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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Батальон ВДВ проходит на Львовщине интенсивную подготовку по стандартам НАТО. ФОТОрепортаж

Во Львовской области в Международном центре миротворчества и безопасности личный состав батальона одной из десантно-штурмовых бригад ВДВ проходит 55 дневный курс подготовки по стандартам НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

По словам военнослужащих, все занятия непосредственно организуют и проводят украинские инструкторы, которые были подготовлены при участии специалистов из США, Великобритании, Канады и Литвы. Иностранные партнеры на данный момент являются наблюдателями и советниками инструкторского коллектива.

Батальон ВДВ проходит на Львовщине интенсивную подготовку по стандартам НАТО 01
Батальон ВДВ проходит на Львовщине интенсивную подготовку по стандартам НАТО 02

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Батальон ВДВ проходит на Львовщине интенсивную подготовку по стандартам НАТО 03
Батальон ВДВ проходит на Львовщине интенсивную подготовку по стандартам НАТО 04

"За время проведения АТО это наша первая возможность провести подготовку батальона в полном составе. Есть хорошая возможность сделать это в комплексе: начиная от индивидуальной подготовки военнослужащих и завершая боевым слаживанием батальона в целом. Среди военнослужащих батальона около 70 процентов являются ветеранами боевых действий", - отметил заместитель командира батальона ВДВ майор Александр Бордюг.

Батальон ВДВ проходит на Львовщине интенсивную подготовку по стандартам НАТО 05
Батальон ВДВ проходит на Львовщине интенсивную подготовку по стандартам НАТО 06

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Батальон ВДВ проходит на Львовщине интенсивную подготовку по стандартам НАТО 07
Батальон ВДВ проходит на Львовщине интенсивную подготовку по стандартам НАТО 08

Десантники отмечают, что сотрудничество с иностранными партнерами является двусторонней, идет активный обмен практическим опытом.

Вскоре военнослужащие батальона ВДВ примут участие в международных учениях "Репид Трайдент-2017", которые состоятся на Львовщине в сентябре этого года.

Батальон ВДВ проходит на Львовщине интенсивную подготовку по стандартам НАТО 09
Батальон ВДВ проходит на Львовщине интенсивную подготовку по стандартам НАТО 10

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Батальон ВДВ проходит на Львовщине интенсивную подготовку по стандартам НАТО 11
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зато побухать стандарты нато не предусматривают
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ясно що ні. стандарти нато - це культурне спілкування за рюмочкою коньяку.

пабухать - це по лінії швайнесобакен
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В качестве живых мишеней нужно взять ватанов... так... для более реальной картины))))

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поймите меня правильно. Это какой то цирк. Первое фото, меня убило. Карта. Это ребенок рисовал?
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може тобі ще ключ від квартири де гроші лежать(с)
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и еще, прости, ты, дебил, Украина в НАТО? Вроде, нет. На каком основании, войска Украины, тренируются, на основе, стратегии НАТО?? нюансы, я опущу.
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ВДВ это тылы противника все должно там пылать и гореть а потом тишина и свинорылые особи лежат штабелями вот и все...
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кого эт сраные спецы обучают ??? США это позор спецназа. вспоминим хотя бы Красные Крылья в Афгане ...обосрались... Сомали....обосрались. им до нашего Иловайска и Дебальцево еще учиться и учиться.
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за что в спам ??? европа это свобода слова. аааа.... точно Юнкер сказал-пидоры модераторы исполнили. твари
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБатальон ВДВ проходит на Львовщине интенсивную подготовку по стандартам НАТО. ФОТОрепортаж
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