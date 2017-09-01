 РФ отказала политзаключенному Кольченко в получении образования: ОБСЕ так переживает за выдворенную российскую пропагандистку, может вспомнит и об украинцах, - Ирина Геращенко. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Среди политзаключенных Кремля есть единственный студент - Александр Кольченко, украинец, студент географического факультета Таврического национального университета (ТНУ). Несмотря на то, что российское законодательство позволяет заочную и дистанционную форму обучения, Александру отказали в его фундаментальном праве - на образование. Мол, ТНУ не имеет в РФ аккредитации. Мы встретились с ректором Таврического национального господином Казариным, он возмущен, что парню, у которого оккупанты забрали малую Родину - Крым, которого по надуманным обвинениям посадили в российскую тюрьму, не дают права учиться. И ни один российский вуз - аккредитованный - не возьмет к себе политзаключенного на дистанционное обучение, это же очевидно", - рассказал она.
"Я хочу обратиться к украинским студенческим организациям - вы имеете тесные контакты с международными студенческими организациями. Мир должен знать, что Кремль хватает молодых украинцев, тайно вывозит их в свои тюрьмы и оставляет без права на медицину и образование. Вспомните сегодня Александра. Мы должны усилить совместную со студенчеством всего мира борьбу за его освобождение. Также я готовлю обращение к обмудсмену Лутковськой с просьбой отреагировать на это нарушение прав человека, в ОБСЕ - они так переживают за выдворенную российскую пропагандистку, то может вспомнят и об украинцах-политзаключенных Кремля, среди которых есть студенты без права на обучение, режиссеры без права на экстрадицию, журналисты без права на освобождение... и обращение в Минобразования - с просьбой назначить Александру именную стипендию, это будет сейчас важным подспорьем его семье. А Таврический университет продолжит борьбу за своего студента - будущего географа, об этом говорили с ректором", - добавила Геращенко.
Напомним, ранее СБУ заявила о выдворении из Украины журналистки российского Первого канала Анны Курбатовой. Ранее сообщалось о запрете на въезд двум испанским журналистам.
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