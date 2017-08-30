 Турчинов: Вопрос обеспечения военнослужащих - это вопрос национальной безопасности страны. ФОТОрепортаж

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время церемонии вручения военнослужащим Национальной гвардии Украины сертификатов для получения жилья и ключей от квартир, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБОУ.Турчинов высоко оценил героизм и мужество бойцов Нацгвардии, которые "выполняют свой долг по защите страны не только на передовой, но и в тылу, защищая Украину от внешнего и внутреннего врага".В то же время Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что кадровые офицеры и солдаты-контрактники должны иметь "надежный тыл", который, по его словам, невозможен без уютной квартиры и достойного денежного обеспечения.В этом контексте Турчинов отметил, что руководство и Министерства внутренних дел, и Национальной гвардии прилагают все усилия для обеспечения военнослужащих качественным жильем."Сегодня у нас есть настоящее военное братство, где генерал, офицер и рядовой чувствуют себя членами единой команды, способной защитить Украину, остановить и уничтожить врага. За такое короткое время невозможно решить все проблемы, которые накапливались годами, но мы системно работаем в направлении, чтобы каждый офицер и солдат-контрактник имели достойное денежное обеспечение и уютный дом для своей семьи", - сказал Секретарь СНБО Украины."Безусловно, и в бюджете следующего года мы продолжим финансировать строительство жилья для военнослужащих", - сказал он.Турчинов также заявил, что принципиальным является темп роста денежного обеспечения солдат и офицеров, отметив, что "во многих государственных учреждениях чиновники не обижают себя в зарплатах ". "Потихоньку они догнали и перегнали наши Вооруженные Силы, Национальную гвардию, Национальную полицию, но так не будет", - подчеркнул он."Принципиально для нас, чтобы денежное обеспечение солдата и офицера было камертоном для всей бюджетной сферы. Я не призываю уменьшать зарплаты государственных служащих, но их зарплата не может быть больше зарплаты тех, кто отдает кровь и жизнь за свою страну, и именно опережающие темпы роста денежного обеспечения солдат и офицеров должны быть приоритетом бюджета на следующий год ", - заявил Секретарь СНБО Украины."Уверен, что вопрос обеспечения наших военнослужащих - это вопрос национальной безопасности нашей страны и один из важнейших приоритетов, поскольку от военных зависят победа на фронте и спокойствие в тылу", - подытожил Турчинов.

В военном городке в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области Секретарь СНБО Украины вместе с Министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и командующим Национальной гвардии Украины Юрием Аллеровим приняли участие в церемонии открытия жилых домов для личного состава Нацгвардии и пришли в гости к новоселам.