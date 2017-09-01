 Янукович проживает на бывшей даче маршала Буденного, а не в доме супруги экс-министра финансов РФ, - росСМИ. ФОТОрепортаж

Соседями бывшего украинского политика являются Валентин Юдашкин, Юлия Латынина и патриарх Кирилл, передает "Медуза", информирует Цензор.НЕТ.
25 августа место жительства Януковича "рассекретил" российский певец Иосиф Кобзон, проживающий в подмосковном поселке Баковка: "Забор к забору со мной - мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" - сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович".
После этого в Баковку приехали украинские журналисты. Они пришли к выводу, что Янукович живет в доме номер 21а по улице Лесной - и даже сняли этот дом с высоты птичьего полета.
По мнению издания, украинские СМИ, судя по всему, ошиблись в своих расчетах - дом, в котором, скорее всего, живет Янукович, находится рядом, но по другому адресу.
По данным Единого государственного реестра недвижимости РФ, участок 21б по Лесной улице площадью 8 400 квадратных метров последние тринадцать лет принадлежит Ирине Тинтяковой - супруге бывшего министра финансов и создателя Комитета гражданских инициатив РФ Алексея Кудрина.
Дача, принадлежащая жене политика Алексея Кудрина
Соседним участком (Лесная, 21а) владеет семья Ваге Енгибаряна, который в 2000-х годах возглавлял консульство России в Нью-Йорке, став одним из самых молодых консулов в истории России.
Забор территории дома приемов "Русичи", далее - забор участка, принадлежащего семье Ваге Енгибаряна
"На самом деле упомянутая Кобзоном "Китайская стена" - массивный кирпичный забор - разделяет владения певца не с участками Тинтяковой и Енгибаряна, а с отдельным земельным наделом площадью чуть более 4 гектаров (его адрес - Одинцово, Парковая аллея, дом 11). Этот участок принадлежит федеральному казенному учреждению "Загородный дом приемов "Русичи" при министерстве внутренних дел РФ", - говорится в расследовании.
Забор дачи Иосифа Кобзона; далее - забор участка дома приемов "Русичи"
Слева - забор дачи Иосифа Кобзона, справа - забор госдачи дома приемов "Русичи"
По имеющейся информации, на территории госдачи находится трехэтажный кирпичный дом площадью 2 076 квадратных метров, а также двухэтажное здание для хозяйственных нужд площадью 768 квадратных метров: в нем расположены бассейн с дорожками длиной 25 метров, комплекс саун, кухня и складские помещения. Ранее на этой территории находилась дача маршала Семена Буденного. Уже тогда местные жители возмущались высоким забором, используя то же сравнение, к которому в 2017 году прибегнул Иосиф Кобзон. После смерти Буденного дача перешла государству. Одним из последних постояльцев госдачи в Баковке был губернатор Московской области Борис Громов, который жил здесь до лета 2012 года.
К госдаче проложена отдельная дорога - Парковая аллея, которая выходит, минуя поселок, сразу на трассу, ведущую к Минскому шоссе. Как рассказывают местные жители, каждый день кортеж из нескольких джипов выезжает с территории около 11 утра и возвращается через несколько часов. Год назад источники издания рассказывали, что примерно в это время Виктора Януковича можно встретить в фитнес-клубе World Class в Жуковке.
Указатель на Парковую аллею, поставленный уже после того, как Виктор Янукович переехал в Россию
Собеседник "Медузы", побывавший в доме приемов "Русичи" в Баковке в начале 2010-х годов, подтвердил, что пространство, в котором Виктор Янукович давал интервью Оливеру Стоуну, похоже на каминную гостиную дома приемов в Баковке.
Сообщается, что в 150 метрах от госдачи находится построенный несколько лет назад комплекс "Скит", где живет патриарх Кирилл. От запасной калитки госдачи к входу в резиденцию патриарха ведет хорошо протоптанная тропинка. Также среди соседей сбежавшего Януковича - модельер Валентин Юдашкин и журналистка Юлия Латынина.
Тропинка от запасного выхода с территории дома приемов "Русичи", ведущая к резиденции патриарха Кирилла
Один из дачников рассказал, что на прошлых новогодних каникулах в местном парке встретил Виктора Януковича в компании нескольких крепких мужчин: "Помощники по хозяйству говорили, что на даче Буденного живет Янукович, но лично я видел его только один раз. Они ведут себя скромно, не шумят и не привлекают внимания".
Адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Виктора Януковича в судебном процессе по делу о госизмене, заявил, что информация о том, что бывший президент Украины живет в Баковке, не соответствует действительности.
"Адрес, который соответствует его месту жительства, - это Ростов-на-Дону, улица Еременко, 81. Этот адрес подтвержден, [прокуратуре] предоставлены все документы", - сообщил он. По данным ЕГРН, владелец указанного дома в Ростове-на-Дону - бизнесмен Сергей Гончаров.
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Сидеть перед телевизором и пердеть в диван на даче самого блять Буденного!
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P.S. Для тех, кто не въехал: почитайте биографию Буденного.
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