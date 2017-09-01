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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киевская область (1696) налоги (2606) махинации (520) гуманитарная помощь (782) ГФС (3190)

 Налоговики на Киевщине разоблачили должностных лиц благотворительной организации, незаконно продававших гуманитарную помощь. ФОТОрепортаж

В Киевской области сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц одной из благотворительных организаций, которые незаконно торговали товарами, ввезенными в страну под видом гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что благотворительная организация осуществляет ввоз из Германии и США товаров в качестве гуманитарной помощи без уплаты таможенных платежей. В дальнейшем, согласно документации, товары бесплатно передавались социальным учреждениям.

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В действительности часть из ввезенных товаров продавалась частным предпринимателям для реализации на рынках и в магазинах, что противоречит действующему законодательству.

В результате проведенных в Киеве и Киевской области обысков были обнаружены и изъяты более 86,6 тысячи гривен и почти 1,5 тысячи долларов США наличными, одежда, обувь, зонты, гигиенические и чистящие средства, подгузники и салфетки, на которые отсутствовали документы об их происхождении. Также изъята компьютерная техника, печати и штампы, а также финансово - хозяйственные документы и черновые записи. Общая стоимость изъятого составляет около 1,5 миллиона гривен.

Налоговики на Киевщине разоблачили должностных лиц благотворительной организации, незаконно продававших гуманитарную помощь 01Налоговики на Киевщине разоблачили должностных лиц благотворительной организации, незаконно продававших гуманитарную помощь 02Налоговики на Киевщине разоблачили должностных лиц благотворительной организации, незаконно продававших гуманитарную помощь 03Налоговики на Киевщине разоблачили должностных лиц благотворительной организации, незаконно продававших гуманитарную помощь 04Налоговики на Киевщине разоблачили должностных лиц благотворительной организации, незаконно продававших гуманитарную помощь 05

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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а какое отношение налоговики имеют к БФ, БФ некоммерческая структура, если они начали крутить мутить то ими должны бэхи заниматься, или я не прав?
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некомерческая структура не занимается торговлей. Раз продавали гуманитарку, значит нарушили правила торговли. Не говоря уже о моральной ответственности перед донорами и реципиентами.
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ну так и должны ими заниматся Отдел по борьбе с экономическими преступлениями
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Однозначно перемога, власти удалося навязать свою модель поведения даже религиозным и гуманитарным некомерческим организациям. Если те, кто обязалися помогать стали барыгами то, это великая перемога.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Киевщине разоблачили должностных лиц благотворительной организации, незаконно продававших гуманитарную помощь. ФОТОрепортаж
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