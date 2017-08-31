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 Журналисты регионального телеканала попали в ДТП на Львовщине, один человек погиб. ФОТО

Во Львовской области сотрудники одного из региональных телеканалов попали в ДТП, водитель погиб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 31 августа, на автодороге Львов - Ужгород в селе Вехний Лужок, Старосамборского района.

Предварительно установлено, что 28-летний львовянин, водитель "Дэу Ланос", по неизвестным причинам не справился с управлением и въехал в железобетонную опору моста. Вследствие ДТП водитель погиб, еще трое пассажиров доставили в больницу.

Журналисты регионального телеканала попали в ДТП на Львовщине, один человек погиб 01

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Журналисты регионального телеканала попали в ДТП на Львовщине, один человек погиб 02

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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