 "Для нас Литва - не просто сосед, а близкий друг", - Турчинов провел встречу с главой Сеймаса Литвы Пранцкетисом. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.
В сообщении отмечается: "Во время встречи собеседники обсудили вопросы интенсификации двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере.
По словам Турчинова, Украина всегда чувствовала поддержку Литвы. "Для нас Литва - не просто сосед, не просто партнер, это близкий друг", - подчеркнул он.
В контексте обсуждения работы Литовско-польско-украинской бригады члены делегации отметили важность украинского опыта, который Литва берет на вооружение и использует для реформирования своего войска.
В. Пранцкетис сообщил, что литовская делегация намерена посетить административную границу с оккупированным Россией Крымом в Херсонской области, и отметил, "что Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не признает оккупацию Крыма".
"Мы маленькая страна, но наш голос в поддержку Украины слышать везде - и в Европе, и в Америке", - сказал Председатель Сеймаса Литовской Республики, выразив надежду, что украинские-литовское стратегическое, экономическое и политическое сотрудничество будет углубляться".
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Сенатор Ричард Берр.
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