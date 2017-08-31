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 Политика Украины
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Все про:помощь (3400) Порошенко (13670) фонд (68) снайперы (275)

 100 винтовок Zbroyar Z10, прицелы, вагон патронов, аксессуары, - волонтер Кащук о помощи фонда Порошенко 3-му полку спецназа. ФОТОрепортаж

Фонд Президента Петр Порошенко уже третий год "очень неслабо помогает" подразделениям Вооружённых сил Украины, покупая различное вооружение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Павел Кащук.

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"Я не порохобот, но я за правду... Читаю кучу срача на счёт того, что Президент передал винтовки третьему полку... В комментариях куча "аналитики", на которую конечно каждый имеет право, но есть и много недоверия к самому факту. Поэтому хочу со своей стороны подтвердить", - написал он.

"Я не знаю, по какой причине решено было сейчас этому "фонду" выйти так сказать из тени, может к выборам готовятся. Но он реально третий год очень неслабо помогает, в десятках лямов (миллионнов - Ред.) на глаз. В том числе нашим подшефным и по нашей "специфике". Вот только раньше нам запрещали об этом говорить. Не светились. По третьему полку. Да, купили давно. И не просто почти 100 винтовок Zbroyar Z10, но и прицелы, вагон патронов, аксессуары. И это не единственная покупка этих винтовок этим фондом. Не хочу светить другие подразделения, которые получают не меньше, чем 3 полк", - отметил Кашчук.

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"Не знаю, кто там у кого что украл сначала и какой процент денег отдал, но я уже давно доволен одним фактом - наши ребята получают новое оружие и неограниченный БК для тренировок. И я за это благодарен. П#здят многие, но не многие помогают", - резюмировал он.

100 винтовок Zbroyar Z10, прицелы, вагон патронов, аксессуары, - волонтер Кащук о помощи фонда Порошенко 3-му полку спецназа 01

100 винтовок Zbroyar Z10, прицелы, вагон патронов, аксессуары, - волонтер Кащук о помощи фонда Порошенко 3-му полку спецназа 02

100 винтовок Zbroyar Z10, прицелы, вагон патронов, аксессуары, - волонтер Кащук о помощи фонда Порошенко 3-му полку спецназа 03

Ранее в СМИ появилась информация, что с начала российской агрессии против Украины Петр Порошенко потратил более 500 млн гривен собственных средств на помощь ВСУ, в том числе несколько десятков миллионов для 3-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций (до 2016 года оперативного командования "Юг" Сухопутных войск).

Среди переданной помощи автомобили, бронежилеты, снаряжение, форма, теплые вещи, а также 100 снайперских комплексов, в составе 82-х 7-62-мм карабинов Z-10 (308 Winchester) и 18 винтовок Savage под патрон 338 Lapua Magnum, оптика, дальномеры и десятки тысяч патронов.

21 августа во время визита президента в 3-й отдельный полк спецназначения, который дислоцируется в Кропивницком, командир полка передал Порошенко символический подарок с гильзами от патронов выпущенных из этих винтовок, с именами погибших бойцов.

100 винтовок Zbroyar Z10, прицелы, вагон патронов, аксессуары, - волонтер Кащук о помощи фонда Порошенко 3-му полку спецназа 04

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в список миллиардеров журнала Forbes за прошлый год зайти легко,Кондитера там нет.
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А от це даремно.
Ті бинти виробництва лохматих років при нормальному зберіганні дадуть фору сучасним.
Раніше їх робили з натуральних матеріалів (бавовни) ,а сучасні з великими домішками синтетитики.
Перевірено на собі(в мирний час,ще 2011 року)
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Помог. спасибо ему за это. Но в чем его заслуга? В том что он имея миллионы отслюнявил с барского плеча долю малую, незаметную?
Народ мало армии помогал? не имея таких денег? В любом случае 10 грн. переданые бабушкой из какого нибудь села или ребенком, который разбил свою копилку всегда больше будут стоить чем его винтовки подаренные мусорам, которые в мирной Украине прячутся.
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3-й окремий полк спеціального призначення (3 оп СпП, в/ч А0680) - полк спеціального призначення Збройних сил України. Знаходиться в підпорядкуванні 4-ї Служби Спеціальної розвідки Головного управління розвідки МО України
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Любі мої, це все я, я! Це я змусила злочинного Порошенка купити гвинтівки!

