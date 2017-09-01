 "Экспорт товаров и услуг в ЕС за первые шесть месяцев 2017 вырос на 22,8%", - Яценюк. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "НФ", Арсений Яценюк напомнил о том как было подписано соглашение об ассоциациис ЕС.
Арсений Яценюк опубликовал фото подписания им на посту главы правительства политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
"Для меня эта фотография не просто воспоминание или фото в альбоме. Это момент, который изменил ход истории. И не только Украины, но всей Европы", - написал он.
Сегодня Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом приобрело полную силу, отметил он: "Вместе с безвизовым режимом, которого мы достигли вместе, это - весомый шаг. Но мы способны достичь гораздо большего".
"За последние три года мы освободили Украину от имперской российской и совковой зависимости. Каждый третий украинский экспортер в 2014 и 2015 годах воспользовался предоставленными ЕС торговыми преференциями. Экспорт товаров и услуг в ЕС за первые шесть месяцев 2017 вырос на 22,8% по сравнению с первым полугодием 2016 года. И это только начало", - написал он.
"Горжусь, что имел честь подписать политическую часть Соглашения об ассоциации сразу после Революции Достоинства. Рад, что правительства, которые я имел честь возглавлять, сделали выполнение Соглашения реальностью и заложили почву для продолжения этой работы сегодня", - подчеркнул Арсений Яценюк.
"Наша цель - безопасная, богатая и добрая для жизни людей Украины. Ассоциация и курс на членство в Европейском Союзе - это важнейшие инструменты, которые помогут нам в общей великой цели", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт".
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На 1 июля 2017 налоговый долг бизнеса перед государством достиг 10% доходов госбюджета, и составил около 77,4 миллиарда гривен
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НУЖНО ВСЕХ ЭТИХ КОЗЛОВ-ВОРОВ-ВЗЯТОЧНИКОВ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ В "СПИКЕРЫ" !
ТАК, КАК НИ ОДНО ЧМО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ НЕСЁТ, НО БЕЖИТЬ К МИКРОФОНУ ИЛИ МАСМЕДИА ПЕРВЫМ КУКАРЕКНУТЬ ПРО ЧТО НИБУДЬ ХОРОШЕЕ, К КОТОРОМУ НЕ ИМЕЕТ НИ МАЛЕЙШЕГО ОТНОШЕНИЯ.
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