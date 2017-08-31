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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Литва (1205) Турчинов (3311)

 "Для нас Литва - не просто сосед, а близкий друг", - Турчинов провел встречу с главой Сеймаса Литвы Пранцкетисом. ФОТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Председателем Сеймаса Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

В сообщении отмечается: "Во время встречи собеседники обсудили вопросы интенсификации двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере.

По словам Турчинова, Украина всегда чувствовала поддержку Литвы. "Для нас Литва - не просто сосед, не просто партнер, это близкий друг", - подчеркнул он.

В контексте обсуждения работы Литовско-польско-украинской бригады члены делегации отметили важность украинского опыта, который Литва берет на вооружение и использует для реформирования своего войска.

В. Пранцкетис сообщил, что литовская делегация намерена посетить административную границу с оккупированным Россией Крымом в Херсонской области, и отметил, "что Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не признает оккупацию Крыма".

"Мы маленькая страна, но наш голос в поддержку Украины слышать везде - и в Европе, и в Америке", - сказал Председатель Сеймаса Литовской Республики, выразив надежду, что украинские-литовское стратегическое, экономическое и политическое сотрудничество будет углубляться".

Для нас Литва - не просто сосед, а близкий друг, - Турчинов провел встречу с главой Сеймаса Литвы Пранцкетисом 01

Для нас Литва - не просто сосед, а близкий друг, - Турчинов провел встречу с главой Сеймаса Литвы Пранцкетисом 02

Для нас Литва - не просто сосед, а близкий друг, - Турчинов провел встречу с главой Сеймаса Литвы Пранцкетисом 03

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Надо поинтересоваться как прибалтам удалось кацапов держать в далеке от себя- визовый режим ?
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Cjo hnycesh ta-u vas kacapov kakoi %...........?...........25 %........?...............eta ne okupacija,eta v gosti prijehali slavjane.........)))))))))))))............................
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Daze menshe-im prosto ne davali rabotu v cccp...........a 1972-73 ih tam daze ubivali i kacapy po dobromu ujehali...........)...............eta u nas bylo s Latvii po 45%...............teper u nas 30% gdeto,v Latvii bolshe............no oni silno ne rypajutsja-znajut,shto my plennyh ne vozmjom v otlicie ot ukraincev..................))))))))))........................znaju,budete ukorjat menja-a kak ze obmenny variant......?...................estonec sdalsja,tuda emu i doroga.....................nikto plakat ne budet..............
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Велика подяка і шана Литві і її народові, за ту допомогу і підтримку, котрі вони надають Україні ..
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Литва единственный абсолютно надёжный союзник Украины
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Если ты живешь на 5 этаже, а человек в твоей же парадной на 7-ом - он не сосед?
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Ну тогда Исландия тоже наш сосед. З 12-го этажа
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Чы в подъезде Парадная была в Мацкве у Преображенского
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В этой стране Президент и Личность уважаемая всеми Даля. Вот и страна четко знает, как ей развиваться.
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К сожалению нам не повезло ни с тем ни с другим
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У Білорусі щось незрозуміле:Вместо россиянина Олега Двигалёва командовать ВВС и ПВО Беларуси Лукашенко назначил уроженца Украины Игоря Голуба.
"Для нас Литва - не просто сосед, а близкий друг", - Турчинов провел встречу с главой Сеймаса Литвы Пранцкетисом - Цензор.НЕТ 3030
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саня захерченка,-куриный барыга, тоже как бы украинец
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да и Плотницкий то ли с Винницы, то ли Черновцов
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Хуйловская шалава Матвиенко тоже уроженка Шепетовки. Та и Енакиево - це Украина. Так шо не аргумент
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Она кацапка. Тютина. Просто осевшая вата, я кстати, еще одного знаю ровно оттуда родом, но люто ненавидит Украину. Живет в Киеве.
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В 33-м хохлы безжалостно по приказу Кремля устроили голодомор украинцам!
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Якир, Каганович, Петровский... Какие они хохлы? Типичные шестикутные
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Ну Турчинов не такий жадний до грошей як шокожид, більш ідейний! Потрібно брати армію в руки та робити переворот, бо буде повна жопа за цих патріоукроллігархів!!! І дуже скоро!
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Конечно, не просто сосед, а "папередник". Великое княжество Литовское простиралось по Днепру до Запорожья.
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В жопу такой план! И за такой политики как сейчас Украина разрушится изнутри! Считай, что я пророк ибо предсказал войну на Юго-Востоке Украине!(
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Конгресс США внес в Черный список 100 миллиардеров РАБссии,назвав их спонсорами терроризма.
Сенатор Ричард Берр.
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Наверное у Сашика проблемчто с географией. О каком соседстве Сашик ведёт речь? Тогда Россия с Белоруссией родственники?! Сашик, ты думай что говоришь, понятно, что в мозгах твоих полное дерьмо, но всё же? На тебя люди смотрят!!!...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Для нас Литва - не просто сосед, а близкий друг", - Турчинов провел встречу с главой Сеймаса Литвы Пранцкетисом. ФОТО
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