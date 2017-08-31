 Нацгвардейцы Киевского гарнизона будут принимать присягу на площади возле ВР, где в 2015 году погибли четверо бойцов, - Аваков. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает пресс-служба МВД.
"Сегодня мы чествуем наших героев. Но я хочу обратиться к человечности каждого гражданина этой страны. Страны, которая воюет на два фронта. Один фронт на Востоке с врагом, который не прячется, а другой фронт здесь внутри страны - с пятой колонной. Я не знаю никакой политической целесообразности, чтобы наши ребята, с целью обеспечения политических интересов, несли свои жизни на алтарь", - сказал Аваков.
Министр внутренних дел подчеркнул, что в тот день были ранены 120 человек, а погибло четверо. Ранения были у военных и гражданских людей, но больше всего пострадали гвардейцы.
"Эти молодые ребята пришли под стены Верховной Рады защищать демократию, Верховную Раду. Но погибли в самом центре Киева. За тысячу километров от фронта. Я хочу, чтобы каждый политик, который организует такие мероприятия, нес не только политическую ответственность, но и человеческую. Перед каждым из нас, перед родителями, перед гвардейцами", - отметил министр.
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Арсен Аваков отметил, что отныне все нацгвардейцы Киевского гарнизона будут принимать присягу на верность украинскому народу перед стенами Верховной Рады, где ребята выполнили свой долг.
Напомним, 31 августа 2015 под Верховной Радой молодежи нацгвардийци сдерживали обезумевших противников изменений в Конституцию по децентрализации власти.
Тогда в их ряды прилетела граната. От осколочных ранений скончались четверо бойцов (Богдан Дацюк, Игорь Дебрин, Александр Костина, Дмитрий Сластников), самому старшему было всего 25 лет. Еще 141 боец был госпитализирован с легкими и средними ранениями.
Фото: пресс-служба МВД
Спустя год Рада приняла постановление об увековечивании памяти бойцов Нацгвардии, которые погибли 31 августа 2015 года у стен парламента, которым, в частности, было предусмотрено создание памятной доски с именами погибших.
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бойчинам проникнуться и никогда не забывать.
никогда...
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колонке с водой иди поклонись в томске.
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просто пздц ...влада то є найзапекліші українофоби ......
ніде в світі такого абсурду немає
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зачем ...........?
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сразу что-то напомнило (в пионеры под памятником дедушке ленину)
простите, ничего личного!
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Пусть лучше расскажет об ответственности президента и парламента, которые подтолкнули людей на это.
Своим решением Аваков противопоставляет Нацгвардию народу, мол смотрите, народ ваш враг и вы должны оборонять власть от народа.
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Да чё уж там. Лучше сразу в туалетах охраняемых зданий. Ну чтобы знали, как их будут использовать.
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ЧИ НЕ ТАК ,ГОСПОДА Алєні ?
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Чим ти гордишся? Тим що зіткнулися українці з обох сторін. Одні захищали Верховну Раду - правильний і гідний вчинок, службовий обов'язок; а з іншого боку боку українець-патріот не дав цій шоблі прийняти закон за яким визнавалась би лугандонія з різними статусами та правами, тобто частинка території диктували б всій Україні чи вступати в НАТО чи ні , чи йти в Євросоюз, які закони приймати, тобто він відвернув ЗРАДУ УКРАЇНИ, те що вся Революція Гідності, всі смерті на майдані та під час війни були МАРНИМИ. Оце одвічна трагедія українського народу.
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лучше про убийство
Александра Музычко бы вспомнили, шакалы рошеновские
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Источник: https://censor.net.ua/p453512
Я что-то не понял, статью на ЦН писал кто, сам Авакян? С чего тут развели писанину про каких-то обезумевших? Обезумели те кто протаскивает законы про особый статус Донбасса по минскому договорняку.
И насчет гранаты, не сам ли Авакян организовал этот бросок, уж больно быстро он сразу Свободу обвинил?
Ну не нравиться мне "Свобода", но тут явно мусорская провокация, ведь "обезумевший" Тягнибок был с семьей.
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