Газовый диверсант, памятка Кличко, страницы истории "Лугандона". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Пополнение коллекции бреда
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Было темно и холодно. Меня вышвырнули на границе. Издевались и смеялись. СБУ до сих пор мерещится", - депортированная пропагандистка Курбатова о "зверствах" спецслужб Украины. ВИДЕО
Газовый диверсант
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зріджений газ - спи**енный газ": в Киеве пикетировали СБУ в связи с ситуацией на рынке автомобильного газа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Страницы истории "Лугандона"
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Четыре тысячи лет назад горняки Донбасса добывали уголь, строили поселки и развивали человеческую цивилизацию", - спикер "народного совета ЛНР". ВИДЕО
На границе тучи ходят хмуро.....
Результат реформ
Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: 144 реформы за 3 года - это окончательное "прощай" советской российской империи. ВИДЕО
Памятка
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