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Все про:налоговая (849) СБУ (14809) Сумы (649)

 Сотрудник налоговой задержан за попытку продать конфиденциальную базу данных за 26 тысяч, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Сумах старшего государственного налогового инспектора при попытке продажи ведомственной конфиденциальной базы данных.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что злоумышленник согласился продать местному жителю за двадцать шесть тысяч гривен конфиденциальную информацию из баз данных государственной налоговой Сум.

Покупателя "интересовала" информация о хозяйственной деятельности предприятий областного центра, которые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками. Также оперативниками задокументировано два факта продажи злоумышленником патронов к автоматическому оружию калибра 7, 62 мм.

Правоохранители задержали инспектора, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в центре Сум во время передачи денег.

У него изъяли флэш-носитель с конфиденциальной информацией с базами данных в отношении предпринимателей, которая принадлежит органам Государственной фискальной службы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении, а также устанавливается круг лиц, причастных к незаконному обращению с боевыми патронами. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Юрист сумской горбольницы задержан за вымогание 8 тыс. грн у участника АТО за оформление инвалидности. ФОТО

Сотрудник налоговой задержан за попытку продать конфиденциальную базу данных за 26 тысяч, - СБУ 01

Сотрудник налоговой задержан за попытку продать конфиденциальную базу данных за 26 тысяч, - СБУ 02


Сотрудник налоговой задержан за попытку продать конфиденциальную базу данных за 26 тысяч, - СБУ 03

Сотрудник налоговой задержан за попытку продать конфиденциальную базу данных за 26 тысяч, - СБУ 04

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А ДАВАЙТЕ НАЛОГОВИКАМ В 2 РАЗА ЗАРПЛАТУ ПОДНИМЕМ! Поможет? Прокурором вон (по Луценко) вроде помогает!
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не в два а в три раза нужно поднимать. Иначе они уйдут на дабмас в околчение.
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Никто ничего не боится. Воруют и хапают кто где сможет.
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в китае за взятки смертная казнь,а уровень коррупции почти как в рашке. тут надо правильный подход, а не страшилки. эти хапуги под смертную казнь будут своих подчиненных подставлять, а сами брать как брали(((.
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около штуки баксов...а своего начальника. вообще бы, бесплатно завалил бы? Рехформы в силе.
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Слил бі личную информацию людей Как теперь налоговым козлам доверять?
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може не по темі.... а я вважаю що по темі. Саакашвілі - чому Ми з вами дали його вигнать.
дивимся -думаємо..... я просто вам довів інформацію.

https://www.facebook.com/diktaturaru/videos/1623750450970798/
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дали выгнать потому, что на мишико грех висит - беглый оберполицмейстер чурчхелла - очьень важьно.
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не знаю...... я просто за Саакашвілі. це моя остання надія.
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а чего на него надеяться? он ничем не лучше шыкаладного глаза, который его же в Украину и притащил.
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ну якщо не краще -виїду з країни. життя одне......хватить з мене прєзідєнтов.
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я думав він боєць і навіть агітував всіх знайомих що за нього треба голосувати. тепер бачу що він звичайний пиз...дун і не більше. і як тимощенко скавулить, що не дали працювати. бля.
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ну голосуйте за чесну людину і не брехуна по вашим словам- за порошенка(АТО буде тривати декілька годин ) це ваше право.
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***
Договорились, добалакались
І досварились - аж гримить!
Україно! Чи ти була колись
Незалежною, хоч на мить?
Від кайданів, що волю сковують?
Від копит, що у душу б'ють?
Від чужих, що тебе скуповують? І своїх, що тебе продають???

Ліна Костенко

***
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гарно пише як та матіос машка. тільки виявилось що її братан така не прихована хапуга. ппплляя, систему треба змінювати.
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Садить, а лучше расстреливать. Проблема Украины в абсолютной безответственности. Неправовое государство. Можно нарушать закон и ничего не будет. И это сверху до самого низу. И все дружно этого желают, когда это касается их. Создается впечатление, а то и уверенность, что украинское общество подобно обществу цыган, и функционирует по тем же принципам. И спасти это общество от коррупции может только Сталин, массовыми расстрелами. Это очень прискорбно. И это конечно не выход. Украинское общество будет жить в безправье и коррупции до тех пор, пока оно само не достигнет иного понимания, иного уровня цивилизации.
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зато мы делаем конфеты, и Днепр хоть не Енисей; Но даже в области кредитов, мы впереди планеты всей!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудник налоговой задержан за попытку продать конфиденциальную базу данных за 26 тысяч, - СБУ. ФОТОрепортаж
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