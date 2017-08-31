 Учения офицеров-артиллеристов прошли на Луганщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Целью занятий было обобщение и распространение передового опыта по организации размещения воинских частей и подразделений в районах сосредоточения (отвода), а также совершенствования порядка подготовки подразделения к ведению боевых действий
С офицерами отрабатывались вопросы военно-медицинской, инженерной, специальной, тактической подготовки, а также стрельбы и управления огнем артиллерии. Также было проведено практическое контрольно-комплексное занятие батареи по теме "Действия артиллерийской батареи в составе дивизиона в оборонительном бою общевойскового подразделения".
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August 31st, 20:50
Московітська смердюча пропаганда - не перший вже раз, але все одно нагадаю: НЕ вірте і не звертайте уваги на це лайно
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четвер, 31 серпень 2017, 17:59
Сегодня в районе Крымского боевики демонстративно подошли со стороны Фрунзе и начали показательно оборудовать позиции и отрывать окопы. Сопровождая это беспокоящим огнем из АГС. После фиксации этого бесчинства и доклада, командирами на месте было принято решение на открытие огня. Увалили из всего что доставало и что разрешено по соглашениям. Сейчас выясняются потери у боевиков. Но штук пять в ближайшее время ничего копать не смогут. А может и никогда.(c)
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82 (!) года на вооружении и до сих пор актуально.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/152-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_2%D0%9036
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А для проверки, например - возьми почитай как изложена статься про исключение СССР из Лиги Наций в 1939 году на Википедия.сру и на других языковых версиях Википедии. Как будто про РАЗНЫЕ события.
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если Максим может, то это ДОЛЖНО шмалять, как дышать!
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