 Батальон ВДВ проходит на Львовщине интенсивную подготовку по стандартам НАТО. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
По словам военнослужащих, все занятия непосредственно организуют и проводят украинские инструкторы, которые были подготовлены при участии специалистов из США, Великобритании, Канады и Литвы. Иностранные партнеры на данный момент являются наблюдателями и советниками инструкторского коллектива.
"За время проведения АТО это наша первая возможность провести подготовку батальона в полном составе. Есть хорошая возможность сделать это в комплексе: начиная от индивидуальной подготовки военнослужащих и завершая боевым слаживанием батальона в целом. Среди военнослужащих батальона около 70 процентов являются ветеранами боевых действий", - отметил заместитель командира батальона ВДВ майор Александр Бордюг.
Десантники отмечают, что сотрудничество с иностранными партнерами является двусторонней, идет активный обмен практическим опытом.
Вскоре военнослужащие батальона ВДВ примут участие в международных учениях "Репид Трайдент-2017", которые состоятся на Львовщине в сентябре этого года.
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