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 Происшествия, За рубежом
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Все про:авария (1170) поезд (685) Польша (4046)

 В Польше товарный поезд столкнулся с пассажирским: ранены 28 человек, среди них 15 детей. ФОТО

С рельсов сошли локомотив и семь вагонов.

На севере Польши на железнодорожной станции Сментово пассажирский поезд, следовавший по маршруту Гдыня Главная-Бельско Бяла/Закопане, около 22:00 30 августа столкнулся с товарным поездом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом сообщил пресс-секретарь польских железных дорог Мирослав Семенец, передает RMF24.

"Мы не знаем, по каким причинам на станции Сментово товарный поезд проигнорировал сигнал запрета выезда с боковой колеи и выехал на главную колею. Это повлекло столкновение с поездом "Погорія" (Гдыня Главная-Бельско Бяла/Закопане), который двигался согласно правилам", - сообщил Семенец.

В Польше товарный поезд столкнулся с пассажирским: ранены 28 человек, среди них 15 детей 01

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В результате столкновения с рельсов сошли локомотив и семь из 11 вагонов пассажирского поезда. Ранения получили 28 человек, в том числе 15 детей. Всего в поезде путешествовали около 200 человек.

Причины аварии расследует специальная комиссия.
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Должна быть какая-то автоматика , чтоб защитить от человеческого фактора .
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К сожалению, нет такой автоматики, которая бы полностью исключила человеческий фактор. Автоматику создают и обслуживают тоже люди.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Польше товарный поезд столкнулся с пассажирским: ранены 28 человек, среди них 15 детей. ФОТО
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