 Пограничники задержали 2 россиян, которые очутились на территории Украины, собирая дрова. ФОТО





Направляясь на перехват пограничный наряд остановил транспортное средство уже на территории Украины.





В машине находились 2 гражданина России, 1975 и 1987 года рождения, жители приграничья. Документов на транспортное средство мужчины не имели. По словам задержанных, они собирали дрова и заблудились, а машину они заняли у знакомого.



