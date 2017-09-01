 Янукович проживает на бывшей даче маршала Буденного, а не в доме супруги экс-министра финансов РФ, - росСМИ. ФОТОрепортаж

Дача, принадлежащая жене политика Алексея Кудрина

Забор территории дома приемов "Русичи", далее - забор участка, принадлежащего семье Ваге Енгибаряна

Забор дачи Иосифа Кобзона; далее - забор участка дома приемов "Русичи"

Слева - забор дачи Иосифа Кобзона, справа - забор госдачи дома приемов "Русичи"

Указатель на Парковую аллею, поставленный уже после того, как Виктор Янукович переехал в Россию

Тропинка от запасного выхода с территории дома приемов "Русичи", ведущая к резиденции патриарха Кирилла