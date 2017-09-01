 Трагедия в Княжичах: суд назначил подозреваемому Куряте круглосуточный домашний арест. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Суд отказался брать под стражу Леонида Куряту, бывшего начальника управления уголовного розыска Нацполиции Киева. Однако, Курята обязан носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу.
Фото: Курята с адвокатом
Курята от комментариев отказался.
Прокурор сказал, что сможет комментировать решение суда, когда получит полный его текст.
Во второй половине дня суд будет избирать меру пресечения Роману Мариновскому и Андрею Курте, которых подозревают в превышении служебных полномочий и умышленном убийстве. Прокуратура требует взять их под стражу без альтернативы в виде залога.
Как известно, ГПУ объявила подозрение трем лицам. Это бывший начальник управления уголовного розыска Нацполиции Киева Леонид Курята, экс-заместитель начальника отдела уголовной полиции Шевченковского управления Нацполиции Киева Роман Мариновский, а также старший инспектор управления "КОРД" Андрей Курта. Последний до сих работает на своей должности.
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