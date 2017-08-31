 Необходимо масштабное технологическое обновление отечественных стратегических предприятий, - Турчинов. ФОТО

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Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, представляя нового Председателя Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко в четверг, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.Секретарь СНБО Украины отметил, что "в мире не все радуются нашим космическим программам". "Есть постоянные попытки, прежде всего, со стороны Российской Федерации, скомпрометировать нашу страну, привести к остановке или блокировке наших ракетно-космических программ. И последние провокации как раз это показали ", - сказал он.В то же время Турчинов отметил, что "несмотря на все проблемы, мы должны уверенно смотреть в будущее". "Без мощного ракетно-космического комплекса мы не будем высокотехнологичной страной, не будем иметь надежной эффективной обороны и системы безопасности", - заявил он.

По словам Секретаря СНБО Украины, во исполнение этой важной задачи необходимо избавиться от кризисных проблем на стратегических предприятиях отрасли. В этом контексте Турчинов отметил, что правительство уже сделало первые шаги в направлении создания мощных концернов и научно-производственных объединений, которые сконцентрируются на выполнении поставленных задач.По убеждению Секретаря СНБО Украины, должна измениться и роль Государственного космического агентства: "Оно должно быть не посредником между государственным бюджетом и предприятиями, а проектировать будущее отрасли, обеспечивать международные связи и контракты". Турчинов также отметил необходимость масштабного технологического обновления отечественных стратегических предприятий, которое невозможно без "серьезных инвестиций, поиска надежных перспективных партнеров, корпоратизации предприятий и соответствующих изменений в законодательство, чтобы дать отрасли новое дыхание".Среди приоритетных задач Секретарь СНБО Украины назвал реализацию "важных оборонных программ, связанных с производством новых мощных ракетных систем, и качественного улучшения позиций в вопросах космической разведки"."У нас нет много времени, нам нужны инновационные решения и конкретные результаты. Задачи очень серьезные, но мы способны их решить, - подытожил он.