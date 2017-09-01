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 Киевские новости
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Все про:Киев (18031) мошенничество (723) наркотики (1583) прокуратура (3158) терминал (37)

 Валютные мошенники, завладевшие суммой эквивалентной 12 тыс. долларов США, задержаны в Киеве, - прокуратура. ФОТО

В Киеве задержали злоумышленников, которые через банковские терминалы обменяли 12 тыс. поддельных долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

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"Киевской местной прокуратурой №10 совместно с Шевченковским УП ГУ НП в г. Киеве задержали двух злоумышленников, которые занимались изготовлением и сбытом на территории Киева поддельных долларов США", - говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что подделка валюты происходила путем складывания в одну купюру отдельных частей настоящих 100-долларовых купюр. В дальнейшем, поддельные доллары США обменивались на украинские гривны через банковские терминалы, которые оборудованы функцией обмена иностранной валюты.

"Всего, таким способом злоумышленники обменяли на национальную валюту сумму эквивалентную 12 тыс. долларам США", - отметили в прокуратуре.

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Кроме того, во время проведения обыска в одном из арендованных фальшивомонетчиками помещений обнаружено значительное количество вещества, похожего на наркотическое средство амфетамин, а также специальные средства для его изготовления и фасовки.

Сейчас проводятся следственные действия на установление обстоятельств уголовного правонарушения, сообщение о подозрении и избрании им меры пресечения.

Валютные мошенники, завладевшие суммой эквивалентной 12 тыс. долларов США, задержаны в Киеве, - прокуратура 01Валютные мошенники, завладевшие суммой эквивалентной 12 тыс. долларов США, задержаны в Киеве, - прокуратура 02Валютные мошенники, завладевшие суммой эквивалентной 12 тыс. долларов США, задержаны в Киеве, - прокуратура 03Валютные мошенники, завладевшие суммой эквивалентной 12 тыс. долларов США, задержаны в Киеве, - прокуратура 04
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Хм, круто... Это ж надо было додуматься до такого... Только не совсем понятно как именно они это делали...
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это сверхдревний способ. режим купюру вдоль на 10 кусков а склеиваем 9. с 10 купюр получаем 11. профит.
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Какой то бред. В чем выгода порезать настоящую валюту чтобы из нее склеить фальшивую?
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получить настоящей валюты в столько раз больше,на сколько частей порежешь исходник...
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не ребята, надо было отдельно, как мухи и котлеты
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиВалютные мошенники, завладевшие суммой эквивалентной 12 тыс. долларов США, задержаны в Киеве, - прокуратура. ФОТО
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