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Ето дерьмо тратит миллионы каждый месяц на свою охрану от народа., я ваще был в шоке от парада., так даже президентов США не охраняют.
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не пизди кацапсина, лично в 14-ом видел 2 приезда президента в АТО ( в зоне досягаемости арты пидарашков), МИ-8 10 человек охраны и усе.
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твой у-бан плешивый в Чечню, во время боевых, хоть нос показывал?=))
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Он Путин тоже своей армии танки покупает в Северной Корее, ракеты у Китая закупает, обмундирование и рюкзаки с Нигерии.Это вообще мировая практика, когда президенты армии вагонами шлют винтовки и еду, шобы с голоду не поумирали.
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чого - гарна новина - вагон патронів прийшов. Всі 35 мільйонів радіють, і мені з ними весело.
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а можно фотку этого текста с обратной стороны, а то проступают буквы. Явно этот листок на обертке от шыкаладки петюнька - тютюнька напечатан.
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Принято решение о выдворении из Украины всех кацаПсинских журнаШлюх.Дальнейшая аккредитация кремлевских КРЫС будет принята позднее.
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Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.

Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.

Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.

Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.

Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.

Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.

Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.

Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду.
Как где??? В палате №6. )))))
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***
Один не разберет, чем пахнут розы,
Другой из горьких трав добудет мед…
Кому-то мелочь дашь, навек запомнит,
Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймет!

***
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Карабин Зброяр (ZBROYAR) Z10

100 винтовок Zbroyar Z10, прицелы, вагон патронов, аксессуары, - волонтер Кащук о помощи фонда Порошенко 3-му полку спецназа - Цензор.НЕТ 8403





39750грн1500$
КУПИТЬ

код: Z10
наличие:Есть
ограничения: Старше 25
разрешение: необходимо разрешение на покупку оружия от МВДhttps://7-62.ua/good/id/16191


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ну и кто виноват что у нас такие дикие цены на оружие?
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и еще

Не верь тому, кто говорит красиво,
в его словах всегда игра.
Поверь тому, кто молчаливо,
творит красивые дела.
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а ще він "неслабо допомогав" країні-агресору наповнювати бюджет з доходів Ліпецького "Рошену"
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Стыдно наблюдать жополизтво Порошенко и проклятия в адрес его критиков - Муждабаев
Какую пользу облизывание власти принесет стране?


Наш внешний враг - Россия. А главный внутренний враг - совок. Все больше совка всплывает в стране, занимая общественное пространство. Вытесняя из него трезвость оценок, разум. Слишком много публичных людей считает, что поддерживать государственность, правильные шаги власти, президента и непрерывно лизать ему жопу - это одно и то же. А это совсем не одно и то же. Судьба лидера, которого облизывает свита, незавидна. Это самая подлая услуга ему. Эти же люди потом первыми его бросят и будут топтать.
Такие оценки озвучил сегодня в Фейсбуке общественный активист, заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.
Поддерживать за дело и ругать за дело - это цивилизация, это норма. А поддерживать во всем - девиация, ведущая в никуда.
Неловко повторять прописные истины. Стыдно наблюдать телячий восторг по поводу любого действия власти и проклятия в адрес тех, кто позволяет себе критиковать, выражать не восторженную точку зрения.
Конечно, среди критиков есть и те, кто работает на внешнего врага. Но большинство - это люди, искренне переживающие за Украину.
И вот странное дело. Почему-то первых продвигают на каналах, которые контролируются людьми из власти. А на вторых вешают ярлык зрадофила. Оруэлловская перевернутая реальность, которая постепенно превращается в норму.
Я понимаю, что можно считать, к примеру, Лизу Богуцкую слишком резкой в оценках. Но считать, что Рабинович полезен Украинскому государству, а она его враг, - это за гранью.
Считать, что раненый в АТО журналист Константин Лохвицкий - невоспитанный и опасный для общества человек, а безликий человек с тупым, но восторженным плакатом про президента, - патриот Украины… Не слишком ли дешевый это патриотизм?
Какую пользу облизывание власти принесет стране? Мы хотим стать Западом, где любая, самая жесткая критика власти в СМИ является нормой, или чем-то другим? Разве этим другим мы уже не были?
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"Газовый принц" расщедрился?
Неужели газ так приподнял?

