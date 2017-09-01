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 Происшествия, Общество
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Все про:Днепропетровщина (1354) маньяк (100) Нацполиция (8560) убийство (5161)

 Полиция задержала на Днепропетровщине уголовника-садиста, который изнасиловал и жестоко убил свою спутницу. ФОТО

В Зеленодольске Днепропетровской области полиция задержала 25-летнего мужчину, который изнасиловал женщину, а затем лишил ее жизни с особой жестокостью.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции области, информирует Цензор.НЕТ.

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Полицейские установили, что подозреваемый с потерпевшей употребляли алкогольные напитки в парке. Затем он предложил продолжить у него дома, на что женщина согласилась. В квартире он связал свою жертву и изнасиловал. Затем пытал ножом, пилой и электротоком. Убедившись, что потерпевшая умерла, поджег квартиру и скрылся с места преступления.

По заключению судебно-медицинского эксперта смерть женщины наступила от массивной кровопотери.

Преступник был установлен и задержан. Им оказался 25-летний ранее судимый мужчина. Ему вручено подозрение по ч.2 п.4,9,10 ст.115 (Умышленное убийство), ч.4 ст.152 (Изнасилование), ч.3 ст.153 (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и ч.2 ст.194 (Умышленное повреждение имущества путем поджога) ч.2 ст.186 (Грабеж) УК.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Сейчас ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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Полиция задержала на Днепропетровщине уголовника-садиста, который изнасиловал и жестоко убил свою спутницу 01Полиция задержала на Днепропетровщине уголовника-садиста, который изнасиловал и жестоко убил свою спутницу 02
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А толку-то слышать? В Украине единственное, что пытается работать из Конституции - право неприкосновенности жилья.
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Усі дивились по телевізору новий сюжет з президентом.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция задержала на Днепропетровщине уголовника-садиста, который изнасиловал и жестоко убил свою спутницу. ФОТО
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