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Все про:взятка (4428) Киевская область (1693) СБУ (14819) землеотвод (59)

 Землеустроитель на Киевщине попался при требовании взятки $17,5 тыс, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве землеустроителя одного из сельских советов Васильковского района Киевской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновник требовал от местного жителя семнадцать с половиной тысяч долларов США. В такую ​​сумму землеустроитель оценил утверждение проектов землеустройства по отводу пяти земельных участков в границах села под индивидуальную застройку и ускорение рассмотрения вопроса на сессии сельсовета.

Сотрудники спецслужбы задержали чиновника в Печерском районе Киева во время получения всей суммы взятки в обмен на утвержденные проекты на участки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Чиновник Госгеокадастра и землеустроитель, вымогавшие 800 тыс. грн взятки, задержаны на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Землеустроитель на Киевщине попался при требовании взятки $17,5 тыс, - СБУ 01

Землеустроитель на Киевщине попался при требовании взятки $17,5 тыс, - СБУ 02

Также читайте: Во Львовской области глава сельсовета незаконно передал в частную собственность почти два гектара земли, - Нацполиция

Землеустроитель на Киевщине попался при требовании взятки $17,5 тыс, - СБУ 03

Землеустроитель на Киевщине попался при требовании взятки $17,5 тыс, - СБУ 04

Смотрите также: СБУ задержала во время получения 40 тыс. грн взятки председателей РГА и райсовета на Житомирщине. ФОТОрепортаж

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А воно хоч міряти вміє? Сумніваюсь- бо це "рішала".
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Як би суди давали реальні терміни позбавлення волі тим хабарникам, що СБУ затримали за три роки, то в Україні були б переповнені тюрми. Може хіба що з роботи звільнять його.
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От і ще один "дорішався"- і так буде з кожним "рішалою"!
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СБУ занимается сельсоветами?или оно всюду где баксы шелестят ? а убийц Шелеста пусть Скотланд Ярд ищет ?
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У Новій Зеландії пасічник виграв парі на $700. Для цього йому довелося просидіти на вулику 30 секунд зі спущеними штанами. https://youtu.be/dymL0JQouzQ
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где еще 2.5 тыс .? почему не хватает остатка ? кто постоянно подрезает ?
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Посада назватєься так - спеціаліст з землевпорядкування сільскої ради. Це посадова особа місцевого самоврядування 7 категорії. Самої нижчої. Він нічого не вирішує , він не приймаеє жодних рішень.Єдине , що він знає все про землю в межах своєї сільської ради. Лише за знання 17 , 5 тис баксів- цє занадто.Його послали за грішми иі, хто приймає рішення.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗемлеустроитель на Киевщине попался при требовании взятки $17,5 тыс, - СБУ. ФОТОрепортаж
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