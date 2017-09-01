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 30 августа в зоне АТО погиб воин УДА Геннадий Левицкий, - глава Николаевской ОГА Савченко. ФОТО

4 сентября у украинского воина должен был быть 41-й день рождения.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что доложили. 30/08/2017 во время выполнения служебного задания в зоне АТО погиб наш солдат Украинской Добровольческой Армии Геннадий Левицкий. Уроженец Доманевского района Николаевской области. 4 сентября у него должен был быть 41-й день рождения. Вечная память Герою", - рассказал глава ОГА.

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30 августа в зоне АТО погиб воин УДА Геннадий Левицкий, - глава Николаевской ОГА Савченко 01

30 августа в зоне АТО погиб воин УДА Геннадий Левицкий, - глава Николаевской ОГА Савченко 02
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия30 августа в зоне АТО погиб воин УДА Геннадий Левицкий, - глава Николаевской ОГА Савченко. ФОТО
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