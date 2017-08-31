 Полицейские Киева задержали преступную группу иностранцев, совершавшую разбойные нападения на бизнесменов. ФОТО+ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.
Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Андрей Крищенко, четырех фигурантов задержали вчера, сразу после разбойного нападения на 40-летнего столичного предпринимателя на Брест-Литовском шоссе. Злоумышленники несколько раз выстрелили в киевлянина, разбили стекло в автомобиле и забрали из салона сумку, в которой, по словам потерпевшего, было несколько миллионов гривен. С места преступления нападавшие скрылись на "БМВ" серого цвета.
"Задержанные - граждане другого государства, в возрасте от 34-х до 40 лет, имеющие криминальное прошлое. Сейчас у следствия есть доказательства их причастности к пяти разбойным нападениям, где минимальная сумма материального ущерба составляет 300 000 гривен", - отметил Крищенко.
Сообщается также, что в этот же день злоумышленники завладели наличными, которые 34-летний киевлянин собирал на приобретение дома в деревне. Мужчина оставил сумку с деньгами в салоне автомобиля на парковке возле супермаркета в Деснянском районе столицы, а когда вернулся, то увидел поврежденное стекло автомобиля и отсутствие сумки. По словам свидетелей, после преступления неизвестные скрылись на "Мерседесе".
Также полиция установила, что к нападению на предпринимателя на улице Зоологической в Шевченковском районе столицы тоже причастны иностранцы. Тогда на 28-летнего мужчину напали неизвестные и попытались завладеть сумкой с деньгами. Киевлянин дал злоумышленникам отпор, но получил травмы. Нападавшие скрылись на иномарке черного цвета.
"К нападений злоумышленники готовились заранее, между ними были четко распределены роли. Во время обыска их домов мы изъяли маски, тактическую форму, газовые баллончики, биты, ножи, патроны, травматическое и боевое оружие - автомат Калашникова, пистолет ТТ и пистолеты иностранного производства, а также наличные. В гаражах мы обнаружили элитные иномарки - "БМВ", "Мерседес", "Ауди" и десятки государственных номерных знаков из разных областей Украины. То есть на каждое преступление менялись как номера, так и авто, на которых тоже периодически меняли цвет", - добавил Крищенко.
Сейчас с задержанными общаются следователи в рамках уголовных производств, начатых по статьям 185 (кража) и 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За указанные действия мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Задержанных проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.
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И все они наводят на мысль - что у этих бандитов есть информаторы-кассиры банков.
Ну откуда встречный-поперечный да ещё и не местный бандит будет знать - кто где и когда и с какой суммой в какой сумке вышел? Что бы прекратить такие преступления - надо информаторов за жопу взять.
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