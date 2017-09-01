 Налоговики на Сумщине ликвидировали две незаконные заправки. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в одном из городов области по двум адресам размещено оборудование, используемое предприятием, при помощи которого осуществляется реализация сжиженного газа пропан - бутан без получения необходимых разрешительных документов.
В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято более 14,8 тысячи литров газа, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более миллиона гривен.
В отношении граждан, осуществлявших продажу газа, составлены протоколы о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.
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Бариги зачищають ринок від дешевого газу для населення.
Нема чого людям економити на паливі .... а то любі друзі бариги-олігархи не зароблять.
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