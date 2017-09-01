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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВКУ (49) Турчинов (3313)

 "Путин не собирается убираться с оккупированной территории, для него война на Донбассе является рычагом давления на Европу и Украину", - Турчинов. ФОТОрепортаж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Президентом Всемирного Конгресса Украинских (СКУ) Евгением Чолием.

Во время встречи собеседники обсудили текущую ситуацию на Востоке Украины, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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По словам Турчинова, поскольку вражеские обстрелы на Востоке Украины не прекращаются после очередной договоренности о прекращении огня, это является свидетельством того, что "Путин не собирается убраться с оккупированной территории, и для него война в Донбассе является рычагом давления на Европу и Украину".

Также собеседники обсудили возможные пути решения проблемы блокирования военно-технического сотрудничества Украины со странами-партнерами, а также вопросы освобождения политических заключенных-украинцев, которых незаконно удерживают в России. Отдельное внимание стороны уделили вопросу помощи со стороны СКУ в донесении до государств-партнеров Украины информационных сообщений и опровержении фейковой информации о нашей стране, которую распространяет российская пропаганда.

В свою очередь, Е.Чолий подчеркнул, что приоритетом для Всемирного Конгресса Украинских является "содействие тому, чтобы международное сообщество помогло победить гибридную агрессию против Украины".

"Со своей стороны, мы будем делать все, чтобы закон, который подписал президент США о военно-технической помощи Украине, не остался только на бумаге, а стал реальностью", - подчеркнул он.

Путин не собирается убираться с оккупированной территории, для него война на Донбассе является рычагом давления на Европу и Украину, - Турчинов 01

Путин не собирается убираться с оккупированной территории, для него война на Донбассе является рычагом давления на Европу и Украину, - Турчинов 02

Путин не собирается убираться с оккупированной территории, для него война на Донбассе является рычагом давления на Европу и Украину, - Турчинов 03


Кроме того собеседники констатировали, что санкционное давление на страну-агрессора должно "не только продолжаться, но и увеличиваться".

"Украинцы всего мира должны почувствовать себя одной семьей и вместе работать на общую победу", - подытожил Турчинов.

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Потрібно усунути від влади мафію в Україні і привести до влади справжніх патріотів, щоб боротьба з терористами перестала бути карикатурним побиттям української армії, щоб ми почали знищувати ворога по-справжньому - активно, ефективно і завжди успішно! А для цього потрібна справжня українська влада - чесна, професійна та патріотична, яка не боїться путіна і готова пожертвувати за Україну навіть власним життям! Товстоморді бариги не готові жертувати заради України навіть власним бізнесом в РФ, що вже казати про життя.
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Сообразил... Догадливый ты наш...
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Вот, все правильно турчинов говорит. Вот потому пэтя и не выганяет оттуда трактористов, подыгрывая )(уйлу
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А разве у нас кто-то из начальства говорит неправильно?...
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Так не надо было без единого выстрела сдавать или продавать Крым и сидеть Турчинову за это ещё придётся очень долго а с Донбасса давным-давно надо было выбить скотов и за то ,что это не делается пете ,да и турчинову тоже отвечать придётся по полной программе .
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А у Турчинова была армия в 2014 году ??? Или может деньги на счетах Казначейства и НБУ ??? Не было ничего -- все УКРАЛИ Професссора карманной тяги и любители КАПУСТЫ Коля Азиров и Витя Янукович любитель страусиных туфель и чужих шапок . Ничего не было в Украине .
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Ещё какая армия была - сотни тысяч супер мотивированных людей на Майдане ,но они своё дело для турчиновых сделали приведя их к власти и за ненадобностью были распущены а надо было этим людям дать оружие и отправить в Крым ,но тогда его было бы продать уже проблематично ....
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А чё ты тут сидишь в тёплой избушке? Бери шинель - дуй на фронт, мотивированный ты наш балабол
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Какой фронт придурок? В Украине нет фронта и войны нет,есть какое-то АТО,а шо оно такое ,то только Петя соевый ведает.
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А тебе кака разница, шалава? Ты ж войну хочешь? вот и дуй на войну! Чё тут сидишь?
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Эй, шалава! Ты где? По своему обыкновению сдрыснул под лавку?
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Не надо нам рассказывать про свою маму,это ваше семейное дело шалава она или нет.
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Ты тупая? 90% крымских силовиков слили свою присягу
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Нет,тупой это ты ,на Майдане стоял МИЛЛИОН человек ,надо было им раздать оружие и отправить в Крым ,вопрос был бы закрыт в шесть секунд а так ведь твари пришли во власть не защищать Украину а грабить.
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Когда вы что то говорите Лариса Ивановна, кажется что вы бредите...
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))) что ты несёшь, дурэпа?! Тебе дать в руки автомат и ты автоматом станешь Рэмбой?
На Майдане были и женщины и дети и пенсионеры им тоже автомат в руки и идти отвоёвывать Крым? Как эти люди, даже будучи вооруженными могли бы оказать сопротивление тренированной армии? Захлопни уже свою хлеборезку, ограниченная!
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Она сказала ВСЁ,совершенно правильно и ты либо дурак,который просто дурак,либо ты соевое чмо,которое просто чмо .
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захлопни хлеборезку, сцыкло тупое
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Я вже давно сказав що не для того хуйло туди заходило щоб потім виходити. Так і вийшло.
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Очевидные вещи говорит, а дальше что? АТО, Минские соглашения?
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Проблема в том, что Украина не может протипопоставить свои ВС мокшанским. Эти месседжи Турчинова предназначены нашим сцыкливым партнёрам, обещавшим в замен ЯО защищать наш суверенитет и границы
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Во-первых тунгусы в полномаштабный конфликт не ввяжутся, ситуация уже не та. А если просто посмотреть на историю, то великие победы никогда не совершались числом, но всегда волей, решимостью, и умением. Всякая страна имеет право защищать свою территорию любыми средствами. Но если нет веры в победу, то вы зараннее проиграли...
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Про верю в победу вы японцам перескажите свои домыслы!
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У Чолия на последней фотке выражение лица как у доктора. Типа: "На что жалуетесь, голубчик?"
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Да эт точна... Кстати об общей победе. А не провести ли нам еще одну модернизацию??? Кстати ООЧЕНЬ эффективную. Да речь идет о Васильках в поле. Да, да 2Б9 "Василек" автоматический миномет 82-мм. Кстати та же Венгрия имеет опыт его производства и установки на МТ-ЛБ(которых у нас ..вагоны). Задача максимально его автоматизировать, исключить заряжающего, привязать к общевойсковой системе координат например МАПА(и т.д.) оборудовать системой связи и передачи данных. Ну вот ...вот вам и обновленная версия афганской грозы. Ох они там и лупасили с МТ-ЛБ. Правда верхом на броне, что запрещено разработчиком.А теперь разы эффективная и разрешенная. Калибр ниже 120 -мм. ФСьо!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Путин не собирается убираться с оккупированной территории, для него война на Донбассе является рычагом давления на Европу и Украину", - Турчинов. ФОТОрепортаж
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