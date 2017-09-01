 Марина Порошенко и Валентин Резниченко открыли первую в Украине ресурсную комнату для особых детей. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
Проект был реализован по техническому заданию Благотворительного Фонда Порошенко, который воплощает программу "Инклюзивное образование - уровень сознания нации", и при содействии председателя Днепропетровской ОГА. Ресурсная комната - специально оборудованный класс, где дети с особыми потребностями смогут учиться по индивидуальной программе. Коррекционные педагоги будут помогать мальчикам и девочкам, в частности, получить повседневные бытовые навыки. Для этого закуплена вся необходимая мебель и техника.
Ресурсная комната создана по европейским стандартам и адаптирована к украинским реалиям. Подобные помещения функционируют в учебных заведениях США, Норвегии, Дании, Литвы и Молдавии, а теперь их преимуществами смогут пользоваться четверо учеников с особыми потребностями Петриковской школы.
Чтобы дети учились в комфортных условиях, Петриковскую школу отремонтировали впервые за 87 лет, заменили все коммуникации, установили новые окна, утеплили фасады. Всего в этом году команда Валентина Резниченко реконструирует в области 25 школ.
1771 41
Резниченко: За три года на Днепропетровщине будет отремонтировано 1000 км коммунальных дорог(11)
Более 25 школ Днепропетровщины кардинально реконструируют, - Резниченко(6)
"Дресс-код Украины времен независимости": в Киеве открылась выставка новейшей истории украинской моды. ФОТОрепортаж(16)
За время президентства Петр изменился. Он стал терпимее и мудрее, - супруга Порошенко Марина(187)
Обращение к первой леди(0)
Аллея памяти в Днепре - крупнейший в Украине мемориал чествования Героев АТО и Революции Достоинства, - Резниченко. ФОТОрепортаж(87)
Участников Евровидения приветствовала Марина Порошенко. ВИДЕО(161)
А діточкам успіхів у навчанні.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
😀😀
Ответить
Ответить
Но я не из СМИ знаю, сколько подобных детей нуждаются в помощи.
И вряд ли что-то изменится в скором будущем, пока существуют наркоманы, алкоголики...да и просто ошибка природы во вполне благополучных семьях....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но зачем так понтово пиариться?
Любое, мало-мальски хорошее событие в Украине, раздувают до КОСМИЧЕСКОЙ значимости, с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ упоминанием благодетелей!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить