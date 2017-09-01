 Валютные мошенники, завладевшие суммой эквивалентной 12 тыс. долларов США, задержаны в Киеве, - прокуратура. ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевской местной прокуратурой №10 совместно с Шевченковским УП ГУ НП в г. Киеве задержали двух злоумышленников, которые занимались изготовлением и сбытом на территории Киева поддельных долларов США", - говорится в сообщении.
В ходе следствия установлено, что подделка валюты происходила путем складывания в одну купюру отдельных частей настоящих 100-долларовых купюр. В дальнейшем, поддельные доллары США обменивались на украинские гривны через банковские терминалы, которые оборудованы функцией обмена иностранной валюты.
"Всего, таким способом злоумышленники обменяли на национальную валюту сумму эквивалентную 12 тыс. долларам США", - отметили в прокуратуре.
Кроме того, во время проведения обыска в одном из арендованных фальшивомонетчиками помещений обнаружено значительное количество вещества, похожего на наркотическое средство амфетамин, а также специальные средства для его изготовления и фасовки.
Сейчас проводятся следственные действия на установление обстоятельств уголовного правонарушения, сообщение о подозрении и избрании им меры пресечения.
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