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 Политика Украины
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Все про:космос (582) Турчинов (3309) Госкосмос (26)

 Необходимо масштабное технологическое обновление отечественных стратегических предприятий, - Турчинов. ФОТО

Украина должна гордиться не только своим космическим прошлым, но и космическим настоящим и будущим.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, представляя нового Председателя Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко в четверг, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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Секретарь СНБО Украины отметил, что "в мире не все радуются нашим космическим программам". "Есть постоянные попытки, прежде всего, со стороны Российской Федерации, скомпрометировать нашу страну, привести к остановке или блокировке наших ракетно-космических программ. И последние провокации как раз это показали ", - сказал он.

В то же время Турчинов отметил, что "несмотря на все проблемы, мы должны уверенно смотреть в будущее". "Без мощного ракетно-космического комплекса мы не будем высокотехнологичной страной, не будем иметь надежной эффективной обороны и системы безопасности", - заявил он.

Необходимо масштабное технологическое обновление отечественных стратегических предприятий, - Турчинов 01

Необходимо масштабное технологическое обновление отечественных стратегических предприятий, - Турчинов 02


По словам Секретаря СНБО Украины, во исполнение этой важной задачи необходимо избавиться от кризисных проблем на стратегических предприятиях отрасли. В этом контексте Турчинов отметил, что правительство уже сделало первые шаги в направлении создания мощных концернов и научно-производственных объединений, которые сконцентрируются на выполнении поставленных задач.

По убеждению Секретаря СНБО Украины, должна измениться и роль Государственного космического агентства: "Оно должно быть не посредником между государственным бюджетом и предприятиями, а проектировать будущее отрасли, обеспечивать международные связи и контракты". Турчинов также отметил необходимость масштабного технологического обновления отечественных стратегических предприятий, которое невозможно без "серьезных инвестиций, поиска надежных перспективных партнеров, корпоратизации предприятий и соответствующих изменений в законодательство, чтобы дать отрасли новое дыхание".

Среди приоритетных задач Секретарь СНБО Украины назвал реализацию "важных оборонных программ, связанных с производством новых мощных ракетных систем, и качественного улучшения позиций в вопросах космической разведки".

"У нас нет много времени, нам нужны инновационные решения и конкретные результаты. Задачи очень серьезные, но мы способны их решить, - подытожил он.
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- А вы бандеровец и националист!
- Так у нас вся синагога такая...
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Все это очень напоминает совковую белиберду. Даешь!
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а что ты хотел от председателя Днепропетровского горкома комсомола?
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кто не кормит свою армию - кормит чужую - в данном конкретном случаи, ракеты архинужны вчера, на это денег не жалко
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снимите деньги с прокуратуры и ментов, и пустите на ракеты, в чем проблема?
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Надо,надо.......,а ничего кроме как воровать эти барыги не могут.
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Так давайте обновляйте, а то за каким хреном вы там сидите
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Необходимо масштабное технологическое обновление отечественных стратегических предприятий, - Турчинов. ФОТО

от, мля!
КАК ВЕРНУТСЯ ИЗ БАГАМОВ ИЛИ ВЫЛЕЗУТ ИЗ САУНЫ С БЛ-ДЯМИ, ТАК СРАЗУ И БЗДНУТЬ ШО ТО УМНОЕ...
САМИ ЭТО "УМНОЕ" ВОПЛОЩАТЬ И БРАТЬ ЗА ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ СТАНУТ, НО ПИЗКАНУТЬ - СВЯТОЕ !!!
МОЛ СМОТРИТЕ КАК Я РАБОТАЮ В ПОТЕ ЛИЦА...
ДУМАЛ... АНАЛИЗИРОВАЛ... СОПОСТАВЛЯЛ... ПОДСЧИТЫВАЛ, НОЧАМИ И ДНЯМИ НЕ СПАЛ НЕ ЕЛ... И...
И ВОТ ВАМ ТЕЗИС КАК ЖИТЬ НАДА:- "Необходимо масштабное технологическое обновление отечественных стратегических предприятий!!!"



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Восхищён Турчиновым!Зреет не по годам,а в зависимости от должности.Когда был главным комсомольцем Днепропетровска,то главным делом всей его жизни было коммунистическое воспитание людей.Писал такие статьи на эту тему,что даже его подшефные комсомольцы крутили пальцем у виска.
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У нас нет много времени, нам нужны инновационные решения и конкретные результаты. Задачи очень серьезные, но мы способны их решить, - подытожил он.Источник: https://censor.net.ua/p453561

Угу.А воровать коли куме?
-Як завжди,ночью.Одно iншому,не заважае
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНеобходимо масштабное технологическое обновление отечественных стратегических предприятий, - Турчинов. ФОТО
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