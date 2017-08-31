 Группировка, изготавливавшая фальшивые паспорта для граждан РФ и стран Ближнего Востока, задержана в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Члены группировки изготавливали фальшивые документы для граждан РФ и стран Ближнего Востока, которых сообщники должны были нелегально переправлять через государственную границу Украины.
Во время санкционированных обысков по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли поддельные печати государственных органов власти Украины, частных организаций, банковских учреждений, нотариусов, а также бланки паспортов, свидетельств о рождении, видов на жительство, доверенностей и свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.
Значительную часть изъятых правоохранителями документов составляли паспорта граждан Российской Федерации, а также иностранцев из регионов с повышенной террористической активностью. Сейчас СБУ осуществляет проверку причастности владельцев этих документов к террористической и иной противоправной деятельности во вред национальной безопасности Украины.
Организатору группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, он взят под стражу.
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Все должно быть в электронных базах!
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Ну чтобы без виз был украинский, а не русский без виз!
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