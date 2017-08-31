 Житель Львовской области задушил девушку из-за насмешек, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Долгое время девушка находилась в розыске после того, как в Тернопольской области 14 июля с заявлением о пропаже своей 24-летней дочери обратился местный житель.
В начале августа тернопольская полиция выяснила, что 2 августа девушка приехала во Львовскую область, а именно в одно из сел Яворовского района. Там она встретилась с 24-летним парнем.
Выяснилось, что познакомились молодые люди по телефону, после чего парень пригласил девушку в гости. Когда она приехала, пара пошла на прогулку к озеру недалеко от деревни. После интимных отношений, которые там произошли, девушка начала насмехаться над своим партнером. Из-за этого он задушил ее, а потом пошел домой за лопатой, вернулся на место совершения убийства и закопал тело.
На указанном мужчиной месте полицейские обнаружили тело задушенной девушки. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
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А вын теж дурень. А подумати, звїдки у неї такий досвід, що може порівнювати? І нафіга вона тобі тоді така "досвідчена"?
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Перестрахуйтесь , не ехидничайте , себя поберегите .
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К врачу приходит молодая женщина - вся в синяках и ссадинах.
Врач спрашивает:
- Господи, да где ж вас так угораздило?
- Понимаете, доктор, меня муж бьёт. Каждый раз, как возвращается с работы, так сразу, буквально с порога…
- Не волнуйтесь, у меня есть лекарство от этого. В следующий раз, когда ваш муж придет с работы, держите наготове отвар ромашки. Как только он в квартиру войдет, начинайте полоскать горло. Минут 20, не меньше.
Через пару недель женщина снова приходит к врачу цветущая и без единого синяка:
- Доктор, вы просто кудесник! Когда мой муж приходит домой, я сразу начинаю полоскать горло ромашкой. И ничего не происходит, он меня даже пальцем не трогает!
Врач, назидательно:
- Вот видите, как иногда полезно просто не пи*деть!
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