 Суд в закрытом режиме избрал меру пресечения членам николаевской ОПГ Титова (Мультика). ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщают "НикВести" Михаила Титова, известного под прозвищем Мультик, а также бизнесмена Алексея Пелипаса суд арестовал сроком на два месяца без права внесения залога. Бориса Серафимова суд взял под арест с правом выйти под залог в 842 тыс. гривен.В ответ Титов объявил голодовку.

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В суде адвокат Пелипаса настаивал на том, что состояние здоровья его подзащитного не позволяет ему находиться под стражей в СИЗО. В течение пяти дней решение суда можно обжаловать в Апелляционном суде Донецкой области, что и намерена сделать защита бизнесмена.29 августа по результатам спецоперации Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины были задержаны Михаил Титов, известный как "Мультик", бизнесмен Алексей Пелипас, а также Борис Серафимов, Дмитрий Леонов и Олег Коноваленко.В качестве обвинений в документах фигурируют поставка наркотиков и оружия из зоны АТО; хищения бюджетных средств; мошенничество; вымогательство."НикВести" уточняют, что Алексей Пелипас является бизнес-партнером сына экс-мэра Николаева Владислава Чайки и соучредителем ООО ЮФ "Претор", ООО "Бизнес Реал", ООО "Центральный 1", ООО "Забота". Во времена мэрства Владимира Чайки Алексей Пелипас был членом исполнительного комитета Николаевского городского совета.