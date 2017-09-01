 "Экспорт товаров и услуг в ЕС за первые шесть месяцев 2017 вырос на 22,8%", - Яценюк. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "НФ" , Арсений Яценюк напомнил о том как было подписано соглашение об ассоциациис ЕС.Арсений Яценюк опубликовал фото подписания им на посту главы правительства политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС."Для меня эта фотография не просто воспоминание или фото в альбоме. Это момент, который изменил ход истории. И не только Украины, но всей Европы", - написал он.

"Тогда, возможно, не все осознавали это. Но я верил и продолжаю верить - что Украина состоится как сильное, влиятельное, успешное европейское государство", - подчеркнул лидер "Народного фронта".Сегодня Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом приобрело полную силу, отметил он: "Вместе с безвизовым режимом, которого мы достигли вместе, это - весомый шаг. Но мы способны достичь гораздо большего"."За последние три года мы освободили Украину от имперской российской и совковой зависимости. Каждый третий украинский экспортер в 2014 и 2015 годах воспользовался предоставленными ЕС торговыми преференциями. Экспорт товаров и услуг в ЕС за первые шесть месяцев 2017 вырос на 22,8% по сравнению с первым полугодием 2016 года. И это только начало", - написал он."Горжусь, что имел честь подписать политическую часть Соглашения об ассоциации сразу после Революции Достоинства. Рад, что правительства, которые я имел честь возглавлять, сделали выполнение Соглашения реальностью и заложили почву для продолжения этой работы сегодня", - подчеркнул Арсений Яценюк."Наша цель - безопасная, богатая и добрая для жизни людей Украины. Ассоциация и курс на членство в Европейском Союзе - это важнейшие инструменты, которые помогут нам в общей великой цели", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт".