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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Новое боевое знамя бригады Черных Запорожцев освятили под Авдеевкой. ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 августа, в Авдеевке, состоялись торжества по случаю освящения нового боевого знамени 72-й отдельной механизированной бригады, которая в День независимости получила почетное наименование - Черные Запорожцы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Поздравить современных черных запорожцев из Польши приехали участники общественной организации "Полк Черных запорожцев". Это - потомки настоящих казаков 1-го конного полка черных запорожцев, интернированных во время освободительной борьбы в Польше и осевших там. Они прибыли на Донбасс, чтобы вручить воинам 72-й ОМБр черное знамя - реплику боевого знамени своих предков с названием их полка и его кличем - "Украина или смерть". Знамя и казацкую саблю командиру полковнику Андрею Соколову вручил сотник "Полка Черных Запорожцев" Роман Боровик.

Новое боевое знамя бригады Черных Запорожцев освятили под Авдеевкой 01
Новое боевое знамя бригады Черных Запорожцев освятили под Авдеевкой 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Турчинов: Вопрос обеспечения военнослужащих - это вопрос национальной безопасности страны. ФОТОрепортаж

Новое боевое знамя бригады Черных Запорожцев освятили под Авдеевкой 03
Новое боевое знамя бригады Черных Запорожцев освятили под Авдеевкой 04
Новое боевое знамя бригады Черных Запорожцев освятили под Авдеевкой 05

Со знаменательным событием воинов поздравили заместитель руководителя АТО, командир оперативно-тактической группировки "Донецк", командир бригады, руководители Ясиноватской РГА и Авдеевской военно-гражданской администрации, а также народные депутаты Украины Ирина Геращенко, Ирина Луценко и Мария Ионова.

Новое боевое знамя бригады Черных Запорожцев освятили под Авдеевкой 06

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Новое боевое знамя бригады Черных Запорожцев освятили под Авдеевкой 07
Новое боевое знамя бригады Черных Запорожцев освятили под Авдеевкой 08
Новое боевое знамя бригады Черных Запорожцев освятили под Авдеевкой 09

Также читайте: 22 воинские части перейдут на новую систему питания по стандартам НАТО до конца года, - Минобороны

Новое боевое знамя бригады Черных Запорожцев освятили под Авдеевкой 10
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НУ че за народ? Нельзя было нормально фото нового боевого знамени выложить? Интересно же!
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Да, наши журналисты такие, требуют помощи народа, как армия, как все. Когда-то народ просто должен войти во все эти сферы и начать наконец то делать нормально, с мыслью о потребителе.
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народ - це і є журналісти, армія, поліція, бізнесмени, чиновники, студенти, пенсіонери і т.д.
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Даже кондиционеры не украли. Как же это не по-русски.
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Ще й нащадки справжніх козаків завітали з Польщі.
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72-га - МОЛОДЦІ! СПРАВЖНІ ВОЇНИ!
Хлопці - тримайтеся! все буде 450!
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Если не ошибаюсь, то на последнем фото внизу ирка геращенко, то тогда с этими запорожцами возникает много вопросов- на кому они будут служить?!
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Хотелось бы, но служат обычно тем кто их танцует, хотелось бы ошибиться.
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Мой знакомый,будет сегодня плакать от счастья! Ребята об этом давно мечтали,что бы у них было их знамя! В добрый путь дорогие вы наши!
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Чому цирк?!Поляки реестровое казачество восстанавливают,для подавления низовых казаков
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Цирк если бы у них погремушки висели бы на грудях, как у кизяков!
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на крысме сегодня:
1. Оккупанты превратили Крым в полноценную военную базу, где нет места мирным жителям. На оккупированном полуострове находится 23000 военных, 113 боевых самолётов, 30 танков, 106 артиллерийских систем, 120 средств противовоздушной обороны, 56 реактивных систем залпового огня, 583 боевых бронированных машин, 16 береговых ракетных комплексов, 58 боевых вертолётов, 30 боевых кораблей и 5 подводных лодок. Захваченные территории россия всегда превращала в военные концентрационные лагеря с нищим и бесправным населением https://twitter.com/CrimeaUA1/status/902823273733521408 (инфографика).
2. Предавшие Украину "офицеры" крымской "Альфы" Александр Байбутлов и Денис Ракицкий из Севастополя уничтожены ополченцами в Дагестане, куда их сослали оккупанты для проверки на лояльность режиму и проведения карательных операций против местных жителей https://censor.net.ua/photo_news/453360/predavshie_ukrainu_ofitsery_krymskoyi_alfy_unichtojeny_v_dagestane_jurnalist_foto (фото). В ФСБ, на которую работали предатели, эту информацию подтвердили. Зато не стреляют http://fresh.org.ua/novosti/136371/dva-eks-ofitsera-sbu-iz-kryma-pogibli-v-perestrelke-s-boevikami-v-dagestane_2017-08-30 . Позже появились и подробности гибели предателей, которых оккупанты посылают в самые опасные точки, заставляя кровью и жизнью отрабатывать свою похлёбку. Прочтите http://www.sobytiya.info/news/zhurnalist-podrobno-rasskazal-kak-v-dagestane-likvidirovali-krymskih-oficerov-predavshih-ukrainu
3. Путин приказал не поднимать зарплаты севастопольским учителям. Вата ругает кого угодно, но только не путина. Озвученная средняя зарплата - 27400 рублей - курам на смех. Ватники комментируют: "Ну-ну. «Сохраним лучшее, создавая новое» - Дмитрий Овсянников. Так «сохраняя», скоро не останется вообще адекватных учителей в городе. Лучшее он, блин, сохранит. Своим бездарным замам бы так платил, как ныне учителям кидают копейки на еду и проезд. Позорище", "Сволочи, а ставка у учителя 10600 рублей. А до такой средней зарплаты приходится 1.5, а то и 2 ставки работать. Ни дома, ни семьи. Зло берёт", "Севастопольским учителям не стоит ждать не только увеличения зарплаты, но и всего остального. Зато у них есть Родиков, который доведёт всё и всех до ручки. Это «молочный» брат Восканяна, умеющий уничтожать даже то, что ранее считалось недосягаемым. Демагог и начальственный угодник, он чётко разобрался в ситуации, где от него требуют всего-то молчать и чётко выполнять указания сверху" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/902586902540374017 (скрин).
4. Дерзкий бунт севастопольских предателей: ватники предлагают идти на "выборы губернатора" города, чтобы незаметно опустить в урну "бюллетень", на котором собираются "обозначить свою позицию" по недовольству своей жизнью. И вот эта трусливая челядь рассказывает, как они "отстояли свой выбор" в 2014 году?! https://twitter.com/Kosstik8/status/902767454161653761 (скрин).
5. Оккупанты уничтожают Гурзуф во всех сферах его жизни. Посёлок обрастает заборами и запретными зонами. Под угрозой закрытия находится больница, которая когда-то была одной из лучших среди поселковых, а теперь в ней острая нехватка специалистов - врачи разбегаются, оставшиеся работают на энтузиазме, больницу банкротят. Готовятся закрыть и отделение почты, как это уже произошло с детским клубом - детей лишили спортивных секций, а другое ближайшее место находится в Ялте. "Наш посёлок лишился всей социально-бытовой инфраструктуры", - жалуется предатель Игорь Барышников, возглавляющий движение "Крым наш". Пропагандоны отмечают, что "Гурзуф лучше всех иллюстрирует превращение ЮБК в причудливую резервацию для обеспеченных невыездных россиян". По ссылке большая статья с описанием катастрофы, происходящей в Гурзуфе после оккупации россией https://twitter.com/CrimeaUA1/status/902878951743385600 (скрин и ссылка).
6. Ватники Керчи шокированы тем, что на школьном собрании их заставили сдать деньги абсолютно на всё: мел, парты, линолеум, шторы, доска, окна, лампы, розетки и многое другое. Ватники, естественно, жалуются анонимно, чтоб не было последствий, и удивляются, почему на всё это не выделяют деньги из бюджета https://twitter.com/KrimRt/status/902807775490781186 (скрин).
7. "Турпоток в Крым сократился на 20%", заявили российские эксперты туриндустрии. Но даже жители Ялты - самого посещаемого города Крыма - высмеяли эти цифры, прилагая фотографии практически пустых пляжей https://twitter.com/KrimRt/status/902560079618199553 (фото).
8. Летом 2016 года оккупанты гордо отрапортовали, что отремонтировали морской причал в Судаке, который был разбит штормами в том же году. Чтобы все понимали, что здесь похозяйничала россия, вход на причал был выкрашен в три сраных всем известных цвета. А теперь посмотрите, что означает ремонт по-российски. Местные жители считают, что все деньги ушли на Крымский мост https://twitter.com/KrimRt/status/902857367922118656 (фото, видео и ссылка на статью от 2016 года).
9. Подрядчик ООО "Юг-строй", выигравший конкурс на починку 13 севастопольских дворов, выломал бордюры, снял асфальт и отчитался об окончании работ. Чинить их будет уже другой подрядчик, которого снова будут выбирать по конкурсу. Несмотря на это, "Юг-строю" доверили ремонт трёх еще пока целых дворов. Всё по российскому ГОСТу. Я слышу, как летят опилки с российского бюджета в карманы оккупантов https://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/pravitelstvo_sevastopolya_prostilo_podryadchika-_razlomavshego_10_dvorov-_i_razreshilo_ih_ne_chinit/ (фото).
10. Патриотов Украины и предателей объединяет только одно - ненависть к понаехавшим. Севастопольский ватник пожаловался на "тупых приезжих и их туповатых детей". Ватник сделал понаехавшим замечание, но в ответ услышал только скрепный мат. Прочтите https://twitter.com/KrimRt/status/902821629755101186 (скрин).
11. В Крыму в общественном транспорте появилась реклама самогонных аппаратов, которая расположена возле рекламы сети магазинов со школьной одеждой. Скрепы "русского мира" во всей красе https://twitter.com/CrimeaUA1/status/902839817800704001 (фото).
12. Путинская росгвардия оцепила место, откуда можно было наблюдать за установкой арки моста. Но это не остановило ополоумевшую вату, желающую вступить в секту свидетелей строительства моста. Ватники два дня штурмовали закрытую на тот момент территорию крепости "Керчь", сломав забор и ограждение из колючей проволоки. Вы когда-нибудь слышали, чтоб так рьяно ватники в Крыму отстаивали свою землю, свободу и права? И я не слышал. Они реально больные и жалкие людишки! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/902870590918447108 (скрин).
13. Отжатый у украинского собственника Керченский металлургический завод переводят на трёхдневку. Если вата будет против, то оккупанты обещают уволить. Зарплата, естественно, уменьшается в разы. Ни денег, ни заказов нет. Жду новость о том, что вата штурмует завод. Бугага))) https://kerch.fm/2017/08/30/na-kerchenskom-zavode-ne-mogut-obespechit-sotrudnikov-rabotoy.html
14. Крымскую дачу Януковича оккупанты отдали друзьям путина - Тимченко, Шамалову и Ролдугину. Для групповых оргий? А ведь могли снести как самострой на берегу моря, но пронесло http://munscanner.com/2017/08/krym-ih/ (фото).
15. Курт Волкер заявил, что русскоязычные жители Украины страдают исключительно на захваченных россией территориях. В ТОЧКУ! https://twitter.com/i_army_org/status/902816157224329216 (скрин).
16. Как ни странно, но рашист Илья Варламов согласен с Волкером. В своём твиттере кудрявый преступник, неоднократно нарушающий границу Украины, написал ответ ватнику: "Идите смотрите Соловьёва дальше. Украинцы с Донбасса не уходили, они там были всегда. Туда пришли наши вояки и начали войну. Если бы наши не вторглись в Донбасс, не было бы тысяч жертв и там сейчас был бы мир, как в Харькове, как в Мариуполе и т.д." https://twitter.com/CrimeaUA1/status/902852755353739264 (скрин и ссылка в комментариях).
P.S. Строящаяся в Керченском проливе ватная скрепа напоминает мне единственную рабочую извилину в голове у предателей - такая же прямая и хлипкая. Население стремительно нищает, все сферы нашей жизни ежедневно подвергаются массированному камнепаду с неба, а этим баранам ничего в жизни больше не нужно, как
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P.S. Строящаяся в Керченском проливе ватная скрепа напоминает мне единственную рабочую извилину в голове у предателей - такая же прямая и хлипкая. Население стремительно нищает, все сферы нашей жизни ежедневно подвергаются массированному камнепаду с неба, а этим баранам ничего в жизни больше не нужно, как только посмотреть на "стройку века" - бессмысленную и бессмысленную ещё раз. Бесконечно мерзко…
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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хорошее подразделение было. Одно из лучших в УНР. Участвовали, еще 1920, на стороне поляков против подразделений Котовского, после поражения Польши, были интернированы и по сути, все и сгинули, где и кто. Жаль, что УНР, не смогла успеть собрать нормальную армию, а лишь несколько боеспособных соединений, тогда были бы мы или самостоятельными и сберегли себя от ТРЕХ голодоморов.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНовое боевое знамя бригады Черных Запорожцев освятили под Авдеевкой. ФОТОрепортаж
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