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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Ночное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: таксист насмерть сбил мотоциклиста. ФОТОрепортаж

В Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП, в результате которой погиб мотоциклист. ВНИМАНИЕ!!! Присутствуют шокирующие фото. Детям, беременным женщинам и лицам с неустойчивой психикой смотреть КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Еспресо".

По данным издания, мотоциклист двигался из Киева в направлении города Обухов, как вдруг со второстепенной дороги выехал таксист на Chevrolet Aveo. Выполняя поворот налево - в направлении центра города, он перегородил дорогу байкеру.

Ночное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: таксист насмерть сбил мотоциклиста 01

После столкновения мотоцикл остался лежать на асфальте, а легковушка продолжила движение, пересекла дорогу и вылетела в кювет. В результате ДТП 38-летний байкер получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда врачей скорой.

Ночное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: таксист насмерть сбил мотоциклиста 02

43-летний водитель Шевроле получил резаные раны головы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также ушибы. Его госпитализировали в больницу. Пассажир такси серьезно не пострадала.

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Ночное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: таксист насмерть сбил мотоциклиста 03

По неподтвержденным официально данным, в этом ДТП погиб работник полиции охраны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью под Киевом насмерть разбился мотоциклист. ФОТОрепортаж

Ночное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: таксист насмерть сбил мотоциклиста 04

На месте работали полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии.

Ночное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: таксист насмерть сбил мотоциклиста 04

Ночное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: таксист насмерть сбил мотоциклиста 06

Ночное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: таксист насмерть сбил мотоциклиста 07

Ночное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: таксист насмерть сбил мотоциклиста 08

Ночное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: таксист насмерть сбил мотоциклиста 09

Ночное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: таксист насмерть сбил мотоциклиста 10

Ночное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: таксист насмерть сбил мотоциклиста 11


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Нема кінця безглуздим смертям на дорогах...
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Раньше была поговорка "Купил "Яву" копай яму"... сегодня эта категория участников дорожного движения имея мощные мотоциклы гоняют по городу более 100 км и выжить при такой скорости не реально.
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в Уркаине даже если ездишь осторожно на любом виде транспорта, все равно многочисленные падлы выезжают тебе поперек дороги. Время такое смутное.
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Вам не соромно так спотворювати назву своєї країни?
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и не говори, негде 160-200 км/час разогнаться, везде эти машины ездят
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ну да...
бедолагу таксиста некому взять на поруки
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С лужей крови. Мой тесть от вида шприца в обморок падает.
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Просто вид красной лужи да еще и на фото а не вживую может вызвать неподдельный шок и ступор??
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самая мелкая ниндзя идет от 250 кубиков. и максимум у нее естественно далеко не такой впечатляющий.
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когда рулит обезьяна. Так каждый дтп по пьяни, убийства, похищения, стрельба. И все это уже творится средь бела дня.
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охранник таксиста за рулем был, и таксист улетит за границу? или шлюхрич возьмет на поруки? или все же в этом случае восторжествует украинское "правосудие"? ублюдок тука помнится там усирался на тему равенства и ровности всех перед законом...
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Хрустик видать низко летел и таксист из-за этого неправильно рассчитал расстояние до приближающегося обьекта. А може вообще хруст без фар ехал - трасса то освещенная
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: таксист насмерть сбил мотоциклиста. ФОТОрепортаж
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