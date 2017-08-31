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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4425) загранпаспорт (143) Львов (3672) Нацполиция (8539) биометрические паспорта (190)

 Полиция во Львове раскрыла схему получения взяток при оформлении и выдаче биометрических загранпаспортов. ФОТОрепортаж

Во Львове сотрудники областного управления защиты экономики Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры раскрыли схему систематического получения взяток при оформлении и выдаче биометрических загранпаспортов.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики НПУ, главный специалист одного из районных отделений Главного управления Государственной миграционной службы во Львовской области наладил схему систематического получения неправомерных выгод за содействие в ускорении выдачи биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу.

"Главный специалист был задержан "на горячем" при получении очередной взятки в размере 9 тысяч гривен. В дальнейшем часть указанной суммы он должен был передать руководителю своего районного отделения", - рассказали в Департаменте защиты экономики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каждый день оформляется 22 тысячи биометрических паспортов, - Госмиграция

Полиция во Львове раскрыла схему получения взяток при оформлении и выдаче биометрических загранпаспортов 01Полиция во Львове раскрыла схему получения взяток при оформлении и выдаче биометрических загранпаспортов 02Полиция во Львове раскрыла схему получения взяток при оформлении и выдаче биометрических загранпаспортов 03

В полиции также подчеркнули, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.
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А во всех остальных городах, где происходит тоже самое, не раскрыли... Странно, ведь схема то одна?
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Нас врятує лише електронна черга під наглядом "гестапівця". Одна електронна реєстрація у чергу для усіх, друга - за додаткові гроші (через банк) для потенційних хабародавців (тих кому пече мати терміново з різних мотивів).
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Шо за народ ,какую им реформу не проведи результат тот же,одни дают,другие берут
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Реформа потрібна в головах, а для цього потрібне не одне десятиріччя.
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ДА ВОКРУГ КАЖДОГО ЦЕНТРА ТАКОЕ ГОВНО , БЕРУТ В ЛУПУ ВСЕ КТО РАБОТАЮТ В ЭТИХ ЦЕНТРАХ ПРАВДА НИ ХРЕНА НЕ ДЕЛАЮТ ТОЛЬКО ДОКУМЕНТЫ ОФОРМЛЯЮТ БЕЗ ОЧЕРЕДИ А ЖДАТЬ ПАСПОРТ ПРИХОДИТСЯ ПО ДВА МЕСЯЦА
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В паспортных столах специально создают такие условия, чтоб обычным способом было невозможно получить паспорт. В Краматорском отделе миграционной службы очередь больше 200 чел, а принимают по 10-12 чел в день. И в этом же здании на 1 этаже есть частная контора, которая принимает документы без очереди, но уже не по гос. цене.
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получал в Нидерландах вид на жительство. Позвонили, назначили время и дату приема. Один раз приехал, сняли пальцы, сфоткали (четко по времени). Через 3 недели документы пришли по почте. Всё!
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уточнение: по почте пришло уведомление, что нужно забрать в службе документы (забыл, давно это было)
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Политические Бандиты начали жрать друг друга,причем жирные пауки сговорились и "мочат" тех кто помельче.Вот мусорная эпопея против паучка "Самоспасателя",уже прогрызли плешь у народа,теперь оказывается только ао Львове у нас берут взятки,воистину Обитель Зла..
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Йди ти до садового(нах) просто у Львові хтось написав заяву, а не бля проти самопомочі
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Ишак ты тупой а мусорный скандал тоже против тебя а не Садового ???????Иди в школу шпана!
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Можливо мені ніхто не повірить, але я в травні, в райцентрі, без всякої черги подав на біометричний паспорт, і рівно через місяць його отримав, теж без черги, заплативши 660грн. 100 грн. екстра, тому що залишився старий закордонний паспорт з діючою візою.
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Паспортні столи завжди як тільки є ажіотаж беруть бабки, но 9000 то напевно за групу чи з фірми, бо інакше то піздец.
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Мудаки!
Я записавсяя онлайн, за 2 тижні прийшов і оформив паспорт. Потім ще й жінку записав і вона собі зробила.
Правда записався не з першого разу. Вікно відкривається у 0,00 і треба встигнути, бо лізуть усі. Але десь з 3-4 спроби вдалося. Так, це певні незручності, але вони не коштують 9000 гривень!
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Я також записався в онлайн і через місяць отримав поспорт ! Київ .
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Такое "мучительное" получение паспорта наводит на мысль-- билет заграницу надо брать в один конец. Достали пустые обещания реформ, везде взятки и беспредел. Значит власти это выгодно и никто бороться с этим не собирается.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция во Львове раскрыла схему получения взяток при оформлении и выдаче биометрических загранпаспортов. ФОТОрепортаж
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