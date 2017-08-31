 СБУ расследует два дела по фактам возможного покушения на Порошенко. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.
Согласно ответу, по состоянию на 29 августа в производстве СБУ находятся 2 производства по статье 112 Уголовного кодекса по факту возможного посягательства на жизнь главы государства.
Обстоятельства дел не сообщаются.
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а по возможному поносу "скорую" не вызывали?
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Вот на Овоща яйцом покушались, а на этого чем???? Портретом??? Или народ перестал покупать конфетки и тортики???
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Череда фейковых покушений, от Шокина с Геращенкой, до "отравления Кононенка ртутью" должны нас расжалобить ?
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