 Террористы "ДНР" цинично почтили память ими же убитых школьников, - Казанский. ФОТО

Об этом сообщает блогер Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
"Вспоминали детей, погибших в результате боевых действий. Разумеется, в пропагандистских целях. Чтобы в очередной раз рассказать о "зверствах карателей"", - пишет он.
По его словам, жертвами "украинской агрессии" назвали двух подростков - Артема Лыткина и Данила Макаева, которые погибли в Дебальцево 19 и 26 января 2015 года. При этом Казанский напоминает, что "в это время в городе еще стояли ВСУ, которых обстреливали из всех видов артиллерии штурмовавшие город боевые буряты".
Блогер подчеркивает, что мирные жители тогда гибли почти каждый день. Жилой сектор пострадал очень сильно. Большинство разрушенных тогда зданий до сих пор лежат в руинах. В конце концов боевикам удалось захватить город. И теперь жертвы их обстрелов превратились в "убитых фашистами детей".
"Убийцы льют фальшивые слезы по тем, кого сами отправили на тот свет", - подытожил Казанский.
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