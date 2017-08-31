 Необходимо масштабное технологическое обновление отечественных стратегических предприятий, - Турчинов. ФОТО

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, представляя нового Председателя Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко в четверг, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
Секретарь СНБО Украины отметил, что "в мире не все радуются нашим космическим программам". "Есть постоянные попытки, прежде всего, со стороны Российской Федерации, скомпрометировать нашу страну, привести к остановке или блокировке наших ракетно-космических программ. И последние провокации как раз это показали ", - сказал он.
В то же время Турчинов отметил, что "несмотря на все проблемы, мы должны уверенно смотреть в будущее". "Без мощного ракетно-космического комплекса мы не будем высокотехнологичной страной, не будем иметь надежной эффективной обороны и системы безопасности", - заявил он.
По словам Секретаря СНБО Украины, во исполнение этой важной задачи необходимо избавиться от кризисных проблем на стратегических предприятиях отрасли. В этом контексте Турчинов отметил, что правительство уже сделало первые шаги в направлении создания мощных концернов и научно-производственных объединений, которые сконцентрируются на выполнении поставленных задач.
По убеждению Секретаря СНБО Украины, должна измениться и роль Государственного космического агентства: "Оно должно быть не посредником между государственным бюджетом и предприятиями, а проектировать будущее отрасли, обеспечивать международные связи и контракты". Турчинов также отметил необходимость масштабного технологического обновления отечественных стратегических предприятий, которое невозможно без "серьезных инвестиций, поиска надежных перспективных партнеров, корпоратизации предприятий и соответствующих изменений в законодательство, чтобы дать отрасли новое дыхание".
Среди приоритетных задач Секретарь СНБО Украины назвал реализацию "важных оборонных программ, связанных с производством новых мощных ракетных систем, и качественного улучшения позиций в вопросах космической разведки".
"У нас нет много времени, нам нужны инновационные решения и конкретные результаты. Задачи очень серьезные, но мы способны их решить, - подытожил он.
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- Так у нас вся синагога такая...
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от, мля!
КАК ВЕРНУТСЯ ИЗ БАГАМОВ ИЛИ ВЫЛЕЗУТ ИЗ САУНЫ С БЛ-ДЯМИ, ТАК СРАЗУ И БЗДНУТЬ ШО ТО УМНОЕ...
САМИ ЭТО "УМНОЕ" ВОПЛОЩАТЬ И БРАТЬ ЗА ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ СТАНУТ, НО ПИЗКАНУТЬ - СВЯТОЕ !!!
МОЛ СМОТРИТЕ КАК Я РАБОТАЮ В ПОТЕ ЛИЦА...
ДУМАЛ... АНАЛИЗИРОВАЛ... СОПОСТАВЛЯЛ... ПОДСЧИТЫВАЛ, НОЧАМИ И ДНЯМИ НЕ СПАЛ НЕ ЕЛ... И...
И ВОТ ВАМ ТЕЗИС КАК ЖИТЬ НАДА:- "Необходимо масштабное технологическое обновление отечественных стратегических предприятий!!!"
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Угу.А воровать коли куме?
-Як завжди,ночью.Одно iншому,не заважае
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