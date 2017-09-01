 Есть две профессии, которые пользуются наибольшим доверием украинцев - военные и медики, - Порошенко. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Глава государства подчеркнул, что наибольшим доверием украинского народа пользуются две профессии. По его словам, первая - это военные, так поддержка украинской армии по социологическим исследованиям составляет более 60%. "Вторая профессия, где уровень доверия более 60% - это украинские врачи. Думаю, это демонстрация мудрости украинского народа, который ценит то, насколько важно развивать медицинскую отрасль, беречь украинского врача и благодарить за ежедневное чудо - спасение и возвращение к жизни украинцев. За это я вам очень благодарен", - подчеркнул Президент.
Глава государства поблагодарил за помощь украинским воинам. "Хочу поблагодарить украинских медиков, которые спасли огромное количество украинских героев. И это не просто военные медики. На Харькове, Днепре и Киеве лежит основная нагрузка по спасению украинских героев", - отметил Петр Порошенко.
Он поблагодарил медиков Слобожанщины за самоотверженность, профессионализм, которые помогли сохранить жизнь украинских воинов.
Президент также отметил, что благодаря процессу децентрализации появились бюджеты развития, которые предоставили возможности строить, в том числе, и больницы. "Мы будем закупать новейшее оборудование, строить больницы, делать все возможное, чтобы улучшить качество медицинских услуг", - подчеркнул Президент.
Он ожидает, что Верховная Рада в ближайшие месяцы проголосует медицинскую реформу. "Сейчас, в первые месяцы после открытия работы Верховной Рады, жду реформу образования, пенсионную и медицинскую реформы", - сказал Петр Порошенко.
Также Глава государства напомнил, что медицинская реформа обсуждалась на Национальном Совете реформ и отметил, что важно учитывать позиции врачей. "Каким образом проводить изменения инфраструктуры, повышать эффективность использования медицинских учреждений. Безусловно, мнение врачей должно быть определяющим", - отметил Президент.
Он также сообщил, что в ближайшие дни должна быть представлена система кардинального реформирования сельской медицины, которая должна обеспечить качественную медицинскую помощь на селе. Президент отметил важность имплементации этой реформы и добавил, что в этом вопросе рассчитывает на поддержку медиков.
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Он сказал медиков, а не военных медиков! И посмотри на фото, перед кем он это сказал.
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"Жити по-новому" вытащено из чулана, пыль и паутина убраны, осталось только повод для "водинтуриливсепропало" организовать...
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я, чоКАЛатнику???
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