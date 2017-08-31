 Суд по делу о стрельбе в Княжичах перенесли на завтра, потому что прокуроры забыли пароль от ноутбука. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суд.
Таким образом суд не смог избрать меру пресечения ни одному из подозреваемых.
Во время изучения материалов ходатайства о взятии под стражу экс-главы уголовного розыска Киева Леонида Куряты прокуратура хотела продемонстрировать видео событий в Княжичах с камер видеорегистраторов ближних домов. Однако прокуроры не смогли этого сделать, поскольку забыли пароль от своего ноутбука.
Прокуроры заявили, что надеялись, что суд предоставит им свою технику, но зал заседания не был оборудован. Судья ответила, что поменять зал заседания невозможно, так как после 20 часов рабочий день в суде уже закончился.
Как известно, ГПУ объявила подозрение трем лицам. Это бывший начальник управления уголовного розыска Нацполиции Киева Леонид Курята, экс-заместитель начальника отдела уголовной полиции Шевченковского управления Нацполиции Киева Роман Мариновский, а также старший инспектор управления "КОРД" Андрей Курта. Последний до сих работает на своей должности.
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Это... какой-то... позор, Юрий Витальевич...
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Конечно, это отмазка, цель была - затянуть процесс, но хоть придумали уже что-нибудь посолиднее.
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Ответ: Борисоглебск.
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Ехидные новости @_U_R_I_c 21 ч.21 час назад
Беседа двух ушибленных коммунистов.
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это ничего что я так умничаю?
(простите)
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им бы еще экспресс тест на наркотики пройти не помешало.
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Яка халепа, забули пароля!!
Може "великі цицьки"? Або "велика дупа"?
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