектаров (его адрес - Одинцово, Парковая аллея, дом 11). Этот участок принадлежит федеральному казенному учреждению "Загородный дом приемов "Русичи" при министерстве внутренних дел РФ", - говорится в расследовании.

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Янукович проживает на бывшей даче маршала Буденного, а не в доме супруги экс-министра финансов РФ, - росСМИ 03
Забор дачи Иосифа Кобзона; далее - забор участка дома приемов "Русичи"

Янукович проживает на бывшей даче маршала Буденного, а не в доме супруги экс-министра финансов РФ, - росСМИ 04
Слева - забор дачи Иосифа Кобзона, справа - забор госдачи дома приемов "Русичи"

По имеющейся информации, на территории госдачи находится трехэтажный кирпичный дом площадью 2 076 квадратных метров, а также двухэтажное здание для хозяйственных нужд площадью 768 квадратных метров: в нем расположены бассейн с дорожками длиной 25 метров, комплекс саун, кухня и складские помещения. Ранее на этой территории находилась дача маршала Семена Буденного. Уже тогда местные жители возмущались высоким забором, используя то же сравнение, к которому в 2017 году прибегнул Иосиф Кобзон. После смерти Буденного дача перешла государству. Одним из последних постояльцев госдачи в Баковке был губернатор Московской области Борис Громов, который жил здесь до лета 2012 года.

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К госдаче проложена отдельная дорога - Парковая аллея, которая выходит, минуя поселок, сразу на трассу, ведущую к Минскому шоссе. Как рассказывают местные жители, каждый день кортеж из нескольких джипов выезжает с территории около 11 утра и возвращается через несколько часов. Год назад источники издания рассказывали, что примерно в это время Виктора Януковича можно встретить в фитнес-клубе World Class в Жуковке.

Янукович проживает на бывшей даче маршала Буденного, а не в доме супруги экс-министра финансов РФ, - росСМИ 05
Указатель на Парковую аллею, поставленный уже после того, как Виктор Янукович переехал в Россию

Собеседник "Медузы", побывавший в доме приемов "Русичи" в Баковке в начале 2010-х годов, подтвердил, что пространство, в котором Виктор Янукович давал интервью Оливеру Стоуну, похоже на каминную гостиную дома приемов в Баковке.

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Сообщается, что в 150 метрах от госдачи находится построенный несколько лет назад комплекс "Скит", где живет патриарх Кирилл. От запасной калитки госдачи к входу в резиденцию патриарха ведет хорошо протоптанная тропинка. Также среди соседей сбежавшего Януковича - модельер Валентин Юдашкин и журналистка Юлия Латынина.

Янукович проживает на бывшей даче маршала Буденного, а не в доме супруги экс-министра финансов РФ, - росСМИ 06
Тропинка от запасного выхода с территории дома приемов "Русичи", ведущая к резиденции патриарха Кирилла

Один из дачников рассказал, что на прошлых новогодних каникулах в местном парке встретил Виктора Януковича в компании нескольких крепких мужчин: "Помощники по хозяйству говорили, что на даче Буденного живет Янукович, но лично я видел его только один раз. Они ведут себя скромно, не шумят и не привлекают внимания".

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Адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Виктора Януковича в судебном процессе по делу о госизмене, заявил, что информация о том, что бывший президент Украины живет в Баковке, не соответствует действительности.

"Адрес, который соответствует его месту жительства, - это Ростов-на-Дону, улица Еременко, 81. Этот адрес подтвержден, [прокуратуре] предоставлены все документы", - сообщил он. По данным ЕГРН, владелец указанного дома в Ростове-на-Дону - бизнесмен Сергей Гончаров.
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Он там Пете уже домишко присмотрел ,соседями будут судя по всему ...
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Свали, мразь кацапская!
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У четвертого внизу справа ус отклеился Легко теперь вычислить будет
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Мог ли дамбасский гопник когда-то представить такое?
Сидеть перед телевизором и пердеть в диван на даче самого блять Буденного!
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*Янукович проживает на бывшей даче маршала Буденного*_____а лошадью будённого пользуется или вот эта катает его ?

Янукович проживает на бывшей даче маршала Буденного, а не в доме супруги экс-министра финансов РФ, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5582
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выродок живет на даче выродка. Показательно и закономерно!

P.S. Для тех, кто не въехал: почитайте биографию Буденного.
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Среди кровавых маршалов - этот самый гуманист
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главный мафиози РАБссии и Индюкович,это круто))))))))))
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Янукович проживает на бывшей даче маршала Буденного. Сбылась мечта проффессора: таких прикольных шапок он еще никогда не воровал!
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Колючая проволока доставляет... живут как бешеные собаки в вольерах.
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нагадаю. домбасси вибрали януковічя назло галіцаям нє рускагаварящім. тепер на домбассі війна людей з русскагаварящімі
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в 1946 году в одной Москве было около 10 000 банд грабителей и прочего сброда мелких и крупных,Дамбасс отдыхает)))Верх держала банда знаменитого бандюка тех лет МОНГОЛА...
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Шо? Карьков 30-го года рождения. И его банда в Мацкве орудовала в начале 70-х.
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Заборы, колючка, вышка, все как Витя любит с молодости
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Как Йоська Кобзон своих слушателей боится (забор слева):

Янукович проживает на бывшей даче маршала Буденного, а не в доме супруги экс-министра финансов РФ, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5353
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Так биндеровцы вдруг. Штурм. Его в одних трусиках без парика волочить будут
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Не пойму, на кой ляд он уже РФ, если не оправдал доверия?
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Так если власть менять будут в Украине, то нужно все вернуть на исходную точку. Исходная точка - это легитимный (по их мнению) быдлюкович, который в точном соответствии с законными процедурами добудет оставшийчя ему президентский срок, а потом уступит место на срежисированных выборах нужному Кремлю президенту...
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А какая украинцам разница, на какой дачке или вилле эта сволочь протянет ноги?
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Украинцам может и без разницы, а вот донбассы пусть смотрят как живет тот, кто их под расстрелы подставил
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Дауны это пока еще не осознали. Осознание придет, когда братья-спасители прикажут - каждому десятому из шеренги МАРШ! Потом каждому пятому и т.д.
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О, а что в этом поселке делает Латынина? Этот заунывный глашатай Эха Москвы:
Янукович проживает на бывшей даче маршала Буденного, а не в доме супруги экс-министра финансов РФ, - росСМИ - Цензор.НЕТ 8085
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Ранняя Латынина нормально писала, прочитал все когда то кроме фантастики, то не ее .
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Ну да, будет жить он в Ростове, с такими деньгами.
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А зачем нам надо знать, где проживает дважды несудимый...
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Вообще то жуть, и это элитный поселок, почему он такой неухоженный .
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Праффесор снайпера видит? Нет! А он его уже да!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЯнукович проживает на бывшей даче маршала Буденного, а не в доме супруги экс-министра финансов РФ, - росСМИ. ФОТОрепортаж
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