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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Учения офицеров-артиллеристов прошли на Луганщине. ФОТОрепортаж

На базе одного из подразделений артиллерии ОТУ "Луганск" было проведено инструкторско-методические занятия с командирами частей и подразделений РВиА, участвующих в антитеррористической операции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Целью занятий было обобщение и распространение передового опыта по организации размещения воинских частей и подразделений в районах сосредоточения (отвода), а также совершенствования порядка подготовки подразделения к ведению боевых действий

Учения офицеров-артиллеристов прошли на Луганщине 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На Херсонщине прошли учения артиллеристов. ФОТОрепортаж

Учения офицеров-артиллеристов прошли на Луганщине 02

С офицерами отрабатывались вопросы военно-медицинской, инженерной, специальной, тактической подготовки, а также стрельбы и управления огнем артиллерии. Также было проведено практическое контрольно-комплексное занятие батареи по теме "Действия артиллерийской батареи в составе дивизиона в оборонительном бою общевойскового подразделения".

Учения офицеров-артиллеристов прошли на Луганщине 03

Смотрите также: 800 резервистов пополнили ряды 54-ой ОМБр на время учебных сборов. ФОТОрепортаж

Учения офицеров-артиллеристов прошли на Луганщине 04
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хороши стволы - насыпят мало не покажется не кому)))
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ага. геноциды. Такие с херсонщины накрывают враз и армянск и крысноперекопск.
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Московитський агітпроп через бєніни ЗМІУчения офицеров-артиллеристов прошли на Луганщине - Цензор.НЕТ 151

August 31st, 20:50
Московітська смердюча пропаганда - не перший вже раз, але все одно нагадаю: НЕ вірте і не звертайте уваги на це лайно
Учения офицеров-артиллеристов прошли на Луганщине - Цензор.НЕТ 9546

Учения офицеров-артиллеристов прошли на Луганщине - Цензор.НЕТ 837

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"Шкільне перемир'я": "В районе Крымского боевики начали показательно оборудовать позиции, сопровождая это огнем. После фиксации и доклада увалили из всего что доставало",
четвер, 31 серпень 2017, 17:59
Сегодня в районе Крымского боевики демонстративно подошли со стороны Фрунзе и начали показательно оборудовать позиции и отрывать окопы. Сопровождая это беспокоящим огнем из АГС. После фиксации этого бесчинства и доклада, командирами на месте было принято решение на открытие огня. Увалили из всего что доставало и что разрешено по соглашениям. Сейчас выясняются потери у боевиков. Но штук пять в ближайшее время ничего копать не смогут. А может и никогда.(c)
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Потрясающее орудие!
82 (!) года на вооружении и до сих пор актуально.
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тю, так если пулемет Максим музейный шмаляет как новый, то что уж тут говорить...
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Ну, "Максим", устарел морально, а это орудие, на уровне конкурентов.
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Які 82 роки? Ось почитайте:
https://ru.wikipedia.org/wiki/152-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_2%D0%9036
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Не увлекайся Википедия.сру - у них там даже штумовики СУ-25 на высотах 10 км летают.
А для проверки, например - возьми почитай как изложена статься про исключение СССР из Лиги Наций в 1939 году на Википедия.сру и на других языковых версиях Википедии. Как будто про РАЗНЫЕ события.
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так и я о том же!
если Максим может, то это ДОЛЖНО шмалять, как дышать!
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«Адский косильщик»: самый «кровожадный» пулемёт в истории войн «Я вижу, как один из них падает в рогатку, высоко подняв лицо. Туловище оседает вниз, руки принимают такое положение, будто он собрался молиться. Потом туловище отваливается совсем, и только оторванные по локоть руки висят на проволоке», - так описывает Эрих Ремарк отражение атаки заградительным огнём «Максима», прозванного солдатами «адским косильщиком».
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУчения офицеров-артиллеристов прошли на Луганщине. ФОТОрепортаж
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