 Трагедия в Княжичах: экс-главу уголовного розыска Киева Куряту прокуратура подозревает в умышленном убийстве. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Печерского суда.
Прокурор Николай Наливайко подчеркнул, что в декабре 2016 в селе Княжичи Курята принял решение не задерживать преступников и дал им возможность уйти. Затем, как утверждает прокурор, Курята отдал своим подчиненным устное указание стрелять на поражение по машине, где в качестве заложников находились разведчики полиции и которая впоследствии оказалась машиной ГСО.
Леонид Курята свою вину не признает. "Это было задержание преступников, а не умышленное убийство", - сказал подозреваемый.
Прокурор отметил, что огнестрельное оружие применяется в крайних случаях. В первую очередь, нужно было инициировать переговоры с целью освобождения заложников. Прокуратуре не удалось найти данные, что Курята пытался провести такие переговоры.
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Мусора и до полиции им ещё срать и срать.
Гнать там надо как в Грузии Михо выгнал 90% нах.й.
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