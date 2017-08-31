 Ночное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: таксист насмерть сбил мотоциклиста. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Еспресо".
По данным издания, мотоциклист двигался из Киева в направлении города Обухов, как вдруг со второстепенной дороги выехал таксист на Chevrolet Aveo. Выполняя поворот налево - в направлении центра города, он перегородил дорогу байкеру.
После столкновения мотоцикл остался лежать на асфальте, а легковушка продолжила движение, пересекла дорогу и вылетела в кювет. В результате ДТП 38-летний байкер получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда врачей скорой.
43-летний водитель Шевроле получил резаные раны головы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также ушибы. Его госпитализировали в больницу. Пассажир такси серьезно не пострадала.
По неподтвержденным официально данным, в этом ДТП погиб работник полиции охраны.
На месте работали полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии.
4449 23
Материалы по теме: ДТП
Сыну Шуфрича объявлено о подозрении и объявлена мера пресечения в виде домашнего ареста, - прокуратура(36)
Автомобиль патрульной полиции сбил 7-летнего ребенка-велосипедиста, внезапно выехавшего на проезжую часть в Белой Церкви(69)
Правоохранители проводят следственные действия с Шуфричем-младшим, который сбил пешехода, - полиция(34)
Два человека пострадали в результате столкновения военного "Урала" и маршрутки в Славянске, - пресс-центр штаба АТО(21)
Самые зрелищные аварии с тяжеловесной техникой. ВИДЕО(0)
Сбитый Шуфричем-младшим пешеход в реанимации в тяжелом состоянии без сознания(199)
Один человек погиб и более десяти пострадали в результате ДТП с участием маршрутных такси в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
бедолагу таксиста некому взять на поруки
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить