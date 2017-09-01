 Налоговики на Киевщине разоблачили должностных лиц благотворительной организации, незаконно продававших гуманитарную помощь. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что благотворительная организация осуществляет ввоз из Германии и США товаров в качестве гуманитарной помощи без уплаты таможенных платежей. В дальнейшем, согласно документации, товары бесплатно передавались социальным учреждениям.
В действительности часть из ввезенных товаров продавалась частным предпринимателям для реализации на рынках и в магазинах, что противоречит действующему законодательству.
В результате проведенных в Киеве и Киевской области обысков были обнаружены и изъяты более 86,6 тысячи гривен и почти 1,5 тысячи долларов США наличными, одежда, обувь, зонты, гигиенические и чистящие средства, подгузники и салфетки, на которые отсутствовали документы об их происхождении. Также изъята компьютерная техника, печати и штампы, а также финансово - хозяйственные документы и черновые записи. Общая стоимость изъятого составляет около 1,5 миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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