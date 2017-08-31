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Все про:Николаев (1319) ОПГ (172)

 Суд в закрытом режиме избрал меру пресечения членам николаевской ОПГ Титова (Мультика). ФОТО

В Жовтневом районном суде города Мариуполя Донецкой области 31 августа в закрытом режиме избрали меру пресечения жителям Николаева, обвиняемым в организации и участии в деятельности организованной преступной группировки на территории области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "НикВести".

Михаила Титова, известного под прозвищем Мультик, а также бизнесмена Алексея Пелипаса суд арестовал сроком на два месяца без права внесения залога. Бориса Серафимова суд взял под арест с правом выйти под залог в 842 тыс. гривен.

В ответ Титов объявил голодовку.

Суд в закрытом режиме избрал меру пресечения членам николаевской ОПГ Титова (Мультика) 01

Суд в закрытом режиме избрал меру пресечения членам николаевской ОПГ Титова (Мультика) 02


Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Ты шо в дуб еб#лся?! Тебе напомнить с кем ты должен советоваться?! Нах#й ты умничаешь, Вова!?", - криминальный авторитет Мультик корректирует политику "Оппоблока" в Николаеве. ВИДЕО

В суде адвокат Пелипаса настаивал на том, что состояние здоровья его подзащитного не позволяет ему находиться под стражей в СИЗО. В течение пяти дней решение суда можно обжаловать в Апелляционном суде Донецкой области, что и намерена сделать защита бизнесмена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главарь ОПГ Титов (Мультик) и четверо его подельников задержаны в Николаеве, - Луценко

29 августа по результатам спецоперации Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины были задержаны Михаил Титов, известный как "Мультик", бизнесмен Алексей Пелипас, а также Борис Серафимов, Дмитрий Леонов и Олег Коноваленко.

В качестве обвинений в документах фигурируют поставка наркотиков и оружия из зоны АТО; хищения бюджетных средств; мошенничество; вымогательство.

"НикВести" уточняют, что Алексей Пелипас является бизнес-партнером сына экс-мэра Николаева Владислава Чайки и соучредителем ООО ЮФ "Претор", ООО "Бизнес Реал", ООО "Центральный 1", ООО "Забота". Во времена мэрства Владимира Чайки Алексей Пелипас был членом исполнительного комитета Николаевского городского совета.


Читайте на "Цензор.НЕТ": Это разоблачение уже третьей ОПГ на территории области, - глава Николаевской ОГА Савченко о задержании Титова (Мультика)

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 29 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о задержании криминального авторитета Титова (Мультика) и его подельников в Николаеве.Источник: /n453339

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в нашій йобаній країні є якісь інакші терміни крім "2 месяца "????
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нащо ти країну ображаєш, якщо неграмотний? 2 місяця тому, що це строк в який має бути проведене досудове розслідування і справа передана до суду.
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давай побємся об заклад що ця справа буде спущена на тормозах .як і багато інших справ .а фігуранти .коли спаде інтерес .спокійно вийдуть на волю.
для прикладу вбивство двох поліцейських в Дніпрі -щось чув про цю справу?
"тішена" як то кажуть.чи наприклад справа Димінського-винуватець спокійно втік за кордон.навіть не втік .а йому дали втекти.а скільки було істерики-"дела честі" і тд і тп.а на виході пшик...
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при чем тут краина? прекрасная страна , только идиотам досталась , которые выбирают себе воров в руководство! а страна шикарная!!!
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Расстрелять не расстреляют,но мурыжить могут долго.
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это что то новое- голодные мультики ищют справедливости....
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в закрытом режиме?
в смысле - мультики для взрослых*
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на каком основании был закрытый режим заседания?!
Насколько я знаю, закрытый режим вводится только если по ходу заседания может быть разглашена государственная тайна. Я не прав?
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Что тебе не нравится? Посадили мультика в петушатник без права внесения залога
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кто поверит , что такая персона будет голодать? в смысле откажется от лобстеров в камере?
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Голодать точно не будет, будут кормить кожаным шприцем
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСуд в закрытом режиме избрал меру пресечения членам николаевской ОПГ Титова (Мультика). ФОТО
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