 30 августа в зоне АТО погиб воин УДА Геннадий Левицкий, - глава Николаевской ОГА Савченко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, передает Цензор.НЕТ.
"Только что доложили. 30/08/2017 во время выполнения служебного задания в зоне АТО погиб наш солдат Украинской Добровольческой Армии Геннадий Левицкий. Уроженец Доманевского района Николаевской области. 4 сентября у него должен был быть 41-й день рождения. Вечная память Герою", - рассказал глава ОГА.
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