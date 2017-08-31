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 Политика Украины
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Все про:покушение (720) Порошенко (13666) расследование (2313) СБУ (14813)

 СБУ расследует два дела по фактам возможного покушения на Порошенко. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины расследует 2 уголовных производства по фактам возможного покушения на жизнь Президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

Согласно ответу, по состоянию на 29 августа в производстве СБУ находятся 2 производства по статье 112 Уголовного кодекса по факту возможного посягательства на жизнь главы государства.

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Обстоятельства дел не сообщаются.

СБУ расследует два дела по фактам возможного покушения на Порошенко 01

Ранее сообщалось, что СБУ разыскивает неизвестного, сообщившего о покушении на Порошенко.
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в шыкаладный цех стрыляли люди без признаков одежды?
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я уже начал сомневаться в нашем родимом ФСБУ. даже в порошокина из тепловизора стреляли, а в пэтю барыженко ни-ни.
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ничего не надо расследовать, наоборот -поощрять
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пост закончился надо парасятам быть осторожными могут пустить на колбасу...
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блин загорелый!
а по возможному поносу "скорую" не вызывали?
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а вот сейчас гойсман и палубий обиделись !
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Та ты шо! Кто то портретом подтерся? Или точку на лбу нарисовал?
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Ага, на каждого импотентного президента должно быть совершено покушение.
Вот на Овоща яйцом покушались, а на этого чем???? Портретом??? Или народ перестал покупать конфетки и тортики???
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разочарован, думал сюда зайду а тут и сайт уже висит от доброжелателей, а нет...всего каких то 15 жалких коментариев
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Никак одно организовывал Саакашвили,а второе Юля.
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Та, це вони лякають Поцю, щоб більше повноважень і грошей дав. Таке було і при Євнуховичу. Того теж залякували з метою власної наживи.
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Хатели сделать из свина ПеПо шашлик ?
Череда фейковых покушений, от Шокина с Геращенкой, до "отравления Кононенка ртутью" должны нас расжалобить ?
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DoS атака на петросайт тоже считается покушением и зрадой.
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Хватит вам,пркацапленая и кацапская быдлота ,гнать на Прездента. Он ездит везде, и в Донбасс и во Львов и не боится за свою жизнь, в отличие от вас,хуйлоебов диванных...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСБУ расследует два дела по фактам возможного покушения на Порошенко. ДОКУМЕНТ
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