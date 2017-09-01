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 Два микроавтобуса столкнулись на Харьковщине: 2 человека погибли, 17 - травмированы. ФОТОрепортаж

На Харьковщине в результате столкновения двух микроавтобусов 2 человека погибли, еще 17 – травмированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло утром в пятницу, 1 сентября, на 411 км дороги Киев-Харьков-Довжанский недалеко от села Редкодуб Валковского района. Столкнулись 2 микроавтобуса "Форд Транзит" и "Фольксваген Т-4". В результате происшествия 2 пассажира автомобиля "Форд" погибли на месте, еще 17 человек (водители и пассажиры микроавтобусов) были травмированы", - сказано в сообщении.

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По данным ГСЧС, из поврежденных в результате ДТП автомобилей спасатели деблокировали четырех травмированных лиц, а также тела двух погибших.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Два микроавтобуса столкнулись на Харьковщине: 2 человека погибли, 17 - травмированы 01Два микроавтобуса столкнулись на Харьковщине: 2 человека погибли, 17 - травмированы 02Два микроавтобуса столкнулись на Харьковщине: 2 человека погибли, 17 - травмированы 03Два микроавтобуса столкнулись на Харьковщине: 2 человека погибли, 17 - травмированы 04
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДва микроавтобуса столкнулись на Харьковщине: 2 человека погибли, 17 - травмированы. ФОТОрепортаж
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