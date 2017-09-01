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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ассоциация (881) соглашение (1056) Яценюк (8449) Евросоюз (12112) Народный фронт (1214)

 "Экспорт товаров и услуг в ЕС за первые шесть месяцев 2017 вырос на 22,8%", - Яценюк. ФОТО

Экс-премьер, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк напомнил о том, как было подписано соглашение об ассоциации с ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "НФ", Арсений Яценюк напомнил о том как было подписано соглашение об ассоциациис ЕС.

Арсений Яценюк опубликовал фото подписания им на посту главы правительства политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Для меня эта фотография не просто воспоминание или фото в альбоме. Это момент, который изменил ход истории. И не только Украины, но всей Европы", - написал он.

Экспорт товаров и услуг в ЕС за первые шесть месяцев 2017 вырос на 22,8%, - Яценюк 01

"Тогда, возможно, не все осознавали это. Но я верил и продолжаю верить - что Украина состоится как сильное, влиятельное, успешное европейское государство", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Сегодня Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом приобрело полную силу, отметил он: "Вместе с безвизовым режимом, которого мы достигли вместе, это - весомый шаг. Но мы способны достичь гораздо большего".

"За последние три года мы освободили Украину от имперской российской и совковой зависимости. Каждый третий украинский экспортер в 2014 и 2015 годах воспользовался предоставленными ЕС торговыми преференциями. Экспорт товаров и услуг в ЕС за первые шесть месяцев 2017 вырос на 22,8% по сравнению с первым полугодием 2016 года. И это только начало", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юнкер о вступлении в силу СА между Украиной и ЕС: "Это праздник для нашего Европейского континента"

"Горжусь, что имел честь подписать политическую часть Соглашения об ассоциации сразу после Революции Достоинства. Рад, что правительства, которые я имел честь возглавлять, сделали выполнение Соглашения реальностью и заложили почву для продолжения этой работы сегодня", - подчеркнул Арсений Яценюк.

"Наша цель - безопасная, богатая и добрая для жизни людей Украины. Ассоциация и курс на членство в Европейском Союзе - это важнейшие инструменты, которые помогут нам в общей великой цели", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт".