Хотя конечно, он же легче воздуха...
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У порошенка у севастополі судоремонтний завод. Фабрики рошен на всій росії.платить налоги на бюджет росії. Скільки життів наших воїнів він врятував? На свої налоги в країну агресора воно спонсує смерті наших бійців.Саакашчілі ви умніки можете в цьому улічить? Ні!!!!! Бо ви довбодауни.
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Ц шпигун Барига лякає. Мов би тепер по вашому Майдану в Київі будуть цілити ціла сотня підготовлених і запакованих українофобів зі снайперками
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А разве не Пэдро говорил--Мы выиграли бы эту войну и без волонтеров.Армия обеспечена всем. Так когда оно брехало?
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Я никогда не был порохоботом, я юлебот, простите. И голосовал за Юльку и БЮТ всегда. Но повторюсь. Пока другой АДЕКВАТНОЙ кандидатуры на политическом олимпе нет (если есть варианты - предлагайте), я бы с заменой Порошенко даже не рыпался. Ну не на кого пока менять. Да, вопросов и претензий к нему МАССА. Особенно в кадровых вопросах и по борьбе коррупцией. Тут вообще мрак, на мой взгляд. Почему так тупо и туго идет, я не могу объяснить. Но думаю, что в наших интересах сильно не расшатывать лодку. И когда вы видите вот эти все комменты против "вальцмана" и т.п. просто думайте кто это пишет и рассуждайте здраво. Ответьте себе на вопрос, нужен ли росии Порошенко, как Президент Украины, удобен ли он? Явно что нет. Значит в наших интересах делать все наоборот и не валить его. По крайней мере на данный момент. Да, получается, что война выгодна нынешней власти, т.к. выборы и вся эта херня только ослабит страну и это шанс им удержаться, т.к. в этих условиях мы не склонны к радикальным переменам. Но нужно потерпеть, мы знаем, кто наш главный враг сейчас. Это росия.
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у Франції є закон, що пам'тники особам можна ставити через 50 років після смерті... а у нас внаглую з чиновніка на високій посаді леплять героя.

ось головний показник діяльності порошенка:

Україна на 166 місці по економічним свободам:

http://www.heritage.org/index/ranking
1 Hong Kong
5 Australia
6 ESTONIA
7 Canada
13 GEORGIA
162 Chad
163 Afghanistan
164 Sudan
165 Angola
166 UKRAINE
167 Suriname
168 Bolivia
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Ключевое тут что купил все ФОНД ИМЕНИ ПОРОШЕНКА. не сделал тихо благотворительный взнос в МинОбороны, а вот так громко купил и передал напрямую.


а ведь достаточно пускай даже Косюку поднять на 10 грн в цене куриное филе. и за день - вагон патронов для гоев от близкого друга и благотворителя Пэти
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раз передал-молодец.
тут другой вопрос:почему лица всяких уебков ретушируются тщательней,чем лица спецов?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины100 винтовок Zbroyar Z10, прицелы, вагон патронов, аксессуары, - волонтер Кащук о помощи фонда Порошенко 3-му полку спецназа. ФОТОрепортаж
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