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 Общество
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 Полиция Чернигова нашла живым мальчика, пропавшего 28 августа. ФОТО

В Чернигове полиция нашла мальчика, который два дня назад вышел из дома и исчез. Для этого правоохранителям пришлось мобилизовать весь личный состав черниговского городского отдела полиции.

Данил Савченко 2005 года рождения 28 августа вышел из дома и исчез. Искал его весь личный состав черниговского городского отдела полиции, подразделения управления превентивной деятельности ГУНП и патрульная полиция.
Обследовались и прочесывались парковые зоны, зеленые насаждения и берег реки Стрижень, протекающей метрах в двухстах от места исчезновения мальчика, сообщили Цензор.НЕТ в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

Убитые горем мама и бабушка сообщили правоохранителям, что мальчик учится в школе-интернате, очень коммуникабельный и любознательный, легко контактирует с людьми, может запросто сесть к любому в автомобиль и попросить покатать его.

К поискам подключились местная пресса, которая распространяла информацию, и черниговцы, которые едва не каждый час звонили в полицию и сообщали, что они видели похожего по описанию мальчика. Впрочем, как оказалось, все это время он находился в одной местности.

В полдень 30 августа наряд роты полиции особого назначения в составе капитана полиции Владимира Пустовойта и старшего сержанта полиции Артема Вовка обследовали заброшенную территорию бывшего черниговского высшего авиационного училища, как вдруг к ним из зарослей вышел мальчик. На вопрос полицейских, как его зовут, он ответил: "Данил".

На место обнаружения ребенка сразу же прибыли полицейские сектора ювенальной превенции ГУНП, а также мама и бабушка мальчика, которые забрали его домой.

Полиция Чернигова нашла живым мальчика, пропавшего 28 августа 01

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"Интеллектуальное" лицо, что у сына, что у мамы. Видно с семейства "однотуровых"
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Микола - ось ти дурень.
Дитина розумово відстала.
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Странно... Почему я учу своих детей НЕ садится к чужим в машину и быть предельно внимательными.... Я б задал много вопросов этим "убитым горем" маме и бабушке...
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В Украине с начала года 5 тыс. детей пропало.Статистика.
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Странная статистика. Первый раз слышу. Пропало, пока мама обедать не позвала?
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Не опискайтесь до рівня кацапів, краще виложіть свої фото та фото ваших близьких, а ми визначимо наскільки в них обличчя обдаровані інтелектом і хто після яких свят був зачатий.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПолиция Чернигова нашла живым мальчика, пропавшего 28 августа. ФОТО
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