 Суд в закрытом режиме избрал меру пресечения членам николаевской ОПГ Титова (Мультика). ФОТО

Михаила Титова, известного под прозвищем Мультик, а также бизнесмена Алексея Пелипаса суд арестовал сроком на два месяца без права внесения залога. Бориса Серафимова суд взял под арест с правом выйти под залог в 842 тыс. гривен.
В ответ Титов объявил голодовку.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Ты шо в дуб еб#лся?! Тебе напомнить с кем ты должен советоваться?! Нах#й ты умничаешь, Вова!?", - криминальный авторитет Мультик корректирует политику "Оппоблока" в Николаеве. ВИДЕО
В суде адвокат Пелипаса настаивал на том, что состояние здоровья его подзащитного не позволяет ему находиться под стражей в СИЗО. В течение пяти дней решение суда можно обжаловать в Апелляционном суде Донецкой области, что и намерена сделать защита бизнесмена.
29 августа по результатам спецоперации Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины были задержаны Михаил Титов, известный как "Мультик", бизнесмен Алексей Пелипас, а также Борис Серафимов, Дмитрий Леонов и Олег Коноваленко.
В качестве обвинений в документах фигурируют поставка наркотиков и оружия из зоны АТО; хищения бюджетных средств; мошенничество; вымогательство.
"НикВести" уточняют, что Алексей Пелипас является бизнес-партнером сына экс-мэра Николаева Владислава Чайки и соучредителем ООО ЮФ "Претор", ООО "Бизнес Реал", ООО "Центральный 1", ООО "Забота". Во времена мэрства Владимира Чайки Алексей Пелипас был членом исполнительного комитета Николаевского городского совета.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 29 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о задержании криминального авторитета Титова (Мультика) и его подельников в Николаеве.Источник: /n453339
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для прикладу вбивство двох поліцейських в Дніпрі -щось чув про цю справу?
"тішена" як то кажуть.чи наприклад справа Димінського-винуватець спокійно втік за кордон.навіть не втік .а йому дали втекти.а скільки було істерики-"дела честі" і тд і тп.а на виході пшик...
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в смысле - мультики для взрослых*
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раз в закрытом режиме...
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Насколько я знаю, закрытый режим вводится только если по ходу заседания может быть разглашена государственная тайна. Я не прав?
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