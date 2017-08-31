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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18017) нелегалы (237) подделка (269) СБУ (14817)

 Группировка, изготавливавшая фальшивые паспорта для граждан РФ и стран Ближнего Востока, задержана в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно Нацполицией задержали в Киеве участников организованной группы, которые изготавливали поддельные документы для легализации нелегальных мигрантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Члены группировки изготавливали фальшивые документы для граждан РФ и стран Ближнего Востока, которых сообщники должны были нелегально переправлять через государственную границу Украины.

Во время санкционированных обысков по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли поддельные печати государственных органов власти Украины, частных организаций, банковских учреждений, нотариусов, а также бланки паспортов, свидетельств о рождении, видов на жительство, доверенностей и свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Группировка, изготавливавшая фальшивые паспорта для граждан РФ и стран Ближнего Востока, задержана в Киеве, - СБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала изготовителей поддельных документов для получения рабочих виз на Львовщине

Группировка, изготавливавшая фальшивые паспорта для граждан РФ и стран Ближнего Востока, задержана в Киеве, - СБУ 02
Группировка, изготавливавшая фальшивые паспорта для граждан РФ и стран Ближнего Востока, задержана в Киеве, - СБУ 03

Значительную часть изъятых правоохранителями документов составляли паспорта граждан Российской Федерации, а также иностранцев из регионов с повышенной террористической активностью. Сейчас СБУ осуществляет проверку причастности владельцев этих документов к террористической и иной противоправной деятельности во вред национальной безопасности Украины.

Читайте: Полиция выявила 29 нелегальных мигрантов на Соломенке в Киеве

Организатору группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, он взят под стражу.
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а он что хорош тока настоящий - помоему он хорош дохлый)))
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неее, тут главное в другом. Кто то бабки платил, за то что бы получить звание изгоя и ублюдка?
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Этого гофна (фальшивых документов разных стран) в сети полно, комплекты стартуют от 50 евро за 2 карточки (ВУ + гражданское ID).
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Это если кто печати защищал, вон на фото целый набор печатей для бюрократов!
Все должно быть в электронных базах!
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В тихоря и за взятку каждый кацап надеется получить Украинский паспорт!
Ну чтобы без виз был украинский, а не русский без виз!
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Цікава підбірка - може й звичайні "чорні ріелтори", а може на іноземну резедентуру працювали.
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ну і як тепер виявити кацапа? цей скот буде поряд ходити, хєрню різну задумуватиме, а ми і знать не будемо, здорово, цим "паспортістам" треба пальці повідрубувати по саму голову, щоб нічим було клепати фальшиві ксіви
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Документы то фальшивые, и если это не двойники, то по базе не пробьются, а значит выявить не проблема при любой проверке.
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Фальшивые паспорта-это плохо.Ну, для россии -можно
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так для кацапів робили українські паспорти, а не разєйські
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Там вся країна фальсифікація.Тому .вважаю, що хай користуються і надалі підробками
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так, але вони припруться жити до нас, хрєн чим виб'єш звідси
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГруппировка, изготавливавшая фальшивые паспорта для граждан РФ и стран Ближнего Востока, задержана в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж
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