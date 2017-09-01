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 Террористка Боня о ситуации в банде "Сомали": Царит хаос, личный состав пьянствует, идейных нет. АУДИО

Хактивистам UCA и Киберхунты удалось получить доступ к аудиозаписи телефонного интервью российской журналистки "РИА Новости" Марии Калининой с пособницей оккупантов Задорожной Илоной Юрьевной (Боня).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

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Автры материала напоминают, что Боня - бывший командир диверсионно-разведывательной группы "Гром". В августе 2014 года группа насчитывала около 400 человек личного состава. После Иловайских событий, по указанию российского военного командования, "Гром" был переформирован в батальон "Сомали". Возглавил его уничтоженный российскими спецслужбами террорист Михаил Толстых (Гиви). Боня стояла у истоков создания "Сомали" и была вторым человеком после Гиви.

Террористка Боня о ситуации в банде Сомали: Царит хаос, личный состав пьянствует, идейных нет 01

Задорожная И.Ю.; дата рождения: 23.07.1974; код ГРФЛ: 2723221860; ВК-профиль; фактическое место проживания: Донецк, ул. Семашко, д. 3, кв. 18.

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Судя по информации, озвученной журналистке РИА Новости, на текущий момент практически весь костяк батальона зачищен российскими спецслужбами. Батальон не укомплектован и только за прошедшие две недели его покинуло 54 человека. Новый командир, Волчков Егор Игоревич (Сынок):

Террористка Боня о ситуации в банде Сомали: Царит хаос, личный состав пьянствует, идейных нет 02

Дата рождения: 10.06.1990; код ДРФО: 3303301058

По словам террористки, Волчков систематически употребляет наркотические вещества во время службы и подставляет своих бойцов. В расположении подразделения царит хаос, личный состав регулярно нарушает устав и совершает преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Желающих вступить в батальон на идейных началах фактически не осталось. Больше всего Боня желает, чтобы развязанная Россией гибридная война на Донбассе побыстрее закончилась.

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"Судя по разочарованному голосу Бони, настроения в среде террористов Донбасса пораженческие, чувствуется ожидание и понимание неизбежного конца их марионеточных недогосударств и полное отсутствие представления о своей дальнейшей жизни. Что ж, нет ничего удивительного в том, что "мир", который несут россияне своим соседям, рано или поздно заканчивается, так как не представляет из себя ничего, кроме разрухи, опустошения и уничтожения существующего. Нет ни одного примера тому, чтобы Россия принесла на очередные гибридно захваченные ею территории процветание и полнокровную жизнь. Все, к чему прикасается это государство, неизменно превращается в труху. А Украина несет с собой настоящую жизнь, что означает, что и ее Донбасс и Крым будут освобождены от российской заразы и смогут вздохнуть полной грудью в свободной и мирной Украине", - резюмируют авторы публикации.
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У банды "сомали" я так понимаю кумиры - сомалийские пираты
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Больше всего Боня желает, чтобы развязанная Россией гибридная война на Донбассе побыстрее закончилась.
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Так давай Боня, не тормози. Чем быстрее ты и тебе подобные окажутся в двух метрах под землей, тем быстрее война закончится. Застрелись головой об стенку, ТП.
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Хорошие люди после смерти попадут в США, а плохие в Сомали.
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Похоже, очередная деза НКВД перед началом "учений" 13 сентября. Что докладывает ГУР о готовности к наступлению "армии Лугандона" в качестве пушечного мяса и планах рашистских наемников?
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По голосу чути що Боня бухає системтично.
"Что нас не ламаєт - то заливает водкой и заширивает наркотой"
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Считал, что Гиви ликвидировали украинские спецслужбы...
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Сразу было ясно что ликвидировали свои. Версия о укроДРГ для местных идиотов. Хотя бы потому что база охраняется хорошо, проникнуть внутрь невозможно и нет открытых точек обстрела с которых можно было попасть из огнемета в окно Гиви.
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журналистка спрашивает "новых патриотов не приходят?", какие патриоты нах, идиоты скорее.
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Судячи з аудуозапису, Боня - одна з тих ідейних борців за «російський світ», які чомусь вирішили будувати його на території України. Росія займає одну шосту частину суші, попри це ці «патріоти» незмінно вдираються на території інших країн, щоб встановити там свої порядки. Чому ці «високодуховні ідеалісти» не хочуть будувати свій російський світ у себе вдома - абсолютно не зрозуміло і після трьох років російсько-української війни. Тішить нас тільки одне: з огляду на розчарований голос Боні, настрої в середовищі терористів Донбасу поразницькі, відчувається очікування і нерозуміння неминучого кінця їхніх маріонеткових недодержав і цілковита відсутність уявлення про своє подальше життя. Що ж, нічого дивного, що «світ», який несуть росіяни своїм сусідам, рано чи пізно закінчується, адже не становить нічого, крім розрухи, спустошення і знищення всього, що існує. Немає жодного прикладу, коли б Росія принесла на гібридно загарбані території процвітання і повнокровне життя. Все, до чого торкається ця держава, перетворюється на попіл. А Україна несе справжнє життя, отже, українські Донбас і Крим будуть звільнені від російської зарази і зможуть дихати на повні груди у вільній і мирній Україні.
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Ине понравидось, когда в расположение оркобанды "Сомали" залетел "щмель" и укусил рдну обезьяну, возомнившую себя Наполеоном.

Желаю остаткам террористической банды "Сомали" нарваться на целое гнездо "шмелей" как можно быстрее.
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он себя цыганским бароном возомнил скорее всего
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По правде, не было там Шмеля. Этого урода ненавидели сами обдроченцы, заложили заряд в кабинете.
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Боня - ты не интервью давай тут, а ищи лучше себе гроб! ...можешь даже "двухспальный"..
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5. Севастопольский ватник написал: "Никогда наш народ не умел прислуживать и прогибаться, как это делают турки и египтяне. Потому, привыкши к раболепию по-турецки или египетски, многие туристы с материка ведут себя и здесь, как хозяева жизни. Не будем мы за рубль им кланяться, мы не обслуживающий персонал, мы - жители Севастополя". На это сообщение ватнику ответил москвич: "Ребятки, это не мы вас хотели. Это вы конкретно просились в россию, с плакатиками бегали, умоляли. Вся страна за вас вписалась и заплатила за вас цену - очень даже нехилую. Вы нам миллиарды стоили. И ещё дороже обойдётесь в перспективе. Плевать. Мы вас купили. Что внесли вы? Чем расплатитесь? Да, нам нужна база в Севастополе, но вы персонально нам без надобности. Вас взяли в нагрузку в дом на птичкиных правах. Место ваше - с краю на коврике. Если за вас заплатили - извольте отрабатывать, как мы все пашем на своих местах. Надо будет - прогнётесь и будете говорить туристам "бвана". Надо будет - в 24 часа соберёте вещи и свалите нафиг. Пока что ваш вклад - только база для флота, а от вас-то самих какой толк? Арбайтен!! Многие мои знакомые из-за вас теперь невыездными стали, а раз они по вашей милости не могут поехать в Турцию, то ИЗВОЛЬТЕ стать Турцией вы. Хотите бабок? Вперед - вылизывать свои халупы, ставить кондеи, делать такие цены, чтобы было удобно НАМ. Не привыкли прислуживать, б…? Вас вся страна содержит за свой счёт, поняли? А то, ишь, решили сесть на шею, нихер@ не делая. Просто мозг взрывают ваши понты. Чем вы лучше русских, которые сейчас на 5 тысяч живут в месяц в глубинке и не вякают? Вам свезло жить у моря, а эта везуха может и кончиться. Надо будет - наберут вместо вас таджиков, китайцев или тех же турок на обслугу, это сейчас только свистни" Крымский Бандеровец.
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Шо она мелет? Бухать, рыгать, бить один одному рожи это скрепно-сакральная кацапская духовность! Пусть не пичтит, дура конченная!
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Блин,ну и беседа,одна гелию хапонула,писклявит,у бони вроде во рту ополченец за щекой
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Береги Бог таких главарей террористов, как наркоман-Волчков - пускай отправляют побольше на убой рашистов.
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дура дурой... идейных во всей раиссии нет, вместо идей там лозунг про москву третий рейх, четвертому не бывать и сказочка для идиотов про то, что ордынский улус москва столица для русских.
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На что ети упыри рассчитывают в том числе и ета жидовская боня? На то что Барыга их амнистирует? Так тогда Барыга побежит ночью с ней на Ростов вместе. На то что Хуйло их заберет к себе в кремль? так Хуйлу они нах. не нужны живыми.
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немає ідейних? - нічого собі заявка
питятика - це і є ідея.
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Цензор.НЕТФотоОбществоТеррористка Боня о ситуации в банде "Сомали": Царит хаос, личный состав пьянствует, идейных нет. АУДИО
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