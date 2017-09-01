 Террористка Боня о ситуации в банде "Сомали": Царит хаос, личный состав пьянствует, идейных нет. АУДИО

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Автры материала напоминают, что Боня - бывший командир диверсионно-разведывательной группы "Гром". В августе 2014 года группа насчитывала около 400 человек личного состава. После Иловайских событий, по указанию российского военного командования, "Гром" был переформирован в батальон "Сомали". Возглавил его уничтоженный российскими спецслужбами террорист Михаил Толстых (Гиви). Боня стояла у истоков создания "Сомали" и была вторым человеком после Гиви.
Задорожная И.Ю.; дата рождения: 23.07.1974; код ГРФЛ: 2723221860; ВК-профиль; фактическое место проживания: Донецк, ул. Семашко, д. 3, кв. 18.
Судя по информации, озвученной журналистке РИА Новости, на текущий момент практически весь костяк батальона зачищен российскими спецслужбами. Батальон не укомплектован и только за прошедшие две недели его покинуло 54 человека. Новый командир, Волчков Егор Игоревич (Сынок):
Дата рождения: 10.06.1990; код ДРФО: 3303301058
По словам террористки, Волчков систематически употребляет наркотические вещества во время службы и подставляет своих бойцов. В расположении подразделения царит хаос, личный состав регулярно нарушает устав и совершает преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Желающих вступить в батальон на идейных началах фактически не осталось. Больше всего Боня желает, чтобы развязанная Россией гибридная война на Донбассе побыстрее закончилась.
"Судя по разочарованному голосу Бони, настроения в среде террористов Донбасса пораженческие, чувствуется ожидание и понимание неизбежного конца их марионеточных недогосударств и полное отсутствие представления о своей дальнейшей жизни. Что ж, нет ничего удивительного в том, что "мир", который несут россияне своим соседям, рано или поздно заканчивается, так как не представляет из себя ничего, кроме разрухи, опустошения и уничтожения существующего. Нет ни одного примера тому, чтобы Россия принесла на очередные гибридно захваченные ею территории процветание и полнокровную жизнь. Все, к чему прикасается это государство, неизменно превращается в труху. А Украина несет с собой настоящую жизнь, что означает, что и ее Донбасс и Крым будут освобождены от российской заразы и смогут вздохнуть полной грудью в свободной и мирной Украине", - резюмируют авторы публикации.
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Так давай Боня, не тормози. Чем быстрее ты и тебе подобные окажутся в двух метрах под землей, тем быстрее война закончится. Застрелись головой об стенку, ТП.
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"Что нас не ламаєт - то заливает водкой и заширивает наркотой"
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Желаю остаткам террористической банды "Сомали" нарваться на целое гнездо "шмелей" как можно быстрее.
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питятика - це і є ідея.
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