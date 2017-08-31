 Кабмин предлагает расчитывать оклады по должности и званию военнослужащих от прожиточного минимума. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukrainian Military Pages, такие изменения в начислении денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава предусматривает проект постановления Кабинета Министров, которая может вступить в силу с 01 января 2018 года.
В предыдущем проекте Кабмина, который так и не был принят, предполагалось брать за основу для расчета окладов фиксированную сумму в 2 100 грн для должностного оклада по первому тарифному разряду, в то время как новый проект предоставляет возможность автоматически ежегодно увеличивать размер денежного обеспечения ежегодно, в соответствии с ростом размера прожиточного минимума.
Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц на этот год установлен - 1 684 грн с 01.05.2017 до 30.11.2017 и 1 762 грн. с 01.12.2017 до 31.12.2017.
На сегодня основная часть денежного обеспечения (должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет) составляет около 15% от общего размера денежного обеспечения, премиальная часть - 85%. Новый документ, подготовка и согласование которого продолжается уже не один год, призван перераспределить большую часть денежного обеспечения в часть постоянной составляющей выплат.
Проект постановления также предусматривает выплату денежной помощи при подписании первого контракта в размере 8-10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года.
В случае утверждения постановления, будет отменено ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение, которое устанавливается в размерах 60-100% от месячного денежного обеспечения, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2010 № 889.
Напомним, ранее Александр Турчинов сделал заявление о необходимости повышения уровня денежного обеспечения входе бюджетного планирования на новый год.
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лейтенант полковником,
а капитан - майором
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