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 Политика Украины, Общество
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Все про:дети (3333) Днепропетровщина (1354) инвалиды (317) Резниченко (94) Порошенко Марина (37)

 Марина Порошенко и Валентин Резниченко открыли первую в Украине ресурсную комнату для особых детей. ФОТО

Первая леди государства Марина Порошенко и председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в поселке Петриковка на Днепропетровщине открыли реконструированную школу с первой в Украине ресурсной комнатой и библиотекой для детей с особыми потребностями.

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

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Проект был реализован по техническому заданию Благотворительного Фонда Порошенко, который воплощает программу "Инклюзивное образование - уровень сознания нации", и при содействии председателя Днепропетровской ОГА. Ресурсная комната - специально оборудованный класс, где дети с особыми потребностями смогут учиться по индивидуальной программе. Коррекционные педагоги будут помогать мальчикам и девочкам, в частности, получить повседневные бытовые навыки. Для этого закуплена вся необходимая мебель и техника.

Марина Порошенко и Валентин Резниченко открыли первую в Украине ресурсную комнату для особых детей 01

"Сегодня мы открываем Петриковскую школу. Именно такими должны быть опорные школы по всей Украине. Это действительно пример для многих регионов, как надо помогать особым детям получать качественные знания в хороших условиях. Участие в проекте по развитию инклюзивного образования принимают пять областей, но ресурсная комната в Петриковской школе - самая первая. Это образец, который будет внедряться в других регионах", - отметила супруга Президента Украины Марина Порошенко.

Ресурсная комната создана по европейским стандартам и адаптирована к украинским реалиям. Подобные помещения функционируют в учебных заведениях США, Норвегии, Дании, Литвы и Молдавии, а теперь их преимуществами смогут пользоваться четверо учеников с особыми потребностями Петриковской школы.

Марина Порошенко и Валентин Резниченко открыли первую в Украине ресурсную комнату для особых детей 02

"Наконец дети с особыми потребностями получили возможность посещать обычные школы. Мы понимаем волнения этих детей и их родителей, поэтому делаем все, чтобы сделать обучение максимально комфортным. Кроме ресурсной комнаты, в этом году открываем медиатеки в 50 школах области. Здесь можно позаниматься с коррекционным педагогом, почитать, посидеть в Интернете, отдохнуть, пообщаться со сверстниками. Одну из таких комнат обустроили в Петриковской школе. Всего в области работают уже почти 150 инклюзивных школ, где учатся около 400 детей", - рассказал Валентин Резниченко.

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Чтобы дети учились в комфортных условиях, Петриковскую школу отремонтировали впервые за 87 лет, заменили все коммуникации, установили новые окна, утеплили фасады. Всего в этом году команда Валентина Резниченко реконструирует в области 25 школ.
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Гарне починання- щасти!
А діточкам успіхів у навчанні.
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Ресурсная комната - специально оборудованный класс, где дети с особыми потребностями смогут учиться по индивидуальной программе. Коррекционные педагоги будут помогать мальчикам и девочкам, в частности, получить повседневные бытовые навыки. Для этого закуплена вся необходимая мебель и техника.Источник: https://censor.net.ua/p453720
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Ну это типа игровая комната с развивающими игрушками,мягкими модулями,пособиями, и очевидно что-то специфическое,все от подхода и программы зависит.
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І ці теж дітям віддай- я солодкого не люблю.
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Брехня! може й відкрили, але вже точно- не першу в Україні. Така кімната є у 10 школі Вінниці вже 3-й рік, як і інклюзивні класи в цій школі. Та й ще у багатьох школах є інклюзивні класи.
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Света - барыжная семья пэтра сказала первая, значит первая - не спорь, кстати в Одессе тоже есть такой класс и по моему не один.
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Молодец Марина Порошенко, вложила все свои деньги в ресурсную комнату и открыла её, ага...
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С головокружительным успехом реформ президент уже не справляется, физически не успевает всё открывать и передавать, уже жену подключает
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Хорошее дело,а этот придурок припер деткам телявизор,думает,шо это как в параше,товар первой необходимости
Марина Порошенко и Валентин Резниченко открыли первую в Украине ресурсную комнату для особых детей - Цензор.НЕТ 855

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Може в нього на них знижка...
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Дай Бог, что бы последняя. Что бы вообще не было или как можно меньше детей-инвалидов. А все дети были здоровыми.
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Жити треба реаліями, а не фантастикою.
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ну ты ж живёшь фантастикой, защищая шоколадного вора... и даже видишь фантастические реформы от пети ))
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Просто маю освіту та життєвий досвід, котрі дозволяють бачити реформи не лише через власний гаманець та шлунок. Це вам і не подобається.
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Я вже почав хвилюватися- як діти стільки солодкого з'їдять?
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Это, конечно, хорошее пожелание!
Но я не из СМИ знаю, сколько подобных детей нуждаются в помощи.
И вряд ли что-то изменится в скором будущем, пока существуют наркоманы, алкоголики...да и просто ошибка природы во вполне благополучных семьях....
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Ну не все же время свою семью на канале Ахметова пиарить.Марина Порошенко и Валентин Резниченко открыли первую в Украине ресурсную комнату для особых детей - Цензор.НЕТ 882
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рошеновские воровские выплятки на генетическом уровне
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Шо открыли - хорошо.
Но зачем так понтово пиариться?
Любое, мало-мальски хорошее событие в Украине, раздувают до КОСМИЧЕСКОЙ значимости, с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ упоминанием благодетелей!
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Всі області ремонтують школи,і такі класи вже є.Порошенки тягнуть-підтягують-піарять за вуха Резніченка кудись...
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Пусть эта марына и пойдет туда работать вместо как жопой трусить на ахметовском канале
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМарина Порошенко и Валентин Резниченко открыли первую в Украине ресурсную комнату для особых детей. ФОТО
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