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 Политика Украины
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 РФ отказала политзаключенному Кольченко в получении образования: ОБСЕ так переживает за выдворенную российскую пропагандистку, может вспомнит и об украинцах, - Ирина Геращенко. ДОКУМЕНТ

Украинские власти готовят соответствующие обращения к омбудсмену, в ОБСЕ и прочие инстанции, а также просят мировое студенчество присоединиться к борьбе украинского политзаключенного Александра Кольченко за право на образование.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Среди политзаключенных Кремля есть единственный студент - Александр Кольченко, украинец, студент географического факультета Таврического национального университета (ТНУ). Несмотря на то, что российское законодательство позволяет заочную и дистанционную форму обучения, Александру отказали в его фундаментальном праве - на образование. Мол, ТНУ не имеет в РФ аккредитации. Мы встретились с ректором Таврического национального господином Казариным, он возмущен, что парню, у которого оккупанты забрали малую Родину - Крым, которого по надуманным обвинениям посадили в российскую тюрьму, не дают права учиться. И ни один российский вуз - аккредитованный - не возьмет к себе политзаключенного на дистанционное обучение, это же очевидно", - рассказал она.

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"Я хочу обратиться к украинским студенческим организациям - вы имеете тесные контакты с международными студенческими организациями. Мир должен знать, что Кремль хватает молодых украинцев, тайно вывозит их в свои тюрьмы и оставляет без права на медицину и образование. Вспомните сегодня Александра. Мы должны усилить совместную со студенчеством всего мира борьбу за его освобождение. Также я готовлю обращение к обмудсмену Лутковськой с просьбой отреагировать на это нарушение прав человека, в ОБСЕ - они так переживают за выдворенную российскую пропагандистку, то может вспомнят и об украинцах-политзаключенных Кремля, среди которых есть студенты без права на обучение, режиссеры без права на экстрадицию, журналисты без права на освобождение... и обращение в Минобразования - с просьбой назначить Александру именную стипендию, это будет сейчас важным подспорьем его семье. А Таврический университет продолжит борьбу за своего студента - будущего географа, об этом говорили с ректором", - добавила Геращенко.

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РФ отказала политзаключенному Кольченко в получении образования: ОБСЕ так переживает за выдворенную российскую пропагандистку, может вспомнит и об украинцах, - Ирина Геращенко 01РФ отказала политзаключенному Кольченко в получении образования: ОБСЕ так переживает за выдворенную российскую пропагандистку, может вспомнит и об украинцах, - Ирина Геращенко 02РФ отказала политзаключенному Кольченко в получении образования: ОБСЕ так переживает за выдворенную российскую пропагандистку, может вспомнит и об украинцах, - Ирина Геращенко 03

РФ отказала политзаключенному Кольченко в получении образования: ОБСЕ так переживает за выдворенную российскую пропагандистку, может вспомнит и об украинцах, - Ирина Геращенко 04

Напомним, ранее СБУ заявила о выдворении из Украины журналистки российского Первого канала Анны Курбатовой. Ранее сообщалось о запрете на въезд двум испанским журналистам.
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Пусть Геращенко предложит себя в обмен ,а то пздеть все умеют бесплатно
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Разве я что то заявлял,как твоя хозяйка тупая?
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Какая же идиотка эта Ющеровская соска,её максимальный уровень семечками торговать на помойке
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРФ отказала политзаключенному Кольченко в получении образования: ОБСЕ так переживает за выдворенную российскую пропагандистку, может вспомнит и об украинцах, - Ирина Геращенко. ДОКУМЕНТ
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