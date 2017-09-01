 Безъязыкову зачитали обвинительный акт: он не признает вину и называет обвинение непонятным. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Обвинительный акт зачитал прокурор Олег Пересада.
Безъязыкова обвиняют в госизмене (ч.1 ст. 111 УКУ), а также в участии в террористической организации "ДНР".
Прокурор сообщил, что находясь в плену полковник перешел на сторону врага и занял должность "заместителя начальника первого отдела по аналитической работе разведывательного управления "ДНР". Среди наемником РФ он был известен под позывными Луиз и Дядя Ваня, имел личный кабинет и водителя. По версии обвинения, Безъзыков якобы собирал информацию о передвижении военных подразделений ВСУ.
Сам Безъязыков вину не признал. Также он и его адвокаты заявили, что обвинение слишком неконкретно и требовали, чтобы суд разяснил обвинение. Но судьи решили, что обвинение является понятным и отметили, что обстоятельства будут выяняться в ходе рассмотрения дела по сути.
Прокурор Пересада зачитывает обвинение Безъязыкову.
Безъязыков.
Цензор.НЕТ, украинские спецслужбы обвиняют полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. По версии следствия, во время пребывания в плену в Донецкой области он перешел на сторону террористов "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки. Безъязыков почти 2 года провел в плену наемников РФ и был освобожден в результате спецоперации в середине 2016 года.
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Теперь будет известен как Луиза или баба Ваня.
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