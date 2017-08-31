 В Польше товарный поезд столкнулся с пассажирским: ранены 28 человек, среди них 15 детей. ФОТО

На севере Польши на железнодорожной станции Сментово пассажирский поезд, следовавший по маршруту Гдыня Главная-Бельско Бяла/Закопане, около 22:00 30 августа столкнулся с товарным поездом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом сообщил пресс-секретарь польских железных дорог Мирослав Семенец, передает RMF24.
"Мы не знаем, по каким причинам на станции Сментово товарный поезд проигнорировал сигнал запрета выезда с боковой колеи и выехал на главную колею. Это повлекло столкновение с поездом "Погорія" (Гдыня Главная-Бельско Бяла/Закопане), который двигался согласно правилам", - сообщил Семенец.
В результате столкновения с рельсов сошли локомотив и семь из 11 вагонов пассажирского поезда. Ранения получили 28 человек, в том числе 15 детей. Всего в поезде путешествовали около 200 человек.
Причины аварии расследует специальная комиссия.
1377 6
"Все! Приплыли!", - в Запорожье судно с тысячами тонн щебня получило пробоины и село на мель. ВИДЕО(37)
Селевой поток смыл 15 автомобилей в оккупированном Крыму. ФОТО(164)
"Укрзализныця" возвращает деньги пассажирам, ехавшим стоя из Одессы в Киев(37)
Невменяемый водитель внедорожника сносил столбы под Киевом и чуть не убил женщину с младенцем. ВИДЕО(149)
Генсек НАТО Столтенберг потрапив у ДТП у Варшаві. ФОТО(0)
"К поезду не прицепили четыре вагона!": Пассажиры Интерсити "Одесса-Киев" вынуждены были ехать стоя. ФОТОрепортаж(235)
"Укрзализныця": 62% пассажирских вагонов не оборудованы кондиционерами(64)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить