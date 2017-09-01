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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:обвинение (347) государственная измена (176) Безъязыков (40)

 Безъязыкову зачитали обвинительный акт: он не признает вину и называет обвинение непонятным. ФОТОрепортаж

В Шевченковском суде зачитали обвинительный акт полковнику Ивану Безъязыкову.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Обвинительный акт зачитал прокурор Олег Пересада.

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Безъязыкова обвиняют в госизмене (ч.1 ст. 111 УКУ), а также в участии в террористической организации "ДНР".

Прокурор сообщил, что находясь в плену полковник перешел на сторону врага и занял должность "заместителя начальника первого отдела по аналитической работе разведывательного управления "ДНР". Среди наемником РФ он был известен под позывными Луиз и Дядя Ваня, имел личный кабинет и водителя. По версии обвинения, Безъзыков якобы собирал информацию о передвижении военных подразделений ВСУ.

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Сам Безъязыков вину не признал. Также он и его адвокаты заявили, что обвинение слишком неконкретно и требовали, чтобы суд разяснил обвинение. Но судьи решили, что обвинение является понятным и отметили, что обстоятельства будут выяняться в ходе рассмотрения дела по сути.


Безъязыкову зачитали обвинительный акт: он не признает вину и называет обвинение непонятным 01

Прокурор Пересада зачитывает обвинение Безъязыкову.

Безъязыкову зачитали обвинительный акт: он не признает вину и называет обвинение непонятным 02

Безъязыков.

Как сообщал Цензор.НЕТ, украинские спецслужбы обвиняют полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. По версии следствия, во время пребывания в плену в Донецкой области он перешел на сторону террористов "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки. Безъязыков почти 2 года провел в плену наемников РФ и был освобожден в результате спецоперации в середине 2016 года.
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Среди наемником РФ он был известен под позывными Луиз и Дядя Ваня
Теперь будет известен как Луиза или баба Ваня.
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воно не без"язикове...воно- припудрене та безмозкове створіння путлєрорашки...і цим все доведено...гниль безсоромна та підла...дурня ввімкнув, але сам тільки цим дурнем і є..."іхтамнєтовська" потвора...
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У тебе або криза середнього віку,або ти зрадобот
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБезъязыкову зачитали обвинительный акт: он не признает вину и называет обвинение непонятным. ФОТОрепортаж
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