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 Трагедия в Княжичах: экс-главу уголовного розыска Киева Куряту прокуратура подозревает в умышленном убийстве. ФОТО

Генпрокуратура требует взять под стражу бывшего начальника управления уголовного розыска Национальной полиции в г. Киеве Леонида Куряту без права внесения залога.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Печерского суда.


Трагедия в Княжичах: экс-главу уголовного розыска Киева Куряту прокуратура подозревает в умышленном убийстве 01

Прокурор Николай Наливайко подчеркнул, что в декабре 2016 в селе Княжичи Курята принял решение не задерживать преступников и дал им возможность уйти. Затем, как утверждает прокурор, Курята отдал своим подчиненным устное указание стрелять на поражение по машине, где в качестве заложников находились разведчики полиции и которая впоследствии оказалась машиной ГСО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ сообщила о подозрении по делу о стрельбе в Княжичах трем должностным лицам Нацполиции

Леонид Курята свою вину не признает. "Это было задержание преступников, а не умышленное убийство", - сказал подозреваемый.

Трагедия в Княжичах: экс-главу уголовного розыска Киева Куряту прокуратура подозревает в умышленном убийстве 02

Прокурор отметил, что огнестрельное оружие применяется в крайних случаях. В первую очередь, нужно было инициировать переговоры с целью освобождения заложников. Прокуратуре не удалось найти данные, что Курята пытался провести такие переговоры.

Смотрите также: В деле о стрельбе в Княжичах обязательно будут приговоры, - Геращенко. ВИДЕО


Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.

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До цих пір впарюють людям казочку про "разведчиков".
Пгокугог Луценко колись анонсував відео розстрілу в Княжичах - до цих пір не показали. Напевно казочка і відео зовсім не співпадають.
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это же не кино,а оперативная информация.после того как суд пройдет покажут.или ты в каких то странах видел наоборот,все материалы следствия в открытом доступе до суда?
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В полиции какая -то реформа патрульной полиции проведена и все. Следователей Аваков не менял, все что при Януковиче сидят на своих местах.А что там было при Януковиче? Одни бандиты и взяточники. Следователей нужно менять срочно,особенно начальство. Нач. полиции все бандиты и давят на молодежь,которую немного набрали,обучают эту молодежь брать взятки и нихера не делать для людей.
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Так это сразу было понятно.
Мусора и до полиции им ещё срать и срать.
Гнать там надо как в Грузии Михо выгнал 90% нах.й.
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Ну все,знайшли крайнього! Прокурватура заробила підвищення зарплати! "Бис! Дай ка ты ему еще пару раз...для ума" (с).
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И где этот толстожопый Геращенко с его сказками от Авакова.
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Он там не крайний ,но и не основной.Дальше рыть надо и глубже.
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Москаль у студии Гордона сказал ,что все кто приезжал грабили ! Одни прихватили пол лимона ,другие ,вещи, третьи элитный алкоголь.
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Югик смиловался поднял зарплату чтоб пацаны по форточкам не лазили и не стрелялись за барахло... Позорище! Мусора с прокурорскими грабят сами и расследуют потом бомжа запускают и вешают все грехи так и живут и состояние сколачивают.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрагедия в Княжичах: экс-главу уголовного розыска Киева Куряту прокуратура подозревает в умышленном убийстве. ФОТО
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