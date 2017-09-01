 Врач столичного СИЗО задержан за ситематический сбор "дани" с заключенных, - прокуратура. ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Сотрудниками прокуратуры города Киева при участии ГУСБУ в г. Киеве и Киевской области на систематическом взяточничестве разоблачили исполняющего обязанности начальника медицинской части Государственного учреждения "Киевский следственный изолятор", - говорится в сообщении.
Установлено, что 46-летняя служащая систематически требовала от заключенных СИЗО неправомерную выгоду в размере 1 500 гривен за каждые две недели их пребывания в медицинской части изолятора.
Злоумышленница задержана на рабочем месте после получения очередной "дани" в сумме 5 тыс. гривен, которые были перечислены на указанный ей карточный счет.
Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом).
Прокуратурой столицы подготовлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
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