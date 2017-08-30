 Порошенко на встрече с делегацией Конгресса США призвал увеличить программы поддержки Украины, связанные с безопасностью. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Порошенко выразил благодарность за ведущую роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, он отметил содействие представителей Комитета по вопросам ассигнований в вопросе выделения средств на программы поддержки Украины в проекте бюджета США на 2018 год.
Президент также призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы безопасности помощи Украине, включая предоставление вооружений оборонного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих.
Члены Конгресса заверили, что будут продолжать политически и финансово поддерживать Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также реформаторские усилия украинской власти.
Президент Украины также выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
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От ніяк не можу зрозуміти, такий "ефективний реформатор", а гроші просить в США, МВФ, Європейського Союзу.
Чому так? Може шоколадники знають відповідь?
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Будет американское правительство гудет в паровозные дудки как рыжый Ахметка, когда Запорожская НР будет "национализировать" собственность ариканского народа, или пошлет мрпехов ?
Около 400 млн долл. планируют инвестировать США в проекты ветровой энергетики в Украине
КИЕВ. 30 августа. УНН. ОРІС планирует инвестировать 400 млн долл. в строительство ветровых электростанций в Запорожье. Об этом заявил президент OPIC (Корпорации зарубежных частных инвестиций США) Рэй Вошберн во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройманом, передает корреспондент УНН.
"Еще одна сделка заключается сейчас ... Это ветровые электростанции в Запорожье", - сказал Вошберн.
По его словам, смета проекта - 400 млн долл.
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Очень денежки люблю,
Ничего прекрасней нету -
Чем копить их по рублю.
Дай, денег дай!
Дай, дай, дай, дай, дай, дай!
Дай, дай, денег дай!
Дай, дай, дай, дай, дай, дай!
Дай, дай, денег дай!
Дай, дай, дай, дай, денег дай!
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"Еще одна сделка заключается сейчас ... Это ветровые электростанции в Запорожье", - сказал Вошберн.
По его словам, смета проекта - 400 млн долл.
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