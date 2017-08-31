 Полиция Чернигова нашла живым мальчика, пропавшего 28 августа. ФОТО

Данил Савченко 2005 года рождения 28 августа вышел из дома и исчез. Искал его весь личный состав черниговского городского отдела полиции, подразделения управления превентивной деятельности ГУНП и патрульная полиция.
Обследовались и прочесывались парковые зоны, зеленые насаждения и берег реки Стрижень, протекающей метрах в двухстах от места исчезновения мальчика, сообщили Цензор.НЕТ в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
Убитые горем мама и бабушка сообщили правоохранителям, что мальчик учится в школе-интернате, очень коммуникабельный и любознательный, легко контактирует с людьми, может запросто сесть к любому в автомобиль и попросить покатать его.
К поискам подключились местная пресса, которая распространяла информацию, и черниговцы, которые едва не каждый час звонили в полицию и сообщали, что они видели похожего по описанию мальчика. Впрочем, как оказалось, все это время он находился в одной местности.
В полдень 30 августа наряд роты полиции особого назначения в составе капитана полиции Владимира Пустовойта и старшего сержанта полиции Артема Вовка обследовали заброшенную территорию бывшего черниговского высшего авиационного училища, как вдруг к ним из зарослей вышел мальчик. На вопрос полицейских, как его зовут, он ответил: "Данил".
На место обнаружения ребенка сразу же прибыли полицейские сектора ювенальной превенции ГУНП, а также мама и бабушка мальчика, которые забрали его домой.
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Дитина розумово відстала.
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