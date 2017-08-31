 Землеустроитель на Киевщине попался при требовании взятки $17,5 тыс, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновник требовал от местного жителя семнадцать с половиной тысяч долларов США. В такую сумму землеустроитель оценил утверждение проектов землеустройства по отводу пяти земельных участков в границах села под индивидуальную застройку и ускорение рассмотрения вопроса на сессии сельсовета.
Сотрудники спецслужбы задержали чиновника в Печерском районе Киева во время получения всей суммы взятки в обмен на утвержденные проекты на участки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия".
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