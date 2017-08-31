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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Суд по делу о стрельбе в Княжичах перенесли на завтра, потому что прокуроры забыли пароль от ноутбука. ФОТО

Суд перенес заседание по избранию меры пресечения подозреваемым по делу о перестрелке в Княжичах на 9 утра 1 сентября.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суд.

Таким образом суд не смог избрать меру пресечения ни одному из подозреваемых.

Во время изучения материалов ходатайства о взятии под стражу экс-главы уголовного розыска Киева Леонида Куряты прокуратура хотела продемонстрировать видео событий в Княжичах с камер видеорегистраторов ближних домов. Однако прокуроры не смогли этого сделать, поскольку забыли пароль от своего ноутбука.

Суд по делу о стрельбе в Княжичах перенесли на завтра, потому что прокуроры забыли пароль от ноутбука 01

Прокуроры заявили, что надеялись, что суд предоставит им свою технику, но зал заседания не был оборудован. Судья ответила, что поменять зал заседания невозможно, так как после 20 часов рабочий день в суде уже закончился.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трагедия в Княжичах: экс-главу уголовного розыска Киева Куряту прокуратура подозревает в умышленном убийстве. ФОТО

Как известно, ГПУ объявила подозрение трем лицам. Это бывший начальник управления уголовного розыска Нацполиции Киева Леонид Курята, экс-заместитель начальника отдела уголовной полиции Шевченковского управления Нацполиции Киева Роман Мариновский, а также старший инспектор управления "КОРД" Андрей Курта. Последний до сих работает на своей должности.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.














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капець, і ще їм повідрізали пальці за казнокрадство - сканер відбитку пальців тепер не дає включити ноутбук.
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За халатное отношение к работе увольнять таких прокуроров.
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Номер твоего глентвагена пароль, склеротик!
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во сенсация .а чо,из нас,галимых юзеров никто ни разу не забывал?так прокуроры такие же юзеры
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и долго ты проработаешь на своей работе, если скажешь директору: "я сегодня не буду работать, забыл пароль"?
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Долго. Стець гыгу не вы гонит. Слишком ценный кадр
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так ты не каждый день в ольгино этим пользуйся...меняй отмазки
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Пароль от ноутбука, вот так забыть... они его раз в пол года включают? Думаю, ноутбук скорее всего из "конфискатов", и поэтому они не знали, не знали и забыли пароль. Или ещё как вариант - затянуть процесс.
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Налицо несоответствие занимаемой должности. Этим еще ЗП повышать?
Это... какой-то... позор, Юрий Витальевич...
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За что мы им деньги платим? Пароль не в состоянии...

Конечно, это отмазка, цель была - затянуть процесс, но хоть придумали уже что-нибудь посолиднее.
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мало им платили, теперь больше будем платить этот цирк уже не впечатляет
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Хорошо бы. Но классику нужно знать, в методичке об этом не пишут.
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ну так растет северный гондкрас...невиданными темпами :D

Суд по делу о стрельбе в Княжичах перенесли на завтра, потому что прокуроры забыли пароль от ноутбука - Цензор.НЕТ 6711
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ну и все приплыли, раздайте каждому атошнику по акс и по цинку и идите нах.й толку от вас ноль, не ну а че всяким чуркобесам и уе.анам стволы именные раздают, сынки депутатов на бентлях на пешеходе людей давят, миллиарды пропадают а я должен такую ху..ню читать и ждать новой волны мобилизации? ИДИТЕ НАХ.Й
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склероз доводит до маразма... и абсурда!
это ничего что я так умничаю?
(простите)
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ПРОКУРОРАМ САМИМ НЕ СМЕШНО? А может, им еще зарплату в 2 раза поднять? СТРАНА АБСУРДА! Или просто народ за дураков держат!
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не ну всякое бывает.
им бы еще экспресс тест на наркотики пройти не помешало.
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у нас после отпуска многие пароли забывают - идут к одминам и они дают возможность сменить на свежий
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Що, справді??
Яка халепа, забули пароля!!
Може "великі цицьки"? Або "велика дупа"?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСуд по делу о стрельбе в Княжичах перенесли на завтра, потому что прокуроры забыли пароль от ноутбука. ФОТО
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