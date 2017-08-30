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 Политика Украины
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 Порошенко на встрече с делегацией Конгресса США призвал увеличить программы поддержки Украины, связанные с безопасностью. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Конгресса США во главе с Председателем Подкомитета по вопросам внешнеполитической деятельности, иностранных операций и связанных программ Комитета по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Гарольдом Роджерсом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко выразил благодарность за ведущую роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, он отметил содействие представителей Комитета по вопросам ассигнований в вопросе выделения средств на программы поддержки Украины в проекте бюджета США на 2018 год.

Порошенко на встрече с делегацией Конгресса США призвал увеличить программы поддержки Украины, связанные с безопасностью 01

Президент также призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы безопасности помощи Украине, включая предоставление вооружений оборонного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это решительный сигнал солидарной поддержки Украины, - Порошенко об ужесточении Сенатом США санкций против РФ

Члены Конгресса заверили, что будут продолжать политически и финансово поддерживать Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также реформаторские усилия украинской власти.

Президент Украины также выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Читайте: Конгресс США обязал администрацию Трампа предварительно сообщать о возможном сотрудничестве с РФ по кибербезопасности

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ПОМОЩЬ УКРАИНЕ И ПОМОЩЬ БАРЫГЕ ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ , ЕСЛИ ЧТО ТО ОТДАВАТЬ ПОТОМ ДОЛЖЕН БАРЫГА А НЕ НАШИ ДЕТИ
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Бахвалься, но мечи бисер перед свиньями!
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Міжнародний інвестиційний банк (банк порошенка) за підсумками січня-березня 2017 року отримав 26,818 млн гривень чистого прибутку, що в 2,9 разу більше, ніж за аналогічний період 2016 року..

От ніяк не можу зрозуміти, такий "ефективний реформатор", а гроші просить в США, МВФ, Європейського Союзу.
Чому так? Може шоколадники знають відповідь?
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Когда это он провел? Он же сегодня школу открывает. Во пашет, как вол)
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мальчик просит денег на конфеты. Дяди говорят, что плохо себя вел. И много не дадим.
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Расслабся, Не волнуйся :D

Будет американское правительство гудет в паровозные дудки как рыжый Ахметка, когда Запорожская НР будет "национализировать" собственность ариканского народа, или пошлет мрпехов ?

Около 400 млн долл. планируют инвестировать США в проекты ветровой энергетики в Украине


КИЕВ. 30 августа. УНН. ОРІС планирует инвестировать 400 млн долл. в строительство ветровых электростанций в Запорожье. Об этом заявил президент OPIC (Корпорации зарубежных частных инвестиций США) Рэй Вошберн во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройманом, передает корреспондент УНН.
"Еще одна сделка заключается сейчас ... Это ветровые электростанции в Запорожье", - сказал Вошберн.
По его словам, смета проекта - 400 млн долл.
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Алле, зрадофилы, тут зрады на полмиллиарда баксов, а вы молчите !!!
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І це встиг сьогодні- нормального менеджера я Україні обрав!
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Ой Сашко, Сашко... тебе уже не виправити... Надіюсь, що це ти говориш щиро, а не за винагороду...
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І мої 55 мене легше вбити, ніж щось у мені змінити. А винагороду я маю можливість десятку тролів платити- та воно мені і дарма не треба.
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то тебе уже 55?))) Странно я думал що ты прыщавое уёбище которое просто в силу возраста не знает что в Украине добывают урановую руду, а вон оно как получается))) То ты с какой волости казачёк?)))
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Шура за эти слова скоро могут и фейс начистить , тебя за язык никто не тянул..... .."..нормального менеджера я Україні обрав!"
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Я скажу вам по секрету
Очень денежки люблю,
Ничего прекрасней нету -
Чем копить их по рублю.

Дай, денег дай!
Дай, дай, дай, дай, дай, дай!
Дай, дай, денег дай!
Дай, дай, дай, дай, дай, дай!
Дай, дай, денег дай!
Дай, дай, дай, дай, денег дай!
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Скавчать ольгінці, а украинский караван идет
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ОРІС планирует инвестировать 400 млн долл. в строительство ветровых электростанций в Запорожье. Об этом заявил президент OPIC (Корпорации зарубежных частных инвестиций США) Рэй Вошберн во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройманом, передает корреспондент УНН.
"Еще одна сделка заключается сейчас ... Это ветровые электростанции в Запорожье", - сказал Вошберн.
По его словам, смета проекта - 400 млн долл.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко на встрече с делегацией Конгресса США призвал увеличить программы поддержки Украины, связанные с безопасностью. ФОТО
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