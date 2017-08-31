 В Польше товарный поезд столкнулся с пассажирским: ранены 28 человек, среди них 15 детей. ФОТО

На севере Польши на железнодорожной станции Сментово пассажирский поезд, следовавший по маршруту Гдыня Главная-Бельско Бяла/Закопане, около 22:00 30 августа столкнулся с товарным поездом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 . Об этом сообщил пресс-секретарь польских железных дорог Мирослав Семенец, передает RMF24 "Мы не знаем, по каким причинам на станции Сментово товарный поезд проигнорировал сигнал запрета выезда с боковой колеи и выехал на главную колею. Это повлекло столкновение с поездом "Погорія" (Гдыня Главная-Бельско Бяла/Закопане), который двигался согласно правилам", - сообщил Семенец.

В результате столкновения с рельсов сошли локомотив и семь из 11 вагонов пассажирского поезда. Ранения получили 28 человек, в том числе 15 детей. Всего в поезде путешествовали около 200 человек.Причины аварии расследует специальная комиссия.