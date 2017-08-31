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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4430) Волынь (643) задержание (6169) СБУ (14821)

 Подполковник СБУ задержан на Волыни на взятке 1,5 тыс.долл.. ФОТО

Сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ совместно с военной прокуратурой и Нацполицией разоблачили на взятке сотрудника СБУ в Волынской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители задокументировали, что подполковник СБУ через посредника из Службы внешней разведки требовал полторы тысячи долларов от местного жителя. За такую ​​сумму злоумышленник обещал повлиять на принятие решения должностными лицами Луцкого объединенного городского военного комиссариата по отводу от призыва на срочную службу.

Сотрудники спецслужбы задержали обоих злоумышленников в Луцке во время получения второй части взятки.

Подполковник СБУ задержан на Волыни на взятке 1,5 тыс.долл. 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Глава отделения Радикальной партии в Фастове пойман на взятке в 70 тыс. долларов США, - Сарган. ФОТО

Подполковник СБУ задержан на Волыни на взятке 1,5 тыс.долл. 02

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Полицейские Харьковщины, вымогавшие у бизнесмена $10 тыс., задержаны в столице. ФОТО
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Что вы накинулись?Человек только начал жить по новому
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если зрение не изменяет в пакетах батон и колбаса???))))
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Как так? Неужели есть люди, нежелающие отдать долг Родине, и те, готов этому поспособствовать?
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Подполковник СБУ задержан на Волыни на взятке 1,5 тыс.долл.. ФОТО

С ТАКИМИ ПОДПОЛКОВНИКАМИ СБУ УКРАИНА В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ !!!
- НАМ НЕ СТРАШНЫ ВРАЖЕСКИЕ ШПИОНЫ ЗА СЕКРЕТАМИ -
- У НАС СЕКРЕТОВ НЕТ. Подполковник СБУ задержан на Волыни на взятке 1,5 тыс.долл. - Цензор.НЕТ 6666

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Да он патерпевший, согласно решения печерского суда.
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прямо как дети малые!
сколько ж можно вас учить - делиться надо...
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ничего удивительного. это же СБУ и внешняя разведка.
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нада поднять им зарплату,обоим сразу и службе беспечности, и свр,должно помочь.
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Послати на підпільну роботу в Росію. Нехай там хабарі бере !
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рыба не просто гниет "с головы" - она (сбу") просто ПРОТУХЛА ВСЯ - одни воры ловят других!
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да пришли бы ко мне я бы за триста долларов косарю ногу поламал со смещением и вклинением всю жизнь бы хромал и в армию не взяли бы и не подкопаешся гарантия 100%, торг уместен
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В связи с коррупцией,которая захлеснула страну необходимо временно вводить смертную казнь,а не сопли жевать в Раде.
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Подполковник?, 1 500 долларов?
Не верю.
Где депутаты с декларациями в десятки миллионов?
Покажите.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПодполковник СБУ задержан на Волыни на взятке 1,5 тыс.долл.. ФОТО
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