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 Общество
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Все про:Львовщина (1605) Нацполиция (8542) смерть (5222) убийство (5159)

 Житель Львовской области задушил девушку из-за насмешек, - Нацполиция. ФОТО

24-летний житель села во Львовской области задушил девушку, приехавшую к нему в гости после знакомства по телефону.

Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

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Долгое время девушка находилась в розыске после того, как в Тернопольской области 14 июля с заявлением о пропаже своей 24-летней дочери обратился местный житель.

В начале августа тернопольская полиция выяснила, что 2 августа девушка приехала во Львовскую область, а именно в одно из сел Яворовского района. Там она встретилась с 24-летним парнем.

Выяснилось, что познакомились молодые люди по телефону, после чего парень пригласил девушку в гости. Когда она приехала, пара пошла на прогулку к озеру недалеко от деревни. После интимных отношений, которые там произошли, девушка начала насмехаться над своим партнером. Из-за этого он задушил ее, а потом пошел домой за лопатой, вернулся на место совершения убийства и закопал тело.

Житель Львовской области задушил девушку из-за насмешек, - Нацполиция 01Житель Львовской области задушил девушку из-за насмешек, - Нацполиция 02

На указанном мужчиной месте полицейские обнаружили тело задушенной девушки. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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странный хлопака, приехала к нему баба сама, дала, а он ее...
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может он ей и не вставил- вот и стала насмехаться.
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Видимо когда давала не удержалась от смеха.
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Вот и дура, мама ей не рассказала, что мужчины плохо переносят унижение достоинства.
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Ну не было, так зачем нарываться к малознакомому человеку, собралась и уехала.
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Дура, одначе! Можливо вона так хлопця збудила своъми принадами, що з того враз все ы вискочило.
А вын теж дурень. А подумати, звїдки у неї такий досвід, що може порівнювати? І нафіга вона тобі тоді така "досвідчена"?
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Девушки ! Я понимаю , что Вас природа обделила умом , но есть индивидумы , которые ещё более тупые среди противоположного пола .
Перестрахуйтесь , не ехидничайте , себя поберегите .
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Не Львов а украинское Чикаго.Видно лихо шоколадник дает темники,мочить того что в Саду.
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Есть старый анекдот:

К врачу приходит молодая женщина - вся в синяках и ссадинах.
Врач спрашивает:
- Господи, да где ж вас так угораздило?
- Понимаете, доктор, меня муж бьёт. Каждый раз, как возвращается с работы, так сразу, буквально с порога…
- Не волнуйтесь, у меня есть лекарство от этого. В следующий раз, когда ваш муж придет с работы, держите наготове отвар ромашки. Как только он в квартиру войдет, начинайте полоскать горло. Минут 20, не меньше.
Через пару недель женщина снова приходит к врачу цветущая и без единого синяка:
- Доктор, вы просто кудесник! Когда мой муж приходит домой, я сразу начинаю полоскать горло ромашкой. И ничего не происходит, он меня даже пальцем не трогает!
Врач, назидательно:
- Вот видите, как иногда полезно просто не пи*деть!
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Ну що за бля-скі строки якісь? воно людину от нех що робити ,життя позбавило ,а йому від 7ми і до 15ти років за це дають ,розумію ,рострільної статті немає ,ну не 7-15 років.Чому не довічне собаці такій дати,воно ж тварина ,зумисне забрало чуже ,безцінне життя.
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Цензор.НЕТФотоОбществоЖитель Львовской области задушил девушку из-за насмешек, - Нацполиция. ФОТО
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