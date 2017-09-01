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 Политика Украины, Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3014) задержание (6171) Россия (72096)

 Пограничники задержали 2 россиян, которые очутились на территории Украины, собирая дрова. ФОТО

гпсу

Пограничники отдела "Краснополье" в ночь на 1 сентября заметили на сопредельной территории автомобиль марки Mitsubishi российской регистрации, который двигался в направлении государственной границы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Направляясь на перехват пограничный наряд остановил транспортное средство уже на территории Украины.

В машине находились 2 гражданина России, 1975 и 1987 года рождения, жители приграничья. Документов на транспортное средство мужчины не имели. По словам задержанных, они собирали дрова и заблудились, а машину они заняли у знакомого.

Сейчас транспортное средство изъято и передано сотрудникам ДФС. На иностранцев составлены протоколы об административном правонарушении за незаконное пересечение границы. Продолжаются проверочные мероприятия.

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Пограничники задержали 2 россиян, которые очутились на территории Украины, собирая дрова 01Пограничники задержали 2 россиян, которые очутились на территории Украины, собирая дрова 02Пограничники задержали 2 россиян, которые очутились на территории Украины, собирая дрова 03

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Походу поймали Папов Карлов и их будущих рузских буратин
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какие нах дрова. то они земляков за бугор везли...
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Выдать для жителей газовой супер-страны 2 баллончика газа для зажигалок и подсрачниками спровадить
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прямо такие колоды и собирали? А пила ручная была?
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Чёт гниловатая отмазка про дрова, несмотря на их наличие. Два лба вполне себе ихтамнетного вида и возраста, паджерик и... дрова?

Кто-то им верит?
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На фотке плохо видно конечно, но мне кажется ту колоду не вчера на плашки распилили.
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машину на нужды АТО за моральный ущерб. Не скрепно топить дровами,пусть ищут кизяки.
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что-то мне здается что они готовили диверсию!
пилу нашли?
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Ночью? За дровами? На джипе? Да в маск. форме? Верю! Охотно верю!
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Пиндец. Дрова собирали... Кацапы, так вы скажите, этому, )(уйлу своему. Может ему не в Германию надо газопровод строить?
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да кто они такие чтоб недра земель российских на них тратить?!
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Капец....уже и дрова крадут...
Если этих не посадят за воровство, через пару дней куча казламордых двинутся якобы за дровами...
Когда там начинаются ученья на педерации?
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Поторопились?! Может надо было задерживать с "дровами".
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Не верю я им, какие нах дрова, пилили чем ? Авто не их, а кто своим авто рисковать то будет, проверяют лазейки местный с закрытыми глазами дорогу домой найдет
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Снова заблудились. Как завещал великий и ужасный пу.
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выдать лобзики и нехай дрова на зоне по ночам пилят лет пять ближайшие, раз такие увлеченные любители острых ощущений
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На Паджеро за дровами??? Что-то тут не то! На бензин деньги есть а на дрова нет? В СБУ их кацарылых!
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Пусть к себе в тайгу за дровами ездят. Нефиг наши дрова воровать!
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кстати, а кацапы в 2009 году \еще мир дружба жвачка\ тупо расстреляли украинца около Харьковской области.
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И сообщить в ФСБ, что они его подарили, а после чего отправить их на родину...
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Тачку забрать, рашиков на нары лет на семь в Тернопольскую тюрьму )
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это дозорная группа контробандистов.
судя по всему в этих краях налажен контробандный канал
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Что можно поставлять из Украины в РФ?Теряюсь в догадках. Может коноплю.
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Можно авто гонять из Раши в Украину. Мы тут мощно спонсируем бедных таможенников и цены на авто неприлично высокие.
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Джип, надеюсь, не вернут собирателям дров...
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Переобуть в синие шлепанцы, прикрутить к руке пилу с желто-голубой ручкой, наколку в виде тризуба на грудь и забросить в Крым.
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Местные как обычно все дороги знают, даже с закрытыми глазами. Надо было подводу брать, выглядело бы более правдоподобно, а не такую тачку...
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Типична работа ДРГ врага на прощупывание нашей границы. Обоих на зону за терроризм а машину для нужд АТО.
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Кстати интересно как они перескочили и не заметили забор который Кулявлоба построил? Где наша граница, Карл? Или дождемся что вражеские танки начнут выезжать уже возле Киева?
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С 1 января вступает в действие биометрический контроль....
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тоесть почти аж через пол года. А пока все ето время будем молиться чтобы вражеские агенты и спецслужбы пили водку и не хотели ехать в Украину?
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це щось геть нове, Хуйло прилєжний учень:потірявшиєся дєсантнікі були, рибаки були, мєдікі буди, тепер по дрова приперлися, дуже підозріло, але не для СБУ, відпустять, віддадуть машину ще й дров насиплять, а ви кричите-хунта, і де в нашої влади голова, або нащо вона потрібна, так, качан капусти
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Так еще их никто не называл. Рюзге свиньями - да. Но чтоб кабанами...
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Який захищений у нас кордон! Ні одна козломорда кацапська пика не пройде!
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На той стороне Курская область.Там и дорог нормальных нет .В тех местах пока нет военной структуры и живут люди с украинскими фамилиями вдоль границы.В советское время это было захолустье типа Чукотки.
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Газовая супердержава,а за дровами в Украину побираться.
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так вроде они привезли дрова, в лес. Загадочные души.
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Вступила блондинка в Гринпис, скупила живую рыбу и выпустила на волю, в лес.
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диверсанты на украденной машине незаконно попали на территорию Украины, какие нахер дрова , в СИЗО всех !!!
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Я не кровожадный, но следовало бы укокошить обоих при попытке к бегству. Ну, и трупики показать по всем каналам. Может тогда кацапсина поймет, что "никогда мы не будем братьями, - ни по родине, ни по матери". И прежде, чем соваться в Украину, 1000 раз подумают.
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В Pajero - дрова... А в Maybach что возят, интересно?
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"вЯликая газавая дИржава" примет в подарок дрова. Продажу не предлагать так как смелый рубль победил хитрого доллара после чего исчез из карманов поцреотов в известном направлении ))))
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Ага дрова собирали, кандоны. Выслать нах, машину и дрова конфисковать на нужды пограничников.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПограничники задержали 2 россиян, которые очутились на территории Украины, собирая дрова. ФОТО
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