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Если в этой графике ЕС разделить на страны, то будет понятно, что основной торговый партнёр до сих пор паРашка.
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так би й сказав...вивозять пшеницю скуплену ще на корню...
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пшеница и в следующем году уродит...это ж не кацапский газ,который выкачал-и жди несколько сот миллионов лет,чтоб новый образовался
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і знову буде продана на корню бо забезпечити її використання для виробництва м'яса всередині країни клепки бракує. дебіли пля.
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грябаный,экспорт мяса тоже толи на 30,то ли на 50 процентов вырос...ты бы отслеживал ситуацию,а то все с 13 годом сравниваешь .и я так подозреваю,что 1913
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Пидер партии Яценюк хочет примазаться к славе Петра Алексеевича!
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шо кацапа,стравить охота аж по большому хочется?
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ну шо кацапа,смотрю,не отрицаешь .бо бесполезно...вонь все равно выдаст
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У вас кацапів теж сьогодні свято .КУрбан- Байрам.
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на самом деле, увеличился дисбаланс торгового потока! Украина все больше потребляет и все меньше производит! Вся жизнь держится на гастрабайтерах и кредитах
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А кто это такой яценюк? Ааааа, это тот которого чёрт Барна за яйца таскал по Раде! А его мнение надо?
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а теперь и барна влип...связь с николаевским мультиком всплыла.
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та да...не то шо тайга сибирская.китаецы даже на лесоповал кацапню не допускают...говорят,нафига эти ханыги нужны,мы сами
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может яценюк и собирался сделать Карпатам такую же причёску как у него, но Карпаты быстро заростают и совсем не лысые. Шоб Карпаты стали лысые как яценюк их нада закатать в асфальт и бетон. Такчта никаких ярких подтверждений нету, просто на месте товарного леса уже растёт молодняк самосев
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Я попросил админов и с тебя сняли бан в гугле. Так что можешь прямо сейчас зайти и посмотреть фото Карпат
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а зачем мне фото Карпат в гугле смотреть? Я Карпаты каждый день вижу из окна своего дома, даже выходить никуда не нада. Видно и вырубки, и как они заростают. Лесосека выглядит лысой тока несколько дней сразу после вырубки. Через несколько дней она начинает заростать бурьяном, а через пару месяцев молодняк самосев уже начинает глушить бурьян. То ж Карпаты никак не лысые, даже не смотря на то, шо товарный лес действительно косят.
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Сеня,давай лучше расскажи,как ты отдал населению Украинский газ по себестоимости ...
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Он у Савика Шустера это истерически орал много лет когда к власти лез....А потом по 300 у.е. получите.....
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"НФ" - политический труп. "Куля у лоба" пiде до блоку БПП. Бо за "мур" на кордонi iз мордором i спитати можуть
"Экспорт товаров и услуг в ЕС за первые шесть месяцев 2017 вырос на 22,8%", - Яценюк - Цензор.НЕТ 273
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А ХТО ВІДЗНАЧИВСЯ ПРИ ЦІЙ ВЛАДІ? ТАМ ОДНІ ТРУПИ
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не можливо вказати усе лайно в одному реченнi
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цапы и плаксы - шо вы тута стогнете - я понимаю шо без наших товаров вам плохо и тоскливо - ну кто вам доктор, шо фюрер у власти )))
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Краснопопый,как там твоя жёнушка,капусты много рубите на Цензоре за свои высеры,винторогий ты наш?
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О,а эта гнида спидоносная откуда выползла,Яйценюх инородец нам % рисует,а в денежном эквиваленте не хочет назвать сумму,чепушило по которому урановые рудники плачут,впрочем как и по всему инородному фронту
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Сэня, а ты причем? Ты же сделал все , чтобы обворовать и ободрать экономику, а они выжили хоть частично и ещё что то производят и поставляют. Нет у вас мразей чувства опасности - все сходит с рук. Но завжди так не буде.
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В июле 2017 года промышленное производство в Украине снизилось на 2,6% по сравнению с июлем 2016-го.
На 1 июля 2017 налоговый долг бизнеса перед государством достиг 10% доходов госбюджета, и составил около 77,4 миллиарда гривен
Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-июле 2017 года сведен с дефицитом на уровне 3,187 миллиарда долларов, что на 20,2% выше дефицита за январь-ииюль 2016 года на уровне 2,652 миллиарда долларов. Вот так, согласно логике некоторых гениев торговли на Винничине "...япокажу как управлять Государством!"
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"Экспорт товаров и услуг в ЕС за первые шесть месяцев 2017 вырос на 22,8%", - Яценюк. ФОТО
НУЖНО ВСЕХ ЭТИХ КОЗЛОВ-ВОРОВ-ВЗЯТОЧНИКОВ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ В "СПИКЕРЫ" !
ТАК, КАК НИ ОДНО ЧМО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ НЕСЁТ, НО БЕЖИТЬ К МИКРОФОНУ ИЛИ МАСМЕДИА ПЕРВЫМ КУКАРЕКНУТЬ ПРО ЧТО НИБУДЬ ХОРОШЕЕ, К КОТОРОМУ НЕ ИМЕЕТ НИ МАЛЕЙШЕГО ОТНОШЕНИЯ.



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Нужно осваивать новые мировые рынки, развивать нашу промышленность и сельское хозяйство и делать наши товары конкурентоспособными.
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в логике кабмина "делание конкурентоспособной продукции" это дотирование рукожопых Косюков бабками.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Экспорт товаров и услуг в ЕС за первые шесть месяцев 2017 вырос на 22,8%", - Яценюк. ФОТО
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