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 Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1665) Киев (18029) КПИ (44) мусор (467) студенты (526) патрульная полиция (1410)

 Скорые для особо пьяных, несколько патрулей и горы мусора: в КПИ студенты отпраздновали начало учебного года. ФОТОрепортаж

После неофициального празднования начала учебного года в сквере на территории Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" в ночь на 1 сентября осталось много мусора, а на само празднование пришлось приезжать патрульным полицейским и каретам скорой помощи.

Об этом написал на своей странице в Фейсбук патрульный полицейский Дмитрий Крештофов, передает Цензор.НЕТ.

"С праздником, КПИ! С праздником, будущая техническая элита Украины, - обратился к первокурсникам Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко. - Мне очень приятно, что здесь присутствуют молодые люди, которые за несколько лет будут брать рычаги экономики, науки, техники в свои руки. И именно от вас будет зависеть будущее Украины!.." Это так было днем. Так начиналось посвящение в студенты. А уже ночью... Несколько скорых для особо пьяных, несколько патрулей для заявлений об украденных "айфонах", а еще куча мусора, пустых бутылок от алкоголя и катание на украденных из супермаркета колясках. И это так праздновали не десяток студентов... На момент приезда полиции таких студентов было несколько сотен... На глаз, более тысячи "будущей элиты". Я это все к чему... Элита, будущее начинается сегодня) и пока вам в руки не попали рычаги экономики, возьмите в руки себя)", - рассказал патрульный и опубликовал соответствующие фото с гуляний студентов.

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Скорые для особо пьяных, несколько патрулей и горы мусора: в КПИ студенты отпраздновали начало учебного года 01Скорые для особо пьяных, несколько патрулей и горы мусора: в КПИ студенты отпраздновали начало учебного года 02Скорые для особо пьяных, несколько патрулей и горы мусора: в КПИ студенты отпраздновали начало учебного года 03Скорые для особо пьяных, несколько патрулей и горы мусора: в КПИ студенты отпраздновали начало учебного года 04Скорые для особо пьяных, несколько патрулей и горы мусора: в КПИ студенты отпраздновали начало учебного года 05Скорые для особо пьяных, несколько патрулей и горы мусора: в КПИ студенты отпраздновали начало учебного года 06Скорые для особо пьяных, несколько патрулей и горы мусора: в КПИ студенты отпраздновали начало учебного года 07

Скорые для особо пьяных, несколько патрулей и горы мусора: в КПИ студенты отпраздновали начало учебного года 08
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Новость? Можно подумать что где то студенты по другому гульбанят. Ментяра возмутилось....Ты за пьяным и наркотическим мажором, прокурором, судьёй, депутатом смотри...
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Гена. Ты не поверишь, но кроме Мордора и нас, к сожалению, ТАК нигде не свинячат. Но ты-не поверишь...
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Бывал в разных странах и на разных континентах, и не такое видел.....Нафига это самобичевание? Студентов это конечно не оправдывает.
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В центре Лондона под элитными ПАБами и не такое регулярно, а бобби только смотрят чтоб драк не было.
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а що ви хочете,якщо більшість студентів,це діти,внуки,правнуки,вихідців із расеї,яких в свій час закинув нам ссср,ну а наші деякі вже щоб не відставати від елітних
скоро і учених не буде,одні наркомани і мажори з дипломами,бо простий не поступить за безкоштовно
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Не звизди! Вихідці з патріотичної Галичини гидять не гірше КПІшних придурків.
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Посмотрел бы ты, что творится в Берлине на проспекте им. 9 июля и в Тиргартене после ЛБГТ-шного "парада любви". Тут гадило всего-то несколько сот придурков, а там их сотни тысяч. Довелось мне там быть на следующий день после того "парада".
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согласен,мир котится в пропасть,и это уже не остановить
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вот это быдло,наше с вами будущее поколение....
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Кличко в отставку, не успевает убирать мусор....вызывают мусоров....
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А Бог не фраер, когда мир отмечает день начало 2-й мировой войне, а в Украине праздник ! Ффффффффууууууууууууу ! Что за страна дэбилов !
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Отмечаете??? Ну кацапы все трагедии отмечают. Кстит ВОВ началась для кацапии 17го сентября. Так что смотри кацап даты не перепутай отмечания!
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Они организовали, а теперь типа скорбят....
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Где-ж скорбят? Написал же кацап - ОТМЕЧАЮТ!
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Страна дэбилов это там где дерьмом кидаются и петухов лепят?
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что ты отмечаешь?
Праздник начала войны?Войны которую кацапье развязало вместе с гитлером?
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Вот бедолажная! Это она переволновалась и с первого раза в глазок не пролезла
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Элита у нас только в ментовских вузах....Пройдитесь по Кудряшова возле ментярского заведения в любой день и увидите бухих студенток и студентов под кайфом среди учебного дня и послушайте их Высокий слоган при общении. А заодно и автопарк посмотрите...папы прокуроры и менты на 1-ое сентября надарили.
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Новое дворянство фигли.
Закон надо принимать - прямой родственник работников прокуратуры, полиции, СБУ не может становится работником этих органов. А то у них скоро близкородственные браки начнутся у бедняг.
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Дайте вгадаю хто це зробив. Мабуть американці, або маскалі приїхали і насмітили.
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Фу, скотство какое.
Такое свинское поведение приводит к появлению свиней в экономике , политике и тд.
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если народ прекрасно уживается с мусором в голове, совковым, ватным, то почему его должен беспокоить мусор вокруг, его дело маленькое - насрать и уйти, а другие пусть разгребают....
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мишибратья - одиннарот.... Свиньи короче учатся в "Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского"
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Етить-колотить) Я даже помню при своем студенстве так не свинячили. Ну были переполненные мусорные бачки, но чтобы так срать - это пипец. Надеюсь, таких свиней маленький процент алкашей, чья будущая судьба - продавать семочки со своим дипломом или торговать на базаре.
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Шо тут скажеш,ассоциацию достойно отметила золотая молодежь
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Золотая в забугорных вузах и КИМО.
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Смотрю на комменты...Все такие моральные, духовные, чистоплюи...Аж сами собой небось любуетесь! КПИ виновато? Посмотрите на любые выходные, парки, площади все в муцсоре и в больших и малых городах. Лицемерите тут, циники...в зеркало посмотрите и вокруг.
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А что делается в пригородных лесах и в лесопосадках!!! При каждом селе за огородами стихийная свалка и сельсовету с участковым на то насрать.
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Майбутня технічна еліта гуляє. І хто це буде прибирати? За які кошти? Штраф, повідомлення батькам, мітли в руки, інші дозволен і передбачені законом санкції по верхній планці. Ех, добре було б весь КПІ виставити на прибирання, щоб старшокурсники першокурсникам потім показали Кузькіну матір. Інколи дідовщина - це благо, коли молодняк - повні довбо..єби і з дерева тільки злізли (пардон приїхали з своїх Зажопінськів).
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я так понял для студентов с определенных территорий какие-то преференции при поступлении имеются?
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Зависть плохое чувство....Но ты видать Университетов не кончало!
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Теперь понятное дело...Цензор рупор! Уже не только путин виноват, но и студенты КПИ! Да посмотрите на себя, своих родственников, друзей....
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Почему полиция не забрала их в участок и не составила протокол? После суда помахали бы метлами недельки две. Полезно для ума и окружающей среды.
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Ты видать особенный, лишнехромосомный....
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во время моей учебы в "лихие 90-е" такой хуеты там не было. да, пили, гуляли, всего было... но срать на территории. где сам будешь обитать 6 лет, это наверное новый стартап или флешмоб блять поколения айфонов
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в лихие 90е бухали в комнатах общаг - сейчас за такую тусу выселяют в момент, насрали конечно знатно, но такие мероприятия разовые. Ничего сверх ужасного не случилось.
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может и так. согласен, в общагах творился алкогольный армагеддон, уже под конец учебы ввели службу безопасности, но мы на тот момент чихали и на нее. сейчас не знаю как там. но все равно, негарно так засыраться, тем более на людях. нас то в общаге никакой хрен не видал...
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Чтобы продолжать бухать надо было представителя блока встроить в службу безопасности Он еще и деньги зарабатывал при этом, гг
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В 90-ые...не было в продаже столько легкодоступного алкоголя, Дефицит! Все бегали в Юбилейный за пивом или в угловой гастроном на Борщаговской. А я помню как из 18-ой общаги вылетало всё что можно, ну кроме людей , ментовский бобик одинокий гонял по тратуару беспомощно. На утро было как после торнадо...и сонные студенты искали свои вещи. мебель. всё что осталось...
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та ну , в переходе на Полевой паленая водка по 2 гривны...
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Как говорил наш препод на все универы на проспекте Победы - Зоопарк.
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перед "что" запятую ставь, а так нормально
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...самое интерестное то что в європе именно так !)))
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Что-то мне подсказывает что это есть резалт рещения принимать абитуриентов с донбабве и луганды по упрощенной процедуре. Собственно, они стали студентами...
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Позорище.
Надеюсь, со временем значительная их часть поумнеет.
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тепер нехай їм зроблять суботнік,цілому КПИ,щоб на другий раз знали,нехай бордюри покрасять і траву в зелений
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиСкорые для особо пьяных, несколько патрулей и горы мусора: в КПИ студенты отпраздновали начало учебного года. ФОТОрепортаж
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