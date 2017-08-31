 Журналисты регионального телеканала попали в ДТП на Львовщине, один человек погиб. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 31 августа, на автодороге Львов - Ужгород в селе Вехний Лужок, Старосамборского района.
Предварительно установлено, что 28-летний львовянин, водитель "Дэу Ланос", по неизвестным причинам не справился с управлением и въехал в железобетонную опору моста. Вследствие ДТП водитель погиб, еще трое пассажиров доставили в больницу.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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