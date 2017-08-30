 Сотрудник налоговой задержан за попытку продать конфиденциальную базу данных за 26 тысяч, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что злоумышленник согласился продать местному жителю за двадцать шесть тысяч гривен конфиденциальную информацию из баз данных государственной налоговой Сум.
Покупателя "интересовала" информация о хозяйственной деятельности предприятий областного центра, которые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками. Также оперативниками задокументировано два факта продажи злоумышленником патронов к автоматическому оружию калибра 7, 62 мм.
Правоохранители задержали инспектора, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в центре Сум во время передачи денег.
У него изъяли флэш-носитель с конфиденциальной информацией с базами данных в отношении предпринимателей, которая принадлежит органам Государственной фискальной службы.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении, а также устанавливается круг лиц, причастных к незаконному обращению с боевыми патронами. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия".
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дивимся -думаємо..... я просто вам довів інформацію.
https://www.facebook.com/diktaturaru/videos/1623750450970798/
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Договорились, добалакались
І досварились - аж гримить!
Україно! Чи ти була колись
Незалежною, хоч на мить?
Від кайданів, що волю сковують?
Від копит, що у душу б'ють?
Від чужих, що тебе скуповують? І своїх, що тебе продають???
Ліна Костенко
***
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