 Пограничники задержали 2 россиян, которые очутились на территории Украины, собирая дрова. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Направляясь на перехват пограничный наряд остановил транспортное средство уже на территории Украины.
В машине находились 2 гражданина России, 1975 и 1987 года рождения, жители приграничья. Документов на транспортное средство мужчины не имели. По словам задержанных, они собирали дрова и заблудились, а машину они заняли у знакомого.
Сейчас транспортное средство изъято и передано сотрудникам ДФС. На иностранцев составлены протоколы об административном правонарушении за незаконное пересечение границы. Продолжаются проверочные мероприятия.
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Кто-то им верит?
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пилу нашли?
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Если этих не посадят за воровство, через пару дней куча казламордых двинутся якобы за дровами...
Когда там начинаются ученья на педерации?
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судя по всему в этих краях налажен контробандный канал
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говнонавоз
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