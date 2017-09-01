 Два микроавтобуса столкнулись на Харьковщине: 2 человека погибли, 17 - травмированы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло утром в пятницу, 1 сентября, на 411 км дороги Киев-Харьков-Довжанский недалеко от села Редкодуб Валковского района. Столкнулись 2 микроавтобуса "Форд Транзит" и "Фольксваген Т-4". В результате происшествия 2 пассажира автомобиля "Форд" погибли на месте, еще 17 человек (водители и пассажиры микроавтобусов) были травмированы", - сказано в сообщении.
По данным ГСЧС, из поврежденных в результате ДТП автомобилей спасатели деблокировали четырех травмированных лиц, а также тела двух погибших.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
1780 0
Материалы по теме: ДТП
В результате ДТП по обе стороны проспекта Соборности в Киеве образовался затор, работает полиция(3)
Ночное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: таксист насмерть сбил мотоциклиста. ФОТОрепортаж(181)
Автомобиль патрульной полиции сбил 7-летнего ребенка-велосипедиста, внезапно выехавшего на проезжую часть в Белой Церкви(69)
Сбитый Шуфричем-младшим пешеход в реанимации в тяжелом состоянии без сознания(199)
В “ЛНР” половина ДТП происходит с участием военной техники и авто с российской регистрацией(0)
"Полиция объективно и непредвзято проведет расследование", - Геращенко о двух ДТП с участием Шуфрича и Дыминского(76)
Один человек погиб и более десяти пострадали в результате ДТП с участием маршрутных такси в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(20)