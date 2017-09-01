 "Путин не собирается убираться с оккупированной территории, для него война на Донбассе является рычагом давления на Европу и Украину", - Турчинов. ФОТОрепортаж

Во время встречи собеседники обсудили текущую ситуацию на Востоке Украины, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
По словам Турчинова, поскольку вражеские обстрелы на Востоке Украины не прекращаются после очередной договоренности о прекращении огня, это является свидетельством того, что "Путин не собирается убраться с оккупированной территории, и для него война в Донбассе является рычагом давления на Европу и Украину".
Также собеседники обсудили возможные пути решения проблемы блокирования военно-технического сотрудничества Украины со странами-партнерами, а также вопросы освобождения политических заключенных-украинцев, которых незаконно удерживают в России. Отдельное внимание стороны уделили вопросу помощи со стороны СКУ в донесении до государств-партнеров Украины информационных сообщений и опровержении фейковой информации о нашей стране, которую распространяет российская пропаганда.
В свою очередь, Е.Чолий подчеркнул, что приоритетом для Всемирного Конгресса Украинских является "содействие тому, чтобы международное сообщество помогло победить гибридную агрессию против Украины".
"Со своей стороны, мы будем делать все, чтобы закон, который подписал президент США о военно-технической помощи Украине, не остался только на бумаге, а стал реальностью", - подчеркнул он.
Кроме того собеседники констатировали, что санкционное давление на страну-агрессора должно "не только продолжаться, но и увеличиваться".
"Украинцы всего мира должны почувствовать себя одной семьей и вместе работать на общую победу", - подытожил Турчинов.
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На Майдане были и женщины и дети и пенсионеры им тоже автомат в руки и идти отвоёвывать Крым? Как эти люди, даже будучи вооруженными могли бы оказать сопротивление тренированной армии? Захлопни уже свою хлеборезку, ограниченная!
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