 Подполковник СБУ задержан на Волыни на взятке 1,5 тыс.долл.. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители задокументировали, что подполковник СБУ через посредника из Службы внешней разведки требовал полторы тысячи долларов от местного жителя. За такую сумму злоумышленник обещал повлиять на принятие решения должностными лицами Луцкого объединенного городского военного комиссариата по отводу от призыва на срочную службу.
Сотрудники спецслужбы задержали обоих злоумышленников в Луцке во время получения второй части взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.
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С ТАКИМИ ПОДПОЛКОВНИКАМИ СБУ УКРАИНА В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ !!!
- НАМ НЕ СТРАШНЫ ВРАЖЕСКИЕ ШПИОНЫ ЗА СЕКРЕТАМИ -
- У НАС СЕКРЕТОВ НЕТ.
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сколько ж можно вас учить - делиться надо...
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Да уж, интелект
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Не верю.
Где депутаты с декларациями в десятки миллионов?
Покажите.
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