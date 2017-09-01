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 Политика Украины
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Все про:медицина (1609) Порошенко (13686) военнослужащие (3943)

 Есть две профессии, которые пользуются наибольшим доверием украинцев - военные и медики, - Порошенко. ФОТО

Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Петр Порошенко провел встречу с главными врачами медицинских учреждений области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Глава государства подчеркнул, что наибольшим доверием украинского народа пользуются две профессии. По его словам, первая - это военные, так поддержка украинской армии по социологическим исследованиям составляет более 60%. "Вторая профессия, где уровень доверия более 60% - это украинские врачи. Думаю, это демонстрация мудрости украинского народа, который ценит то, насколько важно развивать медицинскую отрасль, беречь украинского врача и благодарить за ежедневное чудо - спасение и возвращение к жизни украинцев. За это я вам очень благодарен", - подчеркнул Президент.

Глава государства поблагодарил за помощь украинским воинам. "Хочу поблагодарить украинских медиков, которые спасли огромное количество украинских героев. И это не просто военные медики. На Харькове, Днепре и Киеве лежит основная нагрузка по спасению украинских героев", - отметил Петр Порошенко.

Есть две профессии, которые пользуются наибольшим доверием украинцев - военные и медики, - Порошенко 01



Он поблагодарил медиков Слобожанщины за самоотверженность, профессионализм, которые помогли сохранить жизнь украинских воинов.

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Президент также отметил, что благодаря процессу децентрализации появились бюджеты развития, которые предоставили возможности строить, в том числе, и больницы. "Мы будем закупать новейшее оборудование, строить больницы, делать все возможное, чтобы улучшить качество медицинских услуг", - подчеркнул Президент.

Он ожидает, что Верховная Рада в ближайшие месяцы проголосует медицинскую реформу. "Сейчас, в первые месяцы после открытия работы Верховной Рады, жду реформу образования, пенсионную и медицинскую реформы", - сказал Петр Порошенко.

Также Глава государства напомнил, что медицинская реформа обсуждалась на Национальном Совете реформ и отметил, что важно учитывать позиции врачей. "Каким образом проводить изменения инфраструктуры, повышать эффективность использования медицинских учреждений. Безусловно, мнение врачей должно быть определяющим", - отметил Президент.

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Он также сообщил, что в ближайшие дни должна быть представлена ​​система кардинального реформирования сельской медицины, которая должна обеспечить качественную медицинскую помощь на селе. Президент отметил важность имплементации этой реформы и добавил, что в этом вопросе рассчитывает на поддержку медиков.
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И чел на одной должности, которого хочется удушить!
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медиков ненавижу с 1965 года...,крысятничали что Путлер с Крымом и ДАУНбассом..
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разновидность военных. Каков их % в общем числе, что бы утверждать подобное?
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ну вообще то я думал что это разновидность медиков
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и разновидность военных тоже
Он сказал медиков, а не военных медиков! И посмотри на фото, перед кем он это сказал.
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А военные медики уже "скурвились", как и все остальные... На себе в этом году испытал... Правда, на мне - "Где сели - там и слезли...", всё-таки, юридическое образование - это неоценимый плюс. Но скольких нервов это стоило, что мне, что родным! Есть хорошее выражение, которое уже становится "крылатым": "Когда врач становится бизнесменом, где больному найти целителя?...".
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Атеистов нет. Есть те, кому еще не доводилось убедится в обратном.
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А я че похож на поца? Причем тут внештатные сотрудники ФСБ к священникам?
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воєнний зрозуміло, а мєдікі яким боком, не думаю що рівень довіри до нашої медицини високий, брехун
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Особисто мені пожежники на думку прийшли. Та льотчики.
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...и президентская профессия, не скромничайте, петр лексеич!
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Есть две профессии, которые пользуются наибольшим доверием украинцев - военные и медики - то есть президент ГАНДОН!
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странно только, что если канализацию прорвет зовут все-таки сантехника...
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я думаю, что профессионал в своем деле в любом случае вызывает больше доверия, чем кто-либо другой какой угодно профессии, специалистов надо растить и прививать в обществе уважение к профессионалам и мастерам своего дела, а пиарить отдельные профессии просто глупо
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Не йдеться про піар професії- лише про рівень довіри до цієї професії.
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Это такой юмор у пороха??? О каком доверии оно молвит?
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Ясно - выборам быть.
"Жити по-новому" вытащено из чулана, пыль и паутина убраны, осталось только повод для "водинтуриливсепропало" организовать...
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...В Харькове почти 2 года все продовольственные магазины были пусты, и только в мае 1941 появилось кое-что, а в июне перед самой войной и мясо, масло и колбаса, чисто в насмешку, чтобы исчезнуть совсем в конце июня и навсегда.Продовольственное дело находилось в СССР в плохих, даже подлых руках. На Украине туда могли попасть только свои (т.е. подлецы и воры). Такую богатую страну, кормившую до 1914 всю Европу, обратили в вечно голодную, нищую, живущую только по карточкам. Надо согласиться - для этого нужно было большое искусство или разве колоссальная, направленная в одну сторону глупость. Что тут было нам пока не ясно. Возможно то и другое вместе...https://antikor.com.ua/articles/188469-chto_budet_s_rossiej__nikogo_ne_interesuet
...
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На "комплімент" нариваєшс
я, чоКАЛатнику???
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Петр Алексеевич -- с вами не соглашусь -- Военные да это надежда и сила Украины -- это Герои !!! Слава им ! Медики -- это вопрос очень большой -- сегодня это в основном барыги и взяточники -- рассадник КОРРУПЦИИ и это правда . Поймали Вора -- куда он бежит ?? Правильно в больницу -- а потом он уже за деньги --КАЛЕКА 234 Й группы -- который не ходит и не говорит . Пора взяться за барыг в белых халатах -- ох как пора !!!
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есть медики больницы им. Мечникова в Днепре, которые очень много сделали для спасения бойцов
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Я только военным доверяю. Медикам он откровенно польстил, так как убивают налево и направо, круговая порука. И за деньги, и без денег.
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Без денег Петр Алексеевич вы у барыг в больнице -- никто !! Сдыхать будете --никто не подойдет . Факт неопровержимый .
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Не парьтесь особенно,Семейство Ротшильдов назначило президентом Украины Порошенко с 7 июня 2014 года...
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и одна профессия к которой все относятся с отвращенем - политки.
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Нищий Маодзедун никогда Китай не вывел бы в люди...,Это смог сделать только богатый Дэнсяопин
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Ню-ню................... особлива "довіра" нині до військовиків.......................
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЕсть две профессии, которые пользуются наибольшим доверием украинцев - военные и медики, - Порошенко. ФОТО
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