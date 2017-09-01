 Скорые для особо пьяных, несколько патрулей и горы мусора: в КПИ студенты отпраздновали начало учебного года. ФОТОрепортаж

Об этом написал на своей странице в Фейсбук патрульный полицейский Дмитрий Крештофов, передает Цензор.НЕТ.
"С праздником, КПИ! С праздником, будущая техническая элита Украины, - обратился к первокурсникам Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко. - Мне очень приятно, что здесь присутствуют молодые люди, которые за несколько лет будут брать рычаги экономики, науки, техники в свои руки. И именно от вас будет зависеть будущее Украины!.." Это так было днем. Так начиналось посвящение в студенты. А уже ночью... Несколько скорых для особо пьяных, несколько патрулей для заявлений об украденных "айфонах", а еще куча мусора, пустых бутылок от алкоголя и катание на украденных из супермаркета колясках. И это так праздновали не десяток студентов... На момент приезда полиции таких студентов было несколько сотен... На глаз, более тысячи "будущей элиты". Я это все к чему... Элита, будущее начинается сегодня) и пока вам в руки не попали рычаги экономики, возьмите в руки себя)", - рассказал патрульный и опубликовал соответствующие фото с гуляний студентов.
5308 72
Cтихийная свалка образовалась возле одной из станций метро Киева(35)
"Нашли дядьку. Говорим: купи нам водку", - в Челябинске футболисты детской команды отравились алкоголем. ВИДЕО(83)
Налоговики на Тернопольщине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя и пресекли его продажу. ФОТОрепортаж(8)
"День зарплаты в армии "ДНР" в Новоазовске: 15 тысяч рублей - это бабло! И алкоголь - тоннами" - наемник 9-го полка "ДНР" рассказал о порядках в армии РФ(77)
Убийцы на дорогах: ответственность за нетрезвое вождение должна стать ощутимой(0)
Налоговики в Запорожье пресекли незаконную торговлю алкоголем через Интернет, изъято товаров более чем на полмиллиона гривен. ФОТОрепортаж(4)
Пьяный водитель, пытаясь убежать от полицейских на Киевщине, сломал патрульному ногу, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(43)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
скоро і учених не буде,одні наркомани і мажори з дипломами,бо простий не поступить за безкоштовно
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Праздник начала войны?Войны которую кацапье развязало вместе с гитлером?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Закон надо принимать - прямой родственник работников прокуратуры, полиции, СБУ не может становится работником этих органов. А то у них скоро близкородственные браки начнутся у бедняг.
Ответить
Ответить
Ответить
Такое свинское поведение приводит к появлению свиней в экономике , политике и тд.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Надеюсь, со временем значительная их часть поумнеет.
Ответить
Ответить