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 Трагедия в Княжичах: суд назначил подозреваемому Куряте круглосуточный домашний арест. ФОТО

Суд отказался брать под стражу экс-главу уголовного розыска Нацполиции Киева Леонида Куряту.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Суд отказался брать под стражу Леонида Куряту, бывшего начальника управления уголовного розыска Нацполиции Киева. Однако, Курята обязан носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу.

Трагедия в Княжичах: суд назначил подозреваемому Куряте круглосуточный домашний арест 01
Фото: Курята с адвокатом

Курята от комментариев отказался.

Прокурор сказал, что сможет комментировать решение суда, когда получит полный его текст.

Во второй половине дня суд будет избирать меру пресечения Роману Мариновскому и Андрею Курте, которых подозревают в превышении служебных полномочий и умышленном убийстве. Прокуратура требует взять их под стражу без альтернативы в виде залога.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Трагедия в Княжичах: экс-главу уголовного розыска Киева Куряту прокуратура подозревает в умышленном убийстве. ФОТО

Как известно, ГПУ объявила подозрение трем лицам. Это бывший начальник управления уголовного розыска Нацполиции Киева Леонид Курята, экс-заместитель начальника отдела уголовной полиции Шевченковского управления Нацполиции Киева Роман Мариновский, а также старший инспектор управления "КОРД" Андрей Курта. Последний до сих работает на своей должности.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.


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Цілодобовий домашній арешт це як - під наглядом жінки,чи як?
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Судя по всему все было так, как и говорили (менты оборотни постреляли ментов, приехавших на вызов). А помните, как Антоша Геращенко писдел?
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Там много чего кто не договаривает. Ну те кто работает и работал знают как работает семерка. так что возле начальника розыска должен был быть старший группы топтунов, что он делал, где он был. Ибо даже нач. розыска не должен никого знать в лицо кроме старшего группы. да и отдать приказ стрелять на поражение по ГСОшникам и типа там заложники разведчики, вообще какой то бред. Хотя в нынешних реалиях реформы полиции там возможно все.
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Да, старший группы рядом с инициатором задания. "Хотя в нынешних реалиях реформы полиции там возможно все."!!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрагедия в Княжичах: суд назначил подозреваемому Куряте круглосуточный домашний арест. ФОТО
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