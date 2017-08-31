 Полиция во Львове раскрыла схему получения взяток при оформлении и выдаче биометрических загранпаспортов. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики НПУ, главный специалист одного из районных отделений Главного управления Государственной миграционной службы во Львовской области наладил схему систематического получения неправомерных выгод за содействие в ускорении выдачи биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу.
"Главный специалист был задержан "на горячем" при получении очередной взятки в размере 9 тысяч гривен. В дальнейшем часть указанной суммы он должен был передать руководителю своего районного отделения", - рассказали в Департаменте защиты экономики.
В полиции также подчеркнули, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.
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Я записавсяя онлайн, за 2 тижні прийшов і оформив паспорт. Потім ще й жінку записав і вона собі зробила.
Правда записався не з першого разу. Вікно відкривається у 0,00 і треба встигнути, бо лізуть усі. Але десь з 3-4 спроби вдалося. Так, це певні незручності, але вони не коштують 9000 гривень!
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