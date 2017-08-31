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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:зарплата (1746) Кабмин (10516) прожиточный минимум (137) военнослужащие (3938)

 Кабмин предлагает расчитывать оклады по должности и званию военнослужащих от прожиточного минимума. ДОКУМЕНТ

Размеры должностных окладов, окладов по воинским званиям будут определять путем умножения размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, на специальные тарифные коэффициенты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukrainian Military Pages, такие изменения в начислении денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава предусматривает проект постановления Кабинета Министров, которая может вступить в силу с 01 января 2018 года.

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Кабмин предлагает расчитывать оклады по должности и званию военнослужащих от прожиточного минимума 01Кабмин предлагает расчитывать оклады по должности и званию военнослужащих от прожиточного минимума 02Кабмин предлагает расчитывать оклады по должности и званию военнослужащих от прожиточного минимума 03

В предыдущем проекте Кабмина, который так и не был принят, предполагалось брать за основу для расчета окладов фиксированную сумму в 2 100 грн для должностного оклада по первому тарифному разряду, в то время как новый проект предоставляет возможность автоматически ежегодно увеличивать размер денежного обеспечения ежегодно, в соответствии с ростом размера прожиточного минимума.

Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц на этот год установлен - 1 684 грн с 01.05.2017 до 30.11.2017 и 1 762 грн. с 01.12.2017 до 31.12.2017.

На сегодня основная часть денежного обеспечения (должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет) составляет около 15% от общего размера денежного обеспечения, премиальная часть - 85%. Новый документ, подготовка и согласование которого продолжается уже не один год, призван перераспределить большую часть денежного обеспечения в часть постоянной составляющей выплат.

Проект постановления также предусматривает выплату денежной помощи при подписании первого контракта в размере 8-10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года.

В случае утверждения постановления, будет отменено ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение, которое устанавливается в размерах 60-100% от месячного денежного обеспечения, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2010 № 889.

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Напомним, ранее Александр Турчинов сделал заявление о необходимости повышения уровня денежного обеспечения входе бюджетного планирования на новый год.
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просто по-дибильному когда у капитана 120грн за звание, а у майора 125грн
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Везде все поднимают только премиями, что бы кинуть пенсионеров. Вчера подняли должностные и за звания прокурорским, думаю что по этой схеме пойдут и в армии, что автоматически заставит пересчитать пенсии более миллиону военных пенсионеров...
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Полторак заявлял о том, что 1 января будут пересчитаны военные пенсии, которые не пересчитывались лет 10 наверное.Но что то верится с трудом, особенно после того, как собираются принять новый закон о пенсионном обеспечении военных.Стары закон - нормальный во всех отношениях, только его никто не выполнял.Кинут, определенно кинут военных пенсионеров.Например будут пересчитывать военным пенсии в течении лет 5-10.Того и глядишь - кому то уже не надо будет это перерасчет, т.к. не доживет.
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Крайний пересчет пенсий СИЛОВИКАМ был 1 января 2008 года -- пенсия старшего офицера тогда в 2008 году по курсу была примерно 300 долларов . И это факт . Т . Е по сегодняшнему курсу -- 7 с половиной тысяч гривен должна быть у Военнослужащего или офицера СБУ и Полиции с выслугой 20 - 25 лет .Гройсман это должен знать -- похоже Полторак этого сам не знает и не докладывает Премьеру . .
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каждый солдат мечтает стать генералом
лейтенант полковником,
а капитан - майором
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все таки если бы между званиями было бы хотя бы гривен 500, была бы мотивация, да и выставляться есть в таком случае за что ))))
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правильно, чтоб не выше прожиточного минимума...
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Это всем чиновникам, включая депутатов, министров и премьера нужно установить зарплату в размере прожиточного минимума и четко следить, чтоб жили на одну зарплату!
Вопрос повышения жизненного уровня в стране и снижения тарифов - решиться моментально!
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А Кабмин не хочет создать в стране "табель о рангах"? С прямой зависимостью зарплат всех госслужащих от ВВП страны и прожиточного минимума? Вопрос риторический...
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Ребята -- когда Министр здравоохранения Супрун заявляет -- что у семейного врача из райполиклиники будет зарплата 700 тысяч в год( делите на 12 ) --- СЛУЖИВЫЙ с академией после всех привязок к прожиточному минимуму своего оклада по методике Гройсмана с Кабмином будет себя чувствовать опять очень нищим человеком . Дорогие Кабминовцы -- СЛУЖИВЫЙ человек -- на свою зарплату ДОЛЖЕН быть обеспечен Государством -- следовательно -- мог купить не только конфеты и ботинки сынишке , но и квартиру этому сынишке да и себе какой то драндулет в виде авто хотя бы Ланоса .Пока этого в Кабминах не поймут -- у нас толкового Государства не будет -- какими бы патриотами не были и воровать не перестанут . Опер уголовного розыска каждый день идет на ножи с гранатами за 10 тысяч гривен и без любой перспективы получения квартиры -- а оказыватся семейный доктор должен получать 70 тысяч в месяц -- его труд почетнее СИЛОВИКА .
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКабмин предлагает расчитывать оклады по должности и званию военнослужащих от прожиточного минимума. ДОКУМЕНТ
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