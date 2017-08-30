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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:армия (8092) зарплата (1743) Турчинов (3307)

 Турчинов: Вопрос обеспечения военнослужащих - это вопрос национальной безопасности страны. ФОТОрепортаж

Вопрос денежного обеспечения военнослужащих является вопросом национальной безопасности нашей страны и одним из важнейших государственных приоритетов.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время церемонии вручения военнослужащим Национальной гвардии Украины сертификатов для получения жилья и ключей от квартир, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБОУ.

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Турчинов высоко оценил героизм и мужество бойцов Нацгвардии, которые "выполняют свой долг по защите страны не только на передовой, но и в тылу, защищая Украину от внешнего и внутреннего врага".

В то же время Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что кадровые офицеры и солдаты-контрактники должны иметь "надежный тыл", который, по его словам, невозможен без уютной квартиры и достойного денежного обеспечения.
В этом контексте Турчинов отметил, что руководство и Министерства внутренних дел, и Национальной гвардии прилагают все усилия для обеспечения военнослужащих качественным жильем.

"Сегодня у нас есть настоящее военное братство, где генерал, офицер и рядовой чувствуют себя членами единой команды, способной защитить Украину, остановить и уничтожить врага. За такое короткое время невозможно решить все проблемы, которые накапливались годами, но мы системно работаем в направлении, чтобы каждый офицер и солдат-контрактник имели достойное денежное обеспечение и уютный дом для своей семьи", - сказал Секретарь СНБО Украины.

"Безусловно, и в бюджете следующего года мы продолжим финансировать строительство жилья для военнослужащих", - сказал он.
Турчинов также заявил, что принципиальным является темп роста денежного обеспечения солдат и офицеров, отметив, что "во многих государственных учреждениях чиновники не обижают себя в зарплатах ". "Потихоньку они догнали и перегнали наши Вооруженные Силы, Национальную гвардию, Национальную полицию, но так не будет", - подчеркнул он.

"Принципиально для нас, чтобы денежное обеспечение солдата и офицера было камертоном для всей бюджетной сферы. Я не призываю уменьшать зарплаты государственных служащих, но их зарплата не может быть больше зарплаты тех, кто отдает кровь и жизнь за свою страну, и именно опережающие темпы роста денежного обеспечения солдат и офицеров должны быть приоритетом бюджета на следующий год ", - заявил Секретарь СНБО Украины.
"Уверен, что вопрос обеспечения наших военнослужащих - это вопрос национальной безопасности нашей страны и один из важнейших приоритетов, поскольку от военных зависят победа на фронте и спокойствие в тылу", - подытожил Турчинов.

Турчинов: Вопрос обеспечения военнослужащих - это вопрос национальной безопасности страны 01

Турчинов: Вопрос обеспечения военнослужащих - это вопрос национальной безопасности страны 02

Турчинов: Вопрос обеспечения военнослужащих - это вопрос национальной безопасности страны 03

Турчинов: Вопрос обеспечения военнослужащих - это вопрос национальной безопасности страны 04

Турчинов: Вопрос обеспечения военнослужащих - это вопрос национальной безопасности страны 05



В военном городке в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области Секретарь СНБО Украины вместе с Министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и командующим Национальной гвардии Украины Юрием Аллеровим приняли участие в церемонии открытия жилых домов для личного состава Нацгвардии и пришли в гости к новоселам.
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Та честі держави. Держава- в тебе є честь? Чи вона є тільки у волонтерів та пересічних українців?
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...я не призываю уменьшать зарплаты государственных служащих...
Источник: https://censor.net.ua/n453446
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Александр Иванович решительно рубил воздух ладонью, слова его казались убедительными, проект был верный и выгодный.
Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать.
Сперва понадобились оборотные средства. Их пришлось взять из денег, ассигнованных на постройку станции. Других денег в республике не было.
- Ничего, - утешал он строителей, - запомните: с этой минуты вы будете только получать.
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А когда кредиты "проедите" на что армию содержать будете?
Уже пора ГосДолг отдавать за прошлые кредиты!
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они бюджетники, отдашь ты
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охрана царской жопы вещь дорогостоящая,в 14 когда холопы страну защищали дешевле было
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лютый - пройди курсы риторики и тоже сможешь на площади пургу гнать...
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Меня уже удалили. И удалили мою риторику.
Мои риторические комменты - больше 10 минут на этой ветке не весят. Об чём ещё говорить?
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шо?..достал авакян своими повышениями ментам???)
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Вопрос обеспечения военнослужащих - это вопрос национальной безопасности страны - аксиома, а тугим, на лбу выжечь, что бы каждое утро в зеркале видели...
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Как там патронный заводик?
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Главным вопросом национальной безопасности Украины
является нанесение военнослужащими существенного ущерба вторгшемуся врагу, изгнание врага с захваченных территорий,
а не просто уровень содержания военнослужащих за счет граждан.
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Давайте, резвитесь дальше! Уже в 2014 "голой жопой" улей затыкали! Все "обласканные" шустро переметнулись под чужие знамёна, самые хитрожопые пометавшись вернулись в зад и на чужих костях в Рай въехали! А " если взаправду путин нападет" будет, как в совковом мультике про Мальчиша кибальчиша ( в части эвакуации главного буржуина).
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Командир взвода - лейтенант ВСУ получает 8 300 гривен в месяц. Это очень мало , всего на 300 гривен бльше , чем солдат.
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По увольнению по заболеванию или травмы Военнослужащий имеет право лечиться БЕСПЛАТНО в госпитале лишь при выслуге 25 лет календаря , инвалид армии даже не имеет Удостоверения -- книжечки в том что он инвалид Армии и заболевание получил в армии . Это вполне серьезно .Высосали и выплюнули -- а военнослужащий ВС США пробыв под Боевым приказом хоть час становится ветераном ВС США с многочисленными почестями и льготами для самого и членов семьи . Но это в МО Украины никому не интересно . Полторак у нас Мо -- то шо надо -- лишь бы у него новый НАТОвский костюмчик сидел -- а как остальные в армии по ХЕР . Пусть тушонку жрут из крысятины -- он только за контракты отвечает .
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТурчинов: Вопрос обеспечения военнослужащих - это вопрос национальной безопасности страны. ФОТОрепортаж